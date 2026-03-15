1 loại quả là 'khắc tinh" của 6 loại ung thư, CỰC TỐT cho nữ giới: Làm đẹp, chống lão hoá, giảm triệu chứng tiền mãn kinh

Trong thế giới trái cây, quả lựu từ lâu đã được ví như một loại "siêu thực phẩm" nhờ bảng thành phần dinh dưỡng vàng.

Một nghiên cứu gần đây công bố trên tạp chí học thuật quốc tế Food Science & Nutrition đã chỉ ra rằng các chiết xuất từ quả lựu sở hữu đặc tính chống khối u và kháng viêm mạnh mẽ, có khả năng làm giảm tỷ lệ mắc ung thư đáng kể. Đối với phái đẹp, đây không chỉ là bài thuốc phòng bệnh mà còn là bí quyết lưu giữ nét xuân và cân bằng nội tiết tố hiệu quả.

Lựu là "khắc tinh" của 6 loại ung thư nguy hiểm

Nghiên cứu cho thấy việc duy trì thói quen ăn lựu có thể giúp giảm nguy cơ mắc ung thư hơn 20%. Các chuyên gia dinh dưỡng khẳng định polyphenol, isoflavone và tannin trong loại quả này có khả năng ức chế sự phát triển của tế bào ác tính và điều hòa tình trạng viêm mãn tính trong cơ thể.

Trong đó, 6 loại ung thư mà quả lựu có tác dụng phòng ngừa mạnh mẽ bao gồm:

- Ung thư vú

- Ung thư da

- Ung thư phổi

- Ung thư đại trực tràng

- Ung thư bàng quang

- Ung thư tuyến tiền liệt

Các hợp chất như axit ellagic và punicalagin trong lựu hoạt động bằng cách ngăn chặn sự lây lan của tế bào ung thư thông qua việc thay đổi các con đường truyền tín hiệu tế bào. Khi kết hợp lựu cùng thực đơn nhiều rau củ xanh, khả năng bảo vệ cơ thể còn được tăng cường gấp bội.

Lựu là "bảo bối" cho nhan sắc và sức khỏe nữ giới

Tiến sĩ Hung Jo Pu, Trưởng khoa Dinh dưỡng tại Bệnh viện Thành phố Đài Bắc (Đài Loan, Trung Quốc) nhận định quả lựu là nguồn cung cấp chất chống oxy hóa cực cao, gấp ba lần so với trà xanh và rượu vang đỏ. Điều này mang lại những lợi ích vượt trội cho phái nữ:

Bảo vệ collagen và chống lão hóa

Lựu chứa lượng vitamin c cao gấp 1 đến 2 lần táo, giúp trung hòa gốc tự do và bảo vệ cấu trúc collagen, từ đó ngăn ngừa nếp nhăn, giữ da săn chắc.

Dưỡng da trắng sáng hồng hào

Các sắc tố tự nhiên phytochemical trong lựu giúp cải thiện lưu thông máu dưới da, mang lại diện mạo rạng rỡ và làm mờ các vết thâm sạm từ sâu bên trong.

Xoa dịu các triệu chứng tiền mãn kinh

Nhờ hàm lượng phytoestrogen (estrogen thực vật) dồi dào, lựu giúp cân bằng nội tiết tố, giảm thiểu các cơn bốc hỏa, đổ mồ hôi đêm và tình trạng mệt mỏi ở phụ nữ.

Tăng cường hệ miễn dịch

Hệ thống vitamin K, E và axit folic phong phú trong lựu tạo nên hàng rào bảo vệ cơ thể vững chắc, giúp phái đẹp chống lại các tác nhân gây viêm nhiễm.

Hỗ trợ tim mạch bền bỉ

Các axit hữu cơ và kali trong lựu giúp bảo vệ mạch máu và điều hòa huyết áp. Một hệ tim mạch khỏe mạnh là nền tảng để duy trì sự dẻo dai và "chống già" cho nữ giới khi sang tuổi trung niên.

Kích thích mọc tóc và bổ máu

Hàm lượng sắt và chất chống oxy hóa giúp nuôi dưỡng nang tóc, giảm tình trạng tóc thưa rụng và giúp chị em có mái tóc dày dặn, óng mượt hơn.

Lưu ý khi ăn lựu để nhận tối đa dưỡng chất

Để hấp thụ trọn vẹn giá trị dinh dưỡng, các chuyên gia gợi ý nên nghiền cả hạt lựu khi ép lấy nước hoặc ăn cả hạt khi ăn. Hạt lựu chứa nhiều hợp chất quý giá giúp tăng thêm hiệu năng chống viêm. Tuy nhiên, phụ nữ có u xơ tử cung, u nang buồng trứng hoặc người đang dùng thuốc huyết áp nên tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi bổ sung thường xuyên để tránh các tương tác không mong muốn.

