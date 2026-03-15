Phát hiện 9 người lập 60 công ty, giao dịch hơn 6.000 tỷ đồng: Công an triển khai các biện pháp nghiệp vụ điều tra

15-03-2026 - 19:56 PM | Sống

Phát hiện 9 người lập 60 công ty, giao dịch hơn 6.000 tỷ đồng: Công an triển khai các biện pháp nghiệp vụ điều tra

Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Đồng Nai vừa triệt phá đường dây mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ.

Ngày 13/3/2026, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường (Phòng Cảnh sát kinh tế) Công an tỉnh Đồng Nai đã phá thành công chuyên án 1025H, triệt phá đường dây mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ với tổng giá trị hơn 6.000 tỷ đồng, hoạt động trên địa bàn tỉnh Đồng Nai và nhiều tỉnh, thành phố khác.

Cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 9 đối tượng về hành vi mua bán trái phép hóa đơn theo quy định tại khoản 2, Điều 203 Bộ luật Hình sự.

Cơ quan Cảnh sát điều tra làm việc với bị can Nguyễn Thị Hoài Thương

Theo kết quả điều tra ban đầu, các đối tượng gồm Đoàn Nguyễn Thái Hằng, Nguyễn Thị Hoài Thương, Ngô Đức Á, Trần Công Hòa, Nguyễn Thị Mỹ Ngọc, Bùi Thị Hậu, Huỳnh Thanh Khoa, Lê Thị Oanh và Trần Thị Thu Thủy đã hình thành 4 nhóm, thành lập hơn 60 công ty “ma” để mua bán trái phép hơn 10.000 tờ hóa đơn, với tổng giá trị giao dịch trên 6.000 tỷ đồng.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã áp dụng biện pháp tạm giam đối với các bị can liên quan và đang tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Để phục vụ công tác điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đề nghị các cá nhân, tổ chức có liên quan đến việc mua bán trái phép hóa đơn với các nhóm đối tượng nêu trên chủ động liên hệ, phối hợp làm việc với Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Đồng Nai. ﻿

Theo Trang thông tin điện tử Công an tỉnh Đồng Nai﻿


Kim Linh

