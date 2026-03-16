Ở Việt Nam chỉ có 2 trường đào tạo thứ tiếng này, sinh viên chưa tốt nghiệp đã được nhãn hàng trải thảm đỏ

Trong thế giới của sự xa xỉ, có những thứ không cần phải phô trương bằng biểu tượng nhưng vẫn toát lên một đẳng cấp riêng biệt, đó là ngôn ngữ. Nếu như tiếng Anh là "đồng phục" của toàn cầu, tiếng Trung hay tiếng Hàn là những "đường đua" đầy rẫy sự cạnh tranh, thì có một thứ tiếng vẫn thầm lặng giữ vị thế của một "đặc quyền" dành cho giới thượng lưu. Đó là ngôn ngữ của quốc gia sở hữu nhiều di sản thế giới nhất, nơi mỗi viên gạch hay mỗi mét vải đều mang trong mình hơi thở của hàng nghìn năm nghệ thuật.

Những năm gần đây, cùng với cơn khát những trải nghiệm tinh hoa từ thời trang, siêu xe cho đến nội thất tỷ đô, tiếng Italia (tiếng Ý) đã chính thức bước ra khỏi những trang sách Phục hưng để trở thành "tấm thẻ đen" quyền lực trong thị trường lao động. Không còn là một ngoại ngữ để "học cho biết", tiếng Italia hiện nay là chìa khóa mở ra cánh cửa của những tập đoàn danh giá nhất, nơi nhân sự không chỉ cần hiểu ngôn từ mà còn phải hiểu cả một phong cách sống.

Tiếng Italia - ngôn ngữ của âm nhạc và những nét vẽ nghệ thuật

Tiếng Italia được mệnh danh là một trong ngôn ngữ đẹp nhất thế giới nhờ tính nhạc điệu tự nhiên, nơi các từ vựng luôn kết thúc bằng nguyên âm tạo nên sự vang vọng và uyển chuyển. Sử dụng hệ chữ cái Latinh và có cách phát âm tương đối giống tiếng Việt, người học có thể giao tiếp cơ bản chỉ sau một thời gian ngắn.

Tiếng Italia được mệnh danh là một trong những ngôn ngữ đẹp nhất thế giới

Tuy nhiên, cái khó của tiếng Italia nằm ở hệ thống ngữ pháp chặt chẽ và cách sử dụng các thì động từ để diễn đạt những sắc thái cảm xúc tinh tế nhất. Học tiếng Italia không chỉ là học giao tiếp, mà là học cách cảm thụ nghệ thuật, ẩm thực và tư duy thẩm mỹ đỉnh cao đã làm nên thương hiệu Made in Italy danh giá toàn cầu.

Các kỹ năng cần có khi học tiếng Italia

Khi theo học chính quy, sinh viên sẽ được trang bị hệ thống kiến thức từ ngôn ngữ học đến văn hóa học chuyên sâu. Bên cạnh bốn kỹ năng cơ bản, người học sẽ tiếp cận với các học phần đặc thù như Văn học Ý, Lịch sử nghệ thuật Phục hưng và Đất nước học. Đây là nền tảng quan trọng giúp nhân sự có thể trò chuyện và thấu hiểu tư duy của các nghệ nhân hay nhà thiết kế người Ý.

Ở thời điểm hiện tại, các kỹ năng về biên phiên dịch chuyên ngành thời trang và nội thất, cùng kỹ năng quản trị thương hiệu xa xỉ cũng đặc biệt được chú trọng. Người học cần rèn luyện sự tinh tế trong ngôn ngữ để có thể truyền tải đúng tinh thần của những món đồ hàng hiệu, điều mà các công cụ dịch thuật AI hiện nay vẫn chưa thể thay thế được hoàn toàn sự tinh tế của con người.

Học tiếng Italia ở đâu?

Hiện nay, tiếng Italia vẫn giữ nguyên độ "hiếm" khi cả Việt Nam chỉ có hai địa chỉ đào tạo chính quy uy tín nhất. Tại miền Bắc, Trường Đại học Hà Nội là đơn vị tiên phong với khoa tiếng Italia có lịch sử lâu đời và mối quan hệ mật thiết với Đại sứ quán Ý. Điểm chuẩn năm 2025 của ngành này tại trường dao động khoảng 30.50 đến 32.00 điểm trên thang 40 tùy theo tổ hợp xét tuyển.

Tại miền Nam, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn thuộc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh là cơ sở đào tạo trọng điểm ngành ngôn ngữ Italia với mức điểm chuẩn năm 2025 rơi vào khoảng 22.00 đến 24.00 điểm trên thang 30.

Hiện Việt Nam chỉ có 2 trường đào tạo chính quy tiếng Italia

Ngoài hệ chính quy, người học có thể tham gia các khóa học tại Trung tâm ngôn ngữ và văn hóa Ý (Uni-Italia) để thi lấy chứng chỉ PLIDA hoặc CILS. Đây là những chứng chỉ năng lực quốc tế có giá trị vĩnh viễn, là điều kiện tiên quyết để xét học bổng du học hoặc ứng tuyển vào các tập đoàn lớn của Ý tại Việt Nam.

Cơ hội việc làm ngách với thu nhập xứng tầm

Thị trường lao động thời gian qua đang chứng kiến sự săn đón nhân tài tiếng Italia từ các tập đoàn lớn trong lĩnh vực F&B, thời trang và nội thất cao cấp. Các vị trí chuyên viên điều phối thương hiệu cho các nhãn hàng như Gucci, Prada hay các thương hiệu nội thất tỷ đô như B&B Italia thường có mức lương khởi điểm từ 20 đến 28 triệu đồng mỗi tháng. Riêng trong mảng quản trị khách sạn và du lịch cao cấp, nhân sự thạo tiếng Ý có thể nhận mức thu nhập từ 30 đến 45 triệu đồng nhờ các khoản thưởng doanh số và hoa hồng từ phân khúc khách hàng thượng lưu.

Ngoài ra, cơ hội làm việc tại phòng thương mại công nghiệp Ý (ICHAM) hoặc các dự án hợp tác văn hóa giữa hai nước luôn rộng mở với mức đãi ngộ hấp dẫn. Sau 3 đến 5 năm kinh nghiệm, khi đã trở thành một chuyên gia biên phiên dịch hoặc quản lý kinh doanh phân khúc cao cấp, thu nhập của bạn hoàn toàn có thể vượt ngưỡng 50 triệu đồng mỗi tháng. Tiếng Italia chính là con đường ngắn nhất để bạn bước chân vào thế giới của sự sang trọng và những giá trị văn hóa bất hủ.