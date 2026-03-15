10 người thì 9 người không biết con số này khi nói về tiền

15-03-2026 - 15:35 PM | Sống

Thu nhập thường là con số dễ nhớ nhất khi nói về tiền. Nhưng đôi khi, có một con số khác còn nói rõ hơn về tình hình tài chính của mỗi người và không phải ai cũng biết chính xác.

Khi nói về tiền bạc, nhiều người có thể trả lời khá nhanh câu hỏi “mỗi tháng kiếm được bao nhiêu”. Nhưng nếu hỏi ngược lại một câu đơn giản hơn là mỗi tháng mình tiêu tổng cộng bao nhiêu tiền, thì không phải ai cũng có câu trả lời rõ ràng.

Đây là một tình huống khá phổ biến. Thu nhập thường dễ nhớ vì nó là con số cố định mỗi tháng. Trong khi đó, chi tiêu lại nằm rải rác ở rất nhiều khoản nhỏ: tiền thuê nhà, ăn uống, đi lại, cà phê, mua sắm, các khoản phát sinh… Mỗi khoản riêng lẻ không quá lớn, nhưng cộng lại thì bức tranh có thể khác hẳn những gì nhiều người tưởng tượng.

Chị Minh (30 tuổi, TP.HCM) từng nghĩ mình quản lý tiền khá ổn vì thu nhập mỗi tháng đủ trang trải cuộc sống và vẫn còn dư một chút. Nhưng khi bắt đầu thử ghi lại chi tiêu trong vài tuần, chị mới nhận ra tổng số tiền mình dùng mỗi tháng cao hơn khá nhiều so với dự đoán ban đầu.

“Trước đó mình chỉ nghĩ đại khái là tiền nhà khoảng này, tiền ăn khoảng kia. Nhưng khi cộng tất cả lại thì con số thực tế lớn hơn mình nghĩ,” chị kể.

Thực tế, việc không nắm rõ tổng chi tiêu mỗi tháng khiến nhiều người khó nhìn thấy toàn bộ tình hình tài chính của mình. Bởi khi không biết tiền đang đi đâu, việc lập kế hoạch tiết kiệm hay tích lũy cũng trở nên khá mơ hồ.

Đó cũng là lý do trong tài chính cá nhân, một trong những bước đầu tiên thường được nhắc đến là theo dõi chi tiêu. Chỉ cần ghi lại các khoản chi trong một khoảng thời gian ngắn, chẳng hạn một tháng, nhiều người đã có thể nhìn thấy rõ hơn thói quen tiền bạc của mình.

Không ít người sau khi thử làm điều này mới nhận ra những khoản chi tưởng nhỏ lại xuất hiện khá thường xuyên: cà phê buổi sáng, đồ ăn đặt ngoài, mua sắm online, hoặc những chi tiêu “cho tiện”. Mỗi lần không đáng bao nhiêu, nhưng khi lặp lại nhiều lần trong tháng, tổng số tiền có thể trở nên đáng kể.

Quan trọng hơn, khi biết rõ tổng chi tiêu, việc đặt mục tiêu tài chính cũng trở nên thực tế hơn. Ví dụ, nếu biết chi phí sinh hoạt mỗi tháng khoảng bao nhiêu, một người có thể dễ dàng tính được mình cần bao nhiêu tiền cho quỹ dự phòng, hoặc cần tiết kiệm bao nhiêu để đạt một mục tiêu nào đó.

Nhiều người chỉ bắt đầu chú ý đến con số này khi muốn tiết kiệm nhiều hơn, chuẩn bị cho một kế hoạch lớn, hoặc đơn giản là tự hỏi vì sao tiền trong tài khoản dường như “biến mất” khá nhanh.

Và đôi khi, chỉ cần trả lời được câu hỏi mỗi tháng mình thực sự tiêu bao nhiêu, bức tranh tài chính cá nhân đã trở nên rõ ràng hơn rất nhiều.

200 triệu đồng không rõ nguồn gốc chuyển vào tài khoản cá nhân: Công an làm việc với người đàn ông Lâm Đồng

Theo Hà Nguyên

Thanh niên Việt

