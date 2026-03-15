Bậc thầy phong thủy Trung Quốc dự đoán 4 con giáp âm thầm nhưng siêu giàu từ mùng 1/2 Âm lịch: Top 1 tăng mạnh tài sản ròng

Theo tử vi, thời điểm chuyển sang mùng 1 tháng 2 Âm lịch được xem là giai đoạn “khởi vận tài khí” – khi năng lượng mới của năm bắt đầu ổn định và vận trình cá nhân dần phân hóa rõ rệt. Chuyên gia phong thủy Trung Quốc, Su Minfeng – bậc thầy được Hiệp hội Phong thủy Quốc tế nhận định trong chu kỳ này có 4 con giáp tuy không phô trương nhưng lại sở hữu khả năng tích lũy tài sản vượt trội, đặc biệt nổi bật về sự nghiệp và dòng tiền dài hạn.

1. Tuổi Thìn

Đứng đầu danh sách là tuổi Thìn, con giáp được dự đoán có bước chuyển mình mạnh mẽ nhất về tài chính kể từ mùng 1/2 Âm lịch. Theo tử vi, tuổi Thìn bước vào chu kỳ “vượng tài – vượng danh”, khi cả sự nghiệp và cơ hội kiếm tiền cùng lúc mở rộng.

Khác với những giai đoạn trước, vận trình lần này thiên về hiệu quả thực tế: dự án mang lại lợi nhuận, cơ hội hợp tác lớn hoặc nguồn thu tăng nhanh trong thời gian ngắn. Những người làm kinh doanh, đầu tư hoặc giữ vị trí quản lý cấp trung – cao đặc biệt dễ ghi nhận sự gia tăng đáng kể về thu nhập.

Điểm nổi bật của tuổi Thìn không chỉ là kiếm tiền tốt mà còn ở khả năng gia tăng tài sản ròng. Điều này đến từ việc tối ưu nguồn lực, chuyển đổi tài sản hoặc đầu tư đúng thời điểm. Nếu biết duy trì sự tỉnh táo và tránh quyết định bốc đồng, họ có thể tạo nền tảng tài chính vững chắc cho nhiều năm sau.

2. Tuổi Sửu

Người tuổi Sửu vốn nổi tiếng với phong cách làm việc ổn định, ít thay đổi nhưng có độ tin cậy cao. Bước sang tháng 2 Âm lịch, vận trình sự nghiệp của con giáp này được dự đoán chuyển biến tích cực nhờ sự ghi nhận từ cấp trên hoặc đối tác lâu năm.

Đây là giai đoạn người tuổi Sửu dễ nhận thêm trách nhiệm mới, đồng nghĩa với việc thu nhập cũng được cải thiện. Không phải kiểu giàu nhanh, họ tích lũy tài sản thông qua tăng trưởng đều đặn: lương thưởng, đầu tư dài hạn hoặc mở rộng nguồn thu phụ.

Phong thủy học cho rằng năng lượng tài tinh trong thời điểm này giúp tuổi Sửu đặc biệt thuận lợi ở các lĩnh vực liên quan đến quản lý, tài chính, kỹ thuật hoặc bất động sản. Những quyết định từng bị trì hoãn trước đó có thể bắt đầu mang lại lợi nhuận rõ rệt.

3. Tuổi Tỵ

Người tuổi Tỵ thường kín tiếng, ít thể hiện tham vọng ra bên ngoài nhưng lại có khả năng quan sát và nắm bắt xu hướng rất tốt. Từ mùng 1/2 Âm lịch, vận khí của tuổi Tỵ được đánh giá bước vào chu kỳ tăng trưởng mạnh, đặc biệt trong môi trường cạnh tranh cao.

Các chuyên gia phong thủy nhận định đây là thời điểm tuổi Tỵ dễ gặp quý nhân hoặc cơ hội nghề nghiệp mang tính bước ngoặt. Những ai làm kinh doanh có thể mở rộng thị trường, trong khi người làm công việc chuyên môn dễ được đề bạt hoặc tăng thu nhập nhờ năng lực thực tế.

Điểm đáng chú ý là tài lộc của tuổi Tỵ không đến dồn dập mà tăng theo từng giai đoạn. Khi biết kiểm soát chi tiêu và tái đầu tư hợp lý, họ có khả năng hình thành nguồn tài sản ổn định trong vài năm tới.

4. Tuổi Dậu

Tuổi Dậu là con giáp được đánh giá cao về tính kỷ luật và khả năng quản lý tài chính cá nhân. Từ đầu tháng 2 Âm lịch, vận trình tài chính của họ bắt đầu xuất hiện dấu hiệu cải thiện, đặc biệt ở nguồn thu phụ hoặc các khoản đầu tư trước đây.

Không phải người thích mạo hiểm, tuổi Dậu thường chọn chiến lược “chậm mà chắc”. Chính cách tiếp cận này giúp họ tránh được rủi ro lớn trong giai đoạn thị trường biến động.

Tử vi cho rằng năng lượng tài vận của tuổi Dậu trong thời gian này thiên về tích lũy hơn là bùng nổ. Tuy nhiên, sự tăng trưởng liên tục khiến tổng tài sản ròng có xu hướng cải thiện đáng kể mà bản thân họ đôi khi không nhận ra ngay.

*Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

(Theo HK01)