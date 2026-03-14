Cô dâu miền Tây lấy chồng Singapore: Hồi môn 57 cây vàng, sổ đỏ 11 tỷ, tổng giá trị ai nghe cũng choáng váng

Một đám cưới hoành tráng vừa diễn ra tại miền Tây đang thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Cô dâu đến từ vùng Châu Đốc - Cà Mau đã chính thức "theo chồng về Singapore" trong sự chúc phúc của hai bên gia đình, bà con và bạn bè.

Chú rể là người Singapore, truy không được hé lộ nhưng nhà trai cũng thuộc gia đình giàu có nức tiếng, và nhà gái cũng không hề kém cạnh, bởi màn trao quà hồi môn khiến cả cõi mạng choáng ngợp.

Không gian nhà gái được trang trí cực kỳ lộng lẫy với rạp cưới rồng phượng nguy nga, tông đỏ chủ đạo tượng trưng cho may mắn và hạnh phúc. Trong ngày trọng đại của mình, cô dâu chú rể lựa chọn diện áo dài cưới truyền thống, vừa trang trọng vừa đậm nét văn hóa Việt Nam.

Không khí buổi lễ càng trở nên rộn ràng khi hai bên gia đình bước vào phần trao quà hồi môn. Đúng chất đám cưới miền Tây, cô dâu chú rể nhận được "của hồi môn khủng" khiến MXH dạy sóng: 57 cây vàng, một sổ đỏ trị giá khoảng 11 tỷ đồng ngay mặt tiền, 2 tỷ tiền mặt cùng cặp nhẫn kim cương dành riêng cho cô dâu chú rể.

Nếu tính theo giá vàng trong nước hiện nay khoảng 185-186 triệu đồng mỗi lượng (cây), thì riêng 57 cây vàng đã có giá trị khoảng hơn 10,5 tỷ đồng.

Như vậy, chỉ riêng vàng đã trị giá hơn chục tỷ đồng. Nếu cộng thêm sổ đỏ 11 tỷ và 2 tỷ tiền mặt, tổng giá trị hồi môn trong đám cưới này có thể lên tới hơn 23 tỷ đồng, chưa kể trang sức kim cương và nhiều món quà khác.

Khoảnh khắc khiến nhiều người chú ý nhất chính là lúc cô dâu đeo vàng trong lễ. Trên cổ cô dâu là hàng chục chiếc kiềng vàng xếp chồng lấp lánh. Hai tay đeo kín nhẫn vàng, cổ tay còn đeo thêm nhiều chiếc lắc vàng đến mức khó đếm hết.

Hình ảnh cô dâu "đeo vàng trĩu cổ" nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội và khiến cư dân mạng chỉ biết trầm trồ, thậm chí có người hài hước nói rằng "nhìn thôi cũng thấy đau cổ vai gáy cả tháng".

Dù giá trị hồi môn khiến nhiều người bất ngờ, nhưng điều khiến đám cưới này trở nên đáng nhớ hơn cả vẫn là không khí ấm áp và niềm vui của hai bên gia đình. Những nụ cười, lời chúc phúc và sự sum vầy của bà con xóm làng đã tạo nên một ngày trọng đại đầy ý nghĩa cho cặp đôi.

Nguồn: @phucduweddingphoto, @.datnhanstudio