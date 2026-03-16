“Nếu cả đời không rực rỡ thì sao?”: Trọn vẹn phần hùng biện của mỹ nhân 2k4 đi thi Hoa hậu đang nổi nhất lúc này

Những ngày gần đây, câu hỏi “Lỡ cả đời không rực rỡ thì sao?” bất ngờ trở thành chủ đề được bàn luận nhiều trên mạng xã hội. Trước đó, một số câu trả lời của các nhân vật như YouTuber Khoai Lang Thang hay rapper Andree Right Hand từng thu hút sự chú ý thì mới đây, màn trình bày của một mỹ nhân tại Miss World Vietnam 2025 tiếp tục viral.

Đó là thí sinh Lê Phương Khánh Như, sinh năm 2004, đến từ Khánh Hòa.

Trong phần thi Head To Head Challenge, Khánh Như đã có phần hùng biện được đánh giá là mạch lạc, tự tin và truyền cảm. Cách cô trình bày câu trả lời cho câu hỏi “Nếu cả đời không rực rỡ thì sao?” nhanh chóng được chia sẻ trên mạng xã hội.

Phần hùng biện của Khánh Như

Khánh Như cho rằng “rực rỡ” không chỉ dành cho những người đứng ở sân khấu lớn hay có nhiều cơ hội nổi bật mà bất kỳ ai cũng có thể rực rỡ theo cách riêng của mình khi tin vào điều mình làm, sống hết mình và tạo ra giá trị cho bản thân cũng như xã hội. Từ những việc giản dị như sống tử tế, chăm lo cho gia đình, làm tốt công việc mỗi ngày đến việc dám thử sức và nỗ lực theo đuổi lý tưởng sống, tất cả đều có thể là sự rực rỡ. Điều quan trọng là mỗi người không ngừng cố gắng và trân trọng hành trình của mình, bởi khi sống hết mình, ai cũng có thể tỏa sáng theo cách riêng.

Không chỉ nói trôi chảy, thí sinh sinh năm 2004 còn ghi điểm bởi phong thái bình tĩnh và giọng nói ấm áp. Nhiều người nhận xét phần trình bày của Khánh Như giống như một “văn mẫu” bởi cách lập luận rõ ràng, ý tứ gọn gàng nhưng vẫn giàu cảm xúc.

Nguyên văn chia sẻ của Khánh Như:

Có người từng nói với tôi muốn rực rỡ thì phải làm mặt trời, soi sáng cả bầu trời và được cả thế giới nhìn thấy. Nhưng nếu như chúng ta là một ngọn nến và là nguồn sáng duy nhất của căn phòng thì chúng ta có rực rỡ hay không?

Đối với Khánh Như, rực rỡ không phải đặc quyền của những ai sở hữu cơ hội hoàn hảo. Bản thân Khánh Như khi có cơ hội đứng ở sân khấu nhiều ánh đèn, có 1000 khán giả vỗ tay chắc chắn đó là rực rỡ. Nhưng sân khấu không có ánh đèn nào và chỉ có 10 người vỗ tay thì sao? Vẫn là rực rỡ. Rực rỡ là khi chúng ta tin vào những điều mình làm, là khi chúng ta dám cống hiến hết mình và tạo ra giá trị cho bản thân, xã hội.

Nếu như chúng ta thức dậy vào buổi sáng và biết bản thân làm gì, chúng ta chọn đối đãi tử tế với những người xung quanh, đó là rực rỡ. Một người phụ nữ dậy từ 4h sáng để chuẩn bị đồ ăn cho cả gia đình, đó cũng là rực rỡ. Khi chúng ta dám đăng ký và nỗ lực trở thành top 48 thí sinh Miss World Vietnam, đó cũng là rực rỡ. Những anh chị BTC, ekip đang âm thầm tạo nên những buổi ghi hình thành công, đó là rực rỡ đúng không ạ?

Và Khánh Như tin chắc một điều rằng có thể chúng ta đang rực rỡ nhưng bản thân chưa nhìn ra điều đó. Nhưng tự nhận mình rực rỡ không phải là để đứng trên cao người khác mà để hiểu rằng mỗi ngày mình tốt hơn 1% thì mình cũng đang trân trọng những trải nghiệm mà mình có. Nếu chúng ta là một cây đại thụ thì hãy chọn tỏa bóng mát, nếu chúng ta là một ngọn cỏ thì hãy chọn phủ xanh đồi trọc. Và một lần nữa, nếu chúng ta là con người thì hãy chọn sống hết mình, sống bản lĩnh, sống tử tế và tạo ra giá trị cho xã hội.

Quay trở lại câu hỏi: "Nếu chúng ta không rực rỡ thì sao?". Không! Tôi không chấp nhận điều đó. Nếu nỗ lực hết mình không rực rỡ thì sao? Hãy cứ hết mình, sẽ rực rỡ! Nếu như hoàn cảnh không cho phép chúng ta rực rỡ thì sao? Chúng ta hoàn toàn có thể sinh ra một lần nữa khi tìm thấy lý tưởng sống của mình và chắc chắn sẽ rực rỡ.

Sau màn thể hiện này, Khánh Như trở thành thí sinh đầu tiên lọt vào Top 20 Miss World Vietnam 2025, kết quả được nhiều khán giả nhận xét là hoàn toàn xứng đáng. Phần hùng biện này cũng được chia sẻ rầm rộ trên MXH và nhiều người dành lời khen cho cô nàng.

“Xinh gái, duyên dáng, giọng ấm áp truyền cảm”, “Thật sự bé này rất có nội lực và rất giỏi”, “Thích bé này nhất, phong thái nhẹ nhàng, duyên dáng, hiểu biết”, “Vừa đẹp, vừa tự tin, giọng nói hay, truyền tải tốt, 10 điểm”, “Như này mới gọi là Hoa hậu nè trời ơi”, “Mê bà này thật. Giọng nói như lồng tiếng phim, phản biện quá đỉnh”, “Trả lời hay thật, không vấp luôn, mà câu trả lời có ý rõ ràng, con gái giỏi bản lĩnh”, “Ngay từ đầu chỉ chấm mỗi bạn này vì gương mặt sáng”,... là một số bình luận từ cư dân mạng.

Được biết trước khi tham gia Miss World Vietnam, từng là Á khôi 1 Hoa khôi Sinh viên Việt Nam khu vực miền Nam 2023, Á quân Tranh biện Sinh viên Kinh tế, Khánh Như hội tụ đầy đủ sự sắc sảo, điềm tĩnh và tư duy phản biện nhạy bén. Bên cạnh trí tuệ, cô còn nắm giữ danh hiệu Nữ sinh nhân ái và là Đại sứ kết nối chiến dịch Global Volunteer tại AIESEC.

Ngoài ra Khánh Như là Quán quân MC Song ngữ Én Vàng UEF 2024, Khánh Như từng cộng tác cùng Tổng Lãnh sự quán Đức và các nhãn hàng xa xỉ... Khả năng "nuốt mic" bằng cả tiếng Anh lẫn tiếng Việt của cô được đánh giá là không có đối thủ tại mùa giải năm nay. Cựu sinh viên Đại học Kinh tế TP.HCM (UEH) với học bổng hỗ trợ học tập lên đến 150%. Không chỉ học giỏi, cô còn là gương mặt tiêu biểu trong nghiên cứu khoa học với giải C Nhà nghiên cứu trẻ UEH 2023.

