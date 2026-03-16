Bị đuổi việc, cô gái 27 tuổi để mặt mộc với mảng mụn lớn lên mạng tâm sự và cái kết bất ngờ

Giữa vô số nội dung làm đẹp được chỉnh sửa chỉn chu trên mạng xã hội, tài khoản Instagram @yunniversei lại thu hút sự chú ý theo một cách rất khác. Chủ nhân của trang là Yunnie, một sinh viên điều dưỡng thường xuyên chia sẻ video với gương mặt mộc cùng làn da mụn hoàn toàn tự nhiên. Không filter, không lớp makeup che phủ, những clip của cô mang lại cảm giác rất chân thật và gần gũi.

Chỉ từ tháng 1 đến nay, tài khoản của Yunnie đã nhanh chóng đạt hơn 44,4 nghìn người theo dõi dù mới đăng khoảng 20 bài. Nhiều video xoay quanh chủ đề chăm sóc da mụn thu hút lượng xem cao, cho thấy sức lan tỏa của phong cách nội dung giản dị và thẳng thắn.

Yunnie chia sẻ rằng cô bắt đầu làm nội dung sau khi bất ngờ bị cho thôi việc. Từ trải nghiệm đó, cô quyết định thử sức với mạng xã hội - điều mà mình đã muốn làm từ lâu.

Trong các video, Yunnie không chỉ nói về skincare mà còn nhấn mạnh việc xây dựng mối quan hệ tích cực với làn da của chính mình. Theo cô, hành trình cải thiện da mụn không chỉ nằm ở sản phẩm mà còn ở cách mỗi người đối xử với bản thân. Làn da cũng giống như cuộc sống, sẽ có những ngày tốt và những ngày không tốt. Điều đó hoàn toàn bình thường, và nó không định nghĩa giá trị của một ai cả.

Chính sự nhẹ nhàng và chân thành này đã khiến nhiều người xem cảm thấy được đồng cảm và tìm thấy động lực trong hành trình chăm sóc da.

Một trong những điều Yunnie thường nhắc đến là đừng bỏ qua bước cấp ẩm. Nhiều người có làn da mụn thường nghĩ rằng da càng khô càng tốt để giảm dầu. Nhưng thực tế, khi da bị thiếu nước, tuyến bã nhờn lại hoạt động mạnh hơn để bù lại, từ đó khiến da càng dễ bít tắc và nổi mụn. Vì vậy, giữ cho làn da đủ ẩm bằng những sản phẩm nhẹ nhàng và phù hợp chính là bước nền tảng giúp da ổn định hơn.

Bên cạnh đó, Yunnie cũng khuyên mọi người nên giữ routine skincare đơn giản và ổn định. Thử quá nhiều sản phẩm cùng lúc có thể khiến da bị "quá tải" và khó phục hồi. Khi routine gọn gàng và nhất quán, làn da sẽ có thời gian thích nghi và hồi phục tốt hơn. Theo cô, trong skincare, sự kiên trì luôn quan trọng hơn việc cố gắng làm mọi thứ thật hoàn hảo ngay lập tức.

Một tips khá thú vị mà Yunnie chia sẻ là không nên dùng cùng một loại sữa rửa mặt cho cả sáng và tối. Buổi sáng, làn da thực ra không quá bẩn, chủ yếu chỉ cần làm sạch lớp dầu và mồ hôi sau khi ngủ, vì vậy một loại sữa rửa mặt dịu nhẹ, ít bọt và cân bằng pH là đủ. Buổi tối thì khác, da cần được làm sạch kỹ hơn để loại bỏ kem chống nắng, lớp makeup và bụi bẩn tích tụ cả ngày. Khi bắt đầu phân biệt rõ nhu cầu của da vào buổi sáng và buổi tối, Yunnie nhận thấy da của mình trở nên dịu hơn, ít kích ứng và cân bằng hơn rõ rệt.

Từ khi rẽ hướng sang làm nội dung, Yunnie đang dần trở thành gương mặt được nhiều người quan tâm trong cộng đồng skincare. Không phải nhờ những lời khuyên phức tạp hay routine cầu kỳ, mà chính nhờ sự chân thật và thông điệp nhẹ nhàng: chăm sóc da cũng là một cách học cách dịu dàng hơn với chính mình.