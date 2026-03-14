Một thương hiệu đồng hồ xa xỉ vừa tung thiết kế mới: Nghệ thuật chế tác vàng và đá quý hội tụ trong hai mẫu đồng hồ dạ tiệc này

Dòng đồng hồ dạ tiệc Limelight Gala của Piaget vừa ra mắt hai phiên bản mới, mang diện mạo vàng chạm khắc tinh xảo kết hợp các dải đá quý chuyển sắc nổi bật. Với họa tiết vảy rắn và kỹ thuật Decor Palace đặc trưng, hai thiết kế mới tiếp tục khẳng định vị thế của Limelight Gala như một biểu tượng trong thế giới đồng hồ trang sức.

Limelight Gala là dòng đồng hồ nữ kinh điển của Piaget, lấy cảm hứng từ những buổi dạ tiệc và đêm gala sang trọng của giới thượng lưu thập niên 1970. Thời điểm đó, nhiều nghệ sĩ và nhân vật nổi tiếng thường góp mặt tại các buổi gặp gỡ do Yves Piaget – Chủ tịch thương hiệu đương thời – tổ chức. Tinh thần tự do và hào nhoáng của các buổi tiệc ấy đã trở thành nguồn cảm hứng để Piaget phát triển một dòng đồng hồ mang tính trang sức cao, tôn vinh vẻ đẹp nữ tính.

Trải qua hơn nửa thế kỷ, Limelight Gala vẫn duy trì sức hút đặc biệt trong giới đồng hồ cao cấp. Dòng sản phẩm này từng xuất hiện cùng nhiều gương mặt nổi tiếng toàn cầu, trong đó có đại sứ thương hiệu Gianna Jun, đồng thời liên tục được làm mới bằng các biến thể thiết kế.

Trong hai mẫu ra mắt mùa xuân 2026, phiên bản nổi bật nhất sở hữu mặt số tráng men Grand Feu màu cam cháy. Mặt số được đặt trên nền vàng chạm khắc họa tiết da rắn, tạo hiệu ứng thị giác mạnh mẽ. Bộ vỏ tròn được viền bởi hàng kim cương uốn lượn kết hợp cùng đá spessartite garnet mang sắc thái hoàng hôn. Dây đeo vàng tiếp tục được hoàn thiện bằng họa tiết vảy rắn, giúp tổng thể thiết kế trở nên sống động và giàu chiều sâu.

Kỹ thuật chạm khắc vảy rắn là một trong những kỹ nghệ chế tác vàng đặc trưng của Piaget. Phương pháp này lần đầu được thương hiệu giới thiệu vào năm 2019 trên mẫu đồng hồ Extremely Lady và nhanh chóng trở thành dấu ấn riêng. Những đường chạm khắc tỉ mỉ giúp bề mặt vàng tái hiện lớp vảy uyển chuyển của loài bò sát, tạo nên hiệu ứng ánh sáng và chiều sâu độc đáo.

Ở Limelight Gala, quai đeo không chỉ giữ vai trò cố định bộ vỏ mà còn trở thành chi tiết trang trí nổi bật. Các viên đá quý được sắp đặt phá vỡ cấu trúc truyền thống của đồng hồ, kéo dài lên phía trên và phía dưới mặt số, đồng thời lan ra hai mép dây đeo vàng mềm mại. Hai dải đá quý này gợi hình ảnh các con số 6 và 9, như một gợi ý rằng chiếc đồng hồ có thể đồng hành cùng phái đẹp từ sáng đến tối – từ “6 giờ đến 9 giờ”.

Việc lựa chọn đá quý cho đồng hồ là quá trình đòi hỏi sự kiên nhẫn và tay nghề cao. Những viên spessartite garnet ở phiên bản đầu tiên hay kim cương trắng ở phiên bản còn lại đều được phân loại cẩn thận theo sắc độ nhằm tạo hiệu ứng chuyển màu hài hòa. Công đoạn này cần sự kết hợp giữa kinh nghiệm chế tác và cảm quan thẩm mỹ tinh tế của các nghệ nhân.

Limelight Gala vốn là thiết kế của nhà sáng tạo Jean-Claude Gueit, lần đầu ra mắt năm 1973 tại cung điện Gstaad (Thụy Sĩ). Khi đó, Piaget đã khẳng định vị thế trong lĩnh vực đồng hồ trang sức, và Limelight Gala được xem như bước phát triển tinh tế từ đồng hồ vòng tay truyền thống, kết hợp vẻ đẹp cổ điển với những đường nét gợi cảm hiện đại.

Trong phiên bản mới, kỹ thuật Decor Palace tiếp tục được Piaget khai thác như một dấu ấn thủ công đặc trưng. Lấy cảm hứng từ kỹ thuật chạm khắc guilloché với các đường vân lặp, Decor Palace biến dây đeo vàng thành điểm nhấn nghệ thuật. Mỗi đường chạm được thực hiện thủ công bằng dao khắc chuyên dụng trước khi các mạt vàng được làm sạch để hoàn thiện bề mặt.

Do được chế tác hoàn toàn bằng tay, mỗi dây đeo Decor Palace đều mang dấu ấn riêng của người thợ kim hoàn – từ lực tay, góc chạm cho đến nhịp chuyển động của công cụ. Nhờ đó, mỗi chiếc đồng hồ gần như trở thành một tác phẩm độc bản.

Hơn 50 năm trước, Piaget đã đón đầu xu hướng về một thế hệ đồng hồ dạ tiệc mới: linh hoạt, phóng khoáng nhưng vẫn giữ được vẻ sang trọng của đồng hồ trang sức. Cho đến hôm nay, sức quyến rũ mềm mại nhưng táo bạo của Limelight Gala vẫn chứng minh giá trị vượt thời gian khi phù hợp với tinh thần nữ tính hiện đại.

Tại Việt Nam, thương hiệu Piaget được phân phối chính hãng bởi Công ty Quốc tế Tam Sơn.