Đi Nhật hơn chục lần, tôi phát hiện họ không bao giờ gọi điện trên tàu điện ngầm: Điều số 1 không phải ai cũng làm được

Khi đặt chân đến xứ sở hoa anh đào, nhiều du khách thường bất ngờ trước một trải nghiệm rất đặc trưng: sự yên tĩnh trên các toa tàu điện ngầm. Ngay cả vào những khung giờ cao điểm, khi hàng nghìn hành khách chen chúc trên tàu, không gian bên trong toa vẫn giữ được sự trật tự đáng kinh ngạc. Âm thanh dễ nghe nhất thường chỉ là tiếng động cơ vận hành nhẹ nhàng hoặc thông báo về các điểm dừng sắp tới.

Cảnh tượng một người rút điện thoại ra nói chuyện lớn tiếng gần như rất hiếm gặp. Phần lớn hành khách đều chủ động hạn chế nói chuyện, chuyển điện thoại sang chế độ im lặng hoặc chỉ trao đổi nhỏ nhẹ khi thực sự cần thiết. Hành vi này dần trở thành một nét văn hóa chung, phản ánh cách xã hội vận hành dựa trên sự tự giác và kỷ luật cá nhân.

Dưới đây là một số lý do cốt lõi giải thích cho hiện tượng này.

Tôn trọng quyền riêng tư cá nhân

Người dân Nhật Bản từ lâu được biết đến với lối sống kín đáo và đề cao không gian riêng tư. Trong văn hóa của họ tồn tại sự phân biệt rõ ràng giữa hai khái niệm: Honne – những suy nghĩ và cảm xúc thật bên trong, và Tatemae – cách cư xử hoặc hình ảnh mà một người thể hiện trước xã hội.

Chính vì vậy, việc nói chuyện điện thoại về những vấn đề cá nhân tại nơi công cộng thường bị xem là thiếu tinh tế. Người Nhật thường tránh để người lạ nghe thấy các chi tiết liên quan đến đời sống riêng tư, công việc hay các mối quan hệ của mình.

Không chỉ muốn bảo vệ thông tin cá nhân, họ cũng không muốn bị buộc phải nghe câu chuyện riêng của người khác. Trong bối cảnh các toa tàu điện ngầm thường rất đông, khoảng cách giữa hành khách có khi chỉ vài centimet, sự im lặng trở thành một “bức tường vô hình” giúp mỗi người giữ được khoảng không riêng.

Nhờ thói quen hạn chế nói chuyện, mọi người vừa giữ được sự kín đáo của bản thân vừa tránh những tình huống khó xử có thể xảy ra nếu thông tin nhạy cảm vô tình bị nghe thấy. Đây cũng là cách người Nhật duy trì ranh giới cá nhân trong một xã hội có mật độ dân cư cao.

Áp lực từ “ánh mắt xã hội”

Một yếu tố khác góp phần duy trì sự yên tĩnh trên phương tiện công cộng là sức mạnh của chuẩn mực cộng đồng trong xã hội Nhật. Khái niệm Sekentei dùng để chỉ danh tiếng cá nhân hoặc cách một người được xã hội nhìn nhận. Trong bối cảnh đó, việc làm trái các chuẩn mực chung dễ khiến cá nhân cảm thấy bị đánh giá.

Ở Nhật, hiếm khi có người trực tiếp nhắc nhở hay chỉ trích người khác trên tàu. Tuy nhiên, chỉ cần vài ánh nhìn không hài lòng hoặc bầu không khí im lặng đầy ngụ ý từ những hành khách xung quanh cũng đủ khiến một người nhận ra mình đang cư xử không phù hợp.

Người Nhật cũng rất chú trọng đến khả năng cảm nhận bầu không khí xung quanh – kỹ năng thường được gọi là Kūki o yomu (tạm hiểu là “đọc hiểu bầu không khí”). Khi bước vào một toa tàu nơi mọi người đều im lặng, hầu hết sẽ tự động điều chỉnh hành vi của mình để hòa vào sự trật tự chung.

Chính áp lực vô hình từ cộng đồng, cùng mong muốn không trở thành người “lạc nhịp” trong tập thể, đã góp phần hình thành và duy trì thói quen giữ yên lặng trên tàu điện – một nét văn hóa đặc trưng của đời sống đô thị Nhật Bản.

Quy tắc “Manner Mode”

Trên các chuyến tàu ở Nhật, hành khách thường dễ dàng bắt gặp các biển nhắc nhở yêu cầu chuyển điện thoại sang chế độ Manner Mode – tức chế độ rung hoặc im lặng. Quy tắc này phản ánh mong muốn duy trì sự hài hòa trong không gian công cộng.

Người Nhật hiểu rằng tiếng chuông điện thoại bất ngờ vang lên có thể làm gián đoạn sự yên tĩnh chung hoặc khiến những người xung quanh giật mình. Vì vậy, việc tắt âm thanh điện thoại gần như trở thành thói quen tự giác của hầu hết hành khách.

Thậm chí, thói quen này còn vượt xa việc chỉ tắt chuông. Nếu nhận được cuộc gọi khi đang trên tàu, nhiều người thường lựa chọn từ chối và gửi tin nhắn ngắn gọn, chẳng hạn như thông báo rằng họ đang di chuyển và sẽ gọi lại sau.

Chính sự tự điều chỉnh hành vi của từng cá nhân đã góp phần tạo nên môi trường công cộng trật tự và văn minh. Trong cách nhìn của nhiều người Nhật, việc phớt lờ quy tắc “Manner Mode” không chỉ là thiếu lịch sự mà còn cho thấy sự thiếu ý thức đối với lợi ích chung của cộng đồng.

Tránh làm phiền hà đến người khác

Một trong những nền tảng quan trọng của văn hóa ứng xử tại Nhật Bản là khái niệm Meiwaku – được hiểu là việc gây phiền hà hoặc làm ảnh hưởng tiêu cực đến người khác. Ngay từ khi còn nhỏ, trẻ em Nhật đã được giáo dục rằng mọi hành vi của mình cần tránh làm bất tiện cho cộng đồng xung quanh.

Trong những không gian kín và đông đúc như tàu điện ngầm, việc nói chuyện điện thoại thường được xem là một biểu hiện điển hình của “Meiwaku”. Khi một người trò chuyện qua điện thoại, âm thanh cuộc đối thoại có thể trở thành nguồn tiếng ồn không mong muốn đối với nhiều hành khách khác trong toa tàu.

Người Nhật cho rằng mỗi người đều có quyền tận hưởng sự yên tĩnh trong suốt hành trình của mình. Đối với nhiều người, quãng thời gian trên tàu là lúc nghỉ ngơi sau giờ làm việc căng thẳng, đọc sách, hoặc đơn giản là suy nghĩ trong im lặng. Việc phải nghe những cuộc trò chuyện về công việc, gia đình hay các câu chuyện tán gẫu qua điện thoại có thể làm gián đoạn sự tập trung đó.

Vì lý do này, phần lớn hành khách thường chọn cách giữ im lặng hoặc sử dụng tin nhắn thay cho việc nói chuyện. Điều đó giúp đảm bảo rằng sự hiện diện của mình không trở thành nguồn gây khó chịu cho những người xung quanh, đặc biệt trong các không gian chật hẹp như toa tàu điện.

