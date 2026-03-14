Bông hồng lai khiến 13 triệu người say đắm: Ăn mặc đẹp, đứng ở đâu cũng chiếm spotlight

Yaya (Urassaya Sperbund) được biết đến là một trong những nữ diễn viên hàng đầu của điện ảnh Thái Lan. Mỹ nhân sinh năm 1993 còn được mệnh danh là "bông hồng lai" đẹp nhất xứ chùa Vàng khi mang trong mình hai dòng máu Thái Lan và Na Uy. Nhờ vậy, cô sở hữu vẻ đẹp hài hòa, vừa dịu dàng vừa sang trọng, được gần 13 triệu người theo dõi ấn follow trên Instagram cá nhân.

Sở hữu chiều cao ấn tượng khoảng 1m7, lại hoạt động song song với vai trò diễn viên và người mẫu, Yaya không chỉ nổi bật về nhan sắc mà còn ghi điểm với phong cách thời trang. Mỹ nhân Thái Lan thường xuyên khiến người hâm mộ trầm trồ với gu ăn mặc tinh tế, thanh lịch nhưng vẫn trẻ trung, gần như không có điểm nào để chê.

Gu thời trang 10 điểm của bông hồng lai đẹp nhất Thái Lan

Ở độ tuổi U40, Yaya vẫn duy trì phong cách thời trang trẻ trung và sành điệu. Mỗi outfit cô diện đều toát lên vẻ cuốn hút ngay từ cái nhìn đầu tiên, từ những set đồ dạo phố đơn giản đến váy áo nữ tính, thanh lịch. Ngắm tủ đồ của Yaya, chị em chắc chắn sẽ tìm được nhiều gợi ý mặc đẹp cùng những tuyệt chiêu mix & match thú vị.

Yaya diện áo thun dài tay dáng ôm với phần cổ chữ V sâu cùng thiết kế cắt xẻ tinh tế, khéo léo tôn lên vòng eo nhỏ gọn. Cô kết hợp cùng chiếc quần màu hồng nổi bật, mang đến tổng thể vừa ngọt ngào, nữ tính lại vẫn trẻ trung và bắt mắt

Với thiết kế cổ sâu táo bạo, chiếc đầm trắng tinh khôi giúp Yaya khoe trọn lợi thế hình thể cùng vóc dáng thon gọn. Sở hữu chiều cao 1m70, cô dễ dàng chinh phục những thiết kế váy dài thướt tha, tôn lên vẻ thanh thoát và quyến rũ

Yaya chọn set đồ gồm áo lệch vai kết hợp cùng chân váy xẻ tà, được làm từ chất liệu voan nhẹ nhàng và bay bổng. Thiết kế giúp tôn lên bờ vai thanh mảnh cùng đôi chân thon dài, mang đến vẻ ngoài vừa gợi cảm vừa thanh lịch

Yaya ghi điểm với phong cách nữ tính, điệu đà khi diện áo cổ vuông tay bồng, thiết kế nửa kín nửa hở đầy tinh tế. Cô phối cùng quần ống rộng tông trắng đồng điệu, tạo nên tổng thể thanh lịch, sành điệu. Set đồ tối giản nhưng vẫn đủ nổi bật, giúp người đẹp dễ dàng “ẵm trọn” điểm 10 mặc đẹp

Yaya chọn diện chiếc váy hai dây dáng dài với thiết kế nhún và buộc dây ở phần thân trước, tăng nét nữ tính và điệu đà cho diện mạo. Váy hai dây vốn được xem là item must-have trong tủ đồ mùa hè, nhờ sự nhẹ nhàng, thoáng mát và dễ dàng mang lại vẻ ngoài thanh lịch, cuốn hút

Yaya bắt trend váy ngủ với thiết kế lụa mềm mại, điểm xuyết ren nữ tính. Cô khéo léo mix cùng boots lửng và khoác thêm áo sơ mi cùng tông bên ngoài, tạo nên tổng thể vừa phóng khoáng vừa điệu đà

Yaya chọn phong cách đi ăn cưới đơn giản mà vẫn nổi bật khi diện váy hai dây màu vàng tươi bắt mắt. Thiết kế gây ấn tượng với phần cổ yếm kèm dải khăn mảnh quàng cổ cùng những đường bèo mềm mại dọc thân váy, tạo cảm giác nữ tính và bay bổng

Lên đồ nhanh gọn cho ngày dạo phố, Yaya chọn áo tank top đơn giản phối cùng quần suông trắng. Set đồ tối giản nhưng vẫn thời thượng, được hoàn thiện bằng chiếc túi tote cỡ lớn và sneakers năng động, mang đến vẻ ngoài trẻ trung và thoải mái



