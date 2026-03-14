Cục trưởng Xuân Bắc bất ngờ khi con trai Bi béo dậy từ 4h sáng để học bài: "Ông mà dậy được thì tôi đi bằng đầu"

Những câu chuyện đời thường xoay quanh việc học của con cái từ lâu vẫn là chủ đề khiến nhiều phụ huynh “vừa buồn cười vừa đồng cảm”. Không ít gia đình từng trải qua tình huống con hứa dậy sớm học bài, nhưng thực tế lại ngủ quên hoặc tiếp tục nằm ngủ nướng thêm.

Chính vì vậy, chia sẻ mới đây của NSND Xuân Bắc về con trai Bi béo bất ngờ dậy từ 4 giờ sáng để học bài nhanh chóng thu hút sự chú ý trên mạng xã hội. Với lối kể chuyện dí dỏm quen thuộc, nam nghệ sĩ tái hiện lại cuộc trò chuyện giữa hai bố con một cách rất hài hước, nhưng đồng thời cũng khiến nhiều phụ huynh cảm thấy tình huống này “quen quen”.

Theo lời nam nghệ sĩ, câu chuyện bắt đầu khi cậu con trai thứ 2 chúc bố ngủ ngon và nói rằng mình sẽ đi ngủ sớm vì cảm thấy mệt và buồn ngủ. Tuy nhiên, khi được hỏi đã hoàn thành bài tập hay chưa, cậu bé thẳng thắn thừa nhận vẫn chưa làm xong. Điều khiến Xuân Bắc bất ngờ là khi Bi Béo nói sẽ ngủ sớm để sáng dậy sớm học nốt, thậm chí còn đưa ra mốc thời gian khá “khó tin” là 4 giờ sáng.

Trước lời khẳng định khá tự tin của con trai, nam nghệ sĩ cho biết bản thân gần như không tin. Anh thậm chí còn hài hước viết rằng trong đầu chỉ nghĩ: “Ông mà dậy được thì tôi đi bằng đầu”. Dù vậy, để kiểm chứng lời con nói, Xuân Bắc vẫn đặt chuông báo thức lúc 4h30 sáng để gọi con dậy. Khi chuông reo, ông bố tỉnh dậy trong trạng thái còn ngái ngủ, thậm chí mất vài giây mới nhớ ra lý do mình đặt báo thức sớm đến vậy.

Sau đó, anh gọi điện cho con trai với tâm thế sẵn sàng sang tận phòng nếu cần. Tuy nhiên, điều khiến Xuân Bắc bất ngờ là chỉ sau vài giây, đầu dây bên kia đã vang lên giọng nói rất tỉnh táo: “Con dậy rồi bố ạ”.

Khoảnh khắc ấy khiến nam nghệ sĩ không khỏi ngạc nhiên vì không nghĩ con trai thực sự có thể dậy sớm như đã hứa. Xuân Bắc kể lại rằng mình gần như “suýt bật dậy” vì không tin điều vừa xảy ra. Sau khi xác nhận con đã thức dậy, anh chỉ nhắn ngắn gọn: “Oki Bi, học đi nhé” và nhận được câu trả lời: “Vâng, con đang học đây ạ”.

Xuân Bắc cũng hài hước thừa nhận rằng bản thân không chắc con trai có thực sự ngồi học hay lại ngủ tiếp. Tuy nhiên, theo anh, việc cậu bé giữ lời hứa và dậy đúng giờ như đã nói cũng đã là điều đáng khích lệ. Cuối bài đăng, Xuân Bắc còn thêm một chi tiết khiến nhiều người bật cười khi mô tả con trai với câu nói dí dỏm: “Cái lưng như cái tủ lạnh kia là nó bây giờ. Đang học Sử!”.

Bài đăng hài hước của Cục trưởng Xuân Bắc nhanh chóng thu hút hơn 21k lượt thích cùng hàng trăm bình luận từ cộng đồng mạng. Không ít người vừa thích thú vừa kể lại những trải nghiệm tương tự thời còn đi học: “Theo kinh nghiệm từng trải của em ngày xưa thì… đúng là có dậy! Nhưng được khoảng 15 phút thì tự nhủ giải lao nằm lại một chút và ngủ quên luôn, phản tác dụng thành đi học muộn”, “Cháu nghĩ là nên để các ông bà đi học thay cho các con các cháu vì người già dậy sớm ngủ sớm còn bọn trẻ thì thức khuya dậy muộn chú ạ”...

Bên cạnh đó, chi tiết miêu tả con trai với “cái lưng như cái tủ lạnh” của Xuân Bắc cũng khiến nhiều người bật cười. Một cư dân mạng viết: “Cháu đọc đoạn lưng như tủ lạnh của chú mà buồn cười quá”. Một số ý kiến khác lại nhìn nhận câu chuyện theo hướng tích cực hơn, cho rằng điều quan trọng nhất là ý thức của Bi béo. Một bình luận nhận xét: “Quan trọng nhất là ý thức bạn ấy nghiêm túc, nói là làm và hành động. Còn kết quả thế nào tính sau. Trước mắt như vậy đã đạt 70% cho việc kỷ luật rồi”.

Từ câu chuyện dậy sớm học bài được Xuân Bắc chia sẻ, nhiều người cũng càng thêm tò mò về cậu con trai thường xuyên xuất hiện trong các câu chuyện hài hước của nam nghệ sĩ. Thực tế, Bi béo vốn là gương mặt quen thuộc với khán giả truyền hình và mạng xã hội, từng được đông đảo công chúng biết đến từ khi còn nhỏ.

Bi béo (tên thật là Nguyễn Nhật Võ Nguyên), con trai thứ hai của nghệ sĩ Xuân Bắc. Sau khi tham gia chương trình Bố Ơi, Mình Đi Đâu Thế?, Bi béo được khán giả vô cùng yêu mến bởi tính cách hài hước và những biểu cảm cực "lầy lội". Không chỉ vậy, Bi còn sở hữu loạt meme "quốc dân" cực kì đáng yêu, được cộng đồng mạng chia sẻ rầm rộ.

Giờ đây, ở tuổi 17, Bi béo đã khác xưa rất nhiều. Cậu cao lớn vượt trội, có phần điềm đạm hơn nhưng vẫn không đánh mất vẻ tinh nghịch quen thuộc. Theo chia sẻ từ NSND Xuân Bắc, Bi béo trai hiện đang theo học tại một trường tư thục song ngữ nổi tiếng. Điều mà gia đình anh luôn hướng đến khi dạy con không phải là thành tích hay sự nổi tiếng, mà là khả năng sống độc lập, biết yêu thương và có trách nhiệm.