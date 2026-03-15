Có người rao bán "thiên thạch, đá hiếm" giá triệu USD, công an ứng dụng công nghệ cao vào cuộc

Theo công an Bắc Ninh, thời gian gần đây, trên không gian mạng xuất hiện nhiều thông tin rao bán các vật thể được cho là “thiên thạch”, “đá quý hiếm” với giá trị lên tới hàng triệu USD.

Lợi dụng tâm lý tò mò và mong muốn sở hữu những vật thể được cho là có giá trị đặc biệt, một số đối tượng đã dàn dựng nhiều kịch bản tinh vi nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trong quá trình điều tra một vụ án lừa đảo liên quan đến việc mua bán “thiên thạch”, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã trưng cầu phòng Kỹ thuật hình sự - Công an tỉnh Bắc Ninh tiến hành giám định mẫu vật được các đối tượng sử dụng để giao dịch.

Ảnh: Hộp đựng và vật dụng các đối tượng sử dụng để thực hiện hành vi lừa đảo

Ảnh: Vật chứng “thiên thạch” giả trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Sau khi tiếp nhận trưng cầu, các giám định viên phòng Kỹ thuật hình sự đã tiến hành kiểm tra hình thái, đặc điểm cấu trúc của mẫu vật, đồng thời áp dụng các phương pháp phân tích kim loại chuyên ngành để xác định chính xác thành phần kim loại của vật chứng.

Kết quả giám định xác định: mẫu vật chủ yếu là kim loại chì (Pb) với hàm lượng gần 99%, ngoài ra chỉ có một lượng rất nhỏ tạp chất kim loại khác.

Kết luận giám định của phòng Kỹ thuật hình sự đã cung cấp căn cứ khoa học quan trọng giúp Cơ quan điều tra làm rõ bản chất của vật chứng, qua đó vạch trần thủ đoạn tinh vi của các đối tượng trong vụ án lừa đảo.

Thực tế cho thấy, các hành vi lợi dụng thông tin về “thiên thạch”, “đá quý”, “kim loại lạ”… để lừa đảo trên mạng xã hội đang có xu hướng gia tăng với nhiều phương thức, thủ đoạn tinh vi. Người dân cần nâng cao cảnh giác, không tin vào các lời quảng cáo về những vật thể “giá trị đặc biệt” khi chưa được kiểm chứng bằng các phương pháp khoa học.

Trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, lực lượng Kỹ thuật hình sự luôn giữ vai trò quan trọng trong việc ứng dụng các phương pháp khoa học - kỹ thuật hiện đại để giám định vật chứng, xác định bản chất sự việc, góp phần làm sáng tỏ sự thật khách quan của vụ án, phục vụ hiệu quả công tác điều tra và xử lý tội phạm.

Phòng Kỹ thuật hình sự, công an tỉnh Bắc Ninh