Cứu hộ tưởng nhìn nhầm khi thấy sinh vật đầy "lông" ở bờ biển, chuyên gia xác nhận: Chỉ còn 23.000 cá thể!

Sinh vật lạ trôi dạt vào bãi biển trong tình trạng kiệt sức

Theo thông tin được nhiều báo quốc tế đăng tải, lực lượng cứu hộ thuộc Gulf Center for Sea Turtle Research đã phát hiện một sinh vật biển trôi dạt vào bãi biển gần thành phố Galveston, bang Texas (Mỹ). Khi được tìm thấy, con vật ở trong tình trạng suy yếu rõ rệt: di chuyển rất chậm, phản ứng kém và gần như không thể bơi trở lại biển.

Điều khiến nhiều người chú ý là toàn thân con vật này bị phủ kín bởi hà biển, tảo và nhiều sinh vật ký sinh, khiến lớp mai và da trông xù xì như có "lông". Chính hình ảnh khác thường này khiến những người đầu tiên phát hiện ban đầu tưởng rằng đó là một sinh vật lạ. Hóa ra, nó là một cá thể rùa biển.

Ngay sau khi được đưa lên bờ, con rùa đã được chuyển tới Houston Zoo để tiến hành kiểm tra sức khỏe ban đầu. Sau đó, nó tiếp tục được đưa đến cơ sở thú y chuyên môn để theo dõi và điều trị. Hiện con rùa vẫn đang trong quá trình phục hồi trước khi có thể được thả trở lại môi trường tự nhiên.

Các chuyên gia cho biết tình trạng hà biển và tảo bám dày thường xảy ra khi rùa bị suy yếu trong thời gian dài. Khi cơ thể không còn đủ sức bơi nhanh, các sinh vật này sẽ bám vào mai và da, khiến trọng lượng tăng lên và càng làm khả năng di chuyển suy giảm. Nếu không được phát hiện kịp thời, con vật có thể tử vong.

Loài rùa biển hiếm nhất thế giới hiện nay

Cá thể được cứu hộ thuộc loài Kemp's ridley sea turtle (tên khoa học Lepidochelys kempii), được các nhà khoa học đánh giá là loài rùa biển hiếm và nguy cấp nhất thế giới hiện nay.

Đây cũng là loài rùa biển có kích thước nhỏ nhất trong số các loài rùa biển đã được biết đến. Một cá thể trưởng thành thường dài khoảng 60 cm, nặng từ 32–45 kg, với phần đầu hình tam giác và chiếc mỏ hơi cong.

Rùa non thường có màu sẫm hơn, trong khi rùa trưởng thành có mai màu xám xanh và phần yếm màu vàng nhạt.

Theo National Marine Fisheries Service, tên gọi của loài rùa này bắt nguồn từ ngư dân Richard M. Kemp, người đã gửi mẫu vật đầu tiên cho các nhà khoa học nghiên cứu vào năm 1906. Từ đó, loài rùa này được đặt tên theo ông.

Hiện nay, phạm vi sinh sống chính của Kemp's ridley tập trung tại Gulf of Mexico (Vịnh Mexico). Tuy nhiên, rùa non đôi khi cũng được phát hiện ở vùng Đại Tây Dương, thậm chí xa tới vùng biển ngoài khơi Nova Scotia (Canada).

Từng đứng bên bờ tuyệt chủng

Trong quá khứ, Kemp's ridley từng có quần thể rất lớn tại Vịnh Mexico. Tuy nhiên, từ đầu thế kỷ 20, số lượng của chúng bắt đầu giảm mạnh do nhiều nguyên nhân như đánh bắt, ô nhiễm môi trường và mất nơi sinh sản.

Đến thập niên 1980, số lượng rùa cái quay lại bãi biển để làm tổ chỉ còn vài trăm cá thể mỗi năm, khiến loài này đứng trước nguy cơ tuyệt chủng.

Trước tình hình đó, chính phủ Mỹ cùng nhiều tổ chức bảo tồn đã triển khai hàng loạt chương trình bảo vệ nghiêm ngặt nhằm phục hồi quần thể loài rùa quý hiếm này.

Nhờ những nỗ lực bảo tồn kéo dài nhiều năm, số lượng rùa Kemp's ridley đã có dấu hiệu phục hồi. Tuy vậy, theo các nhà khoa học, toàn thế giới hiện chỉ còn khoảng 22.000–23.000 cá thể trưởng thành, khiến chúng vẫn nằm trong nhóm loài nguy cấp cần được bảo vệ đặc biệt.

Một trong những mối đe dọa lớn nhất hiện nay đối với loài rùa này là việc bị mắc vào lưới đánh bắt thủy sản ngoài ý muốn. Nhiều cá thể bị kẹt trong lưới kéo hoặc lưới rê của tàu cá, dẫn đến chấn thương nghiêm trọng hoặc tử vong.

Trường hợp "sinh vật đầy lông" được cứu tại Galveston một lần nữa cho thấy tình trạng mong manh của loài rùa biển quý hiếm này. Các nhà bảo tồn hy vọng rằng với sự chăm sóc tích cực, con rùa sẽ sớm hồi phục và có cơ hội quay trở lại đại dương vốn là môi trường sống tự nhiên của nó.

(Theo People, Chron, IBT)