Ngâm cá trong thứ nước này cá hết sạch mùi tanh

Cá là thực phẩm chứa nhiều dinh dưỡng và rất tốt cho sức khỏe, thế nhưng không phải ai cũng biết cách chế biến để cá không còn mùi tanh và món ăn được ngon hơn.

Cách sơ chế để cá không tanh

Cá tươi mua về cần mổ bỏ ruột, bỏ mang, cắt vây, đánh vảy. Quan trọng nhất là làm sạch phần máu và loại bỏ hết lớp màng đen trong bụng cá vì đây là phần có mùi tanh rất đậm.

Đối với các loại cá lóc, cá chép, cá thu..., bạn dùng kéo cắt bỏ đường gân trắng ở hai bên sườn cá. Sợi này cũng góp phần làm mùi tanh trở nên nặng hơn sau khi chế biến.

Với những loài nước lợ, da trơn như cá hú, cá trê, basa, lươn..., bạn có thể sử dụng tro bếp chà xát lên mình cá để loại bỏ chất nhầy. Trường hợp không có tro bếp, bạn có thể đun một ít nước ấm, rưới lên mình cá rồi dùng dao cạo sạch. Cách làm này vừa giúp loại bỏ chất nhầy, vừa giúp loại bỏ mùi tanh của cá, rất hiệu quả.

Ngoài ra, bạn cũng có thể dùng muối hạt để thay tro bếp, nhất là để xử lý lươn, chạch.

Ngâm cá vào thứ nước này, cá hết sạch mùi tanh

Nếu bạn là người e ngại mùi tanh của cá thì không nên chỉ dùng nước lã để rửa cá. Sau khi làm sạch, bạn có thể ngâm cá vào những dung dịch có tác dụng khử tanh sau.

Nước trà

Bạn chuẩn bị một tô nước trà, ngâm cá đã được làm sạch trong khoảng 7 - 10 phút rồi vớt ra. Cá ngâm trong nước trà gần như không còn mùi tanh và sẽ thơm ngon hơn sau khi nấu.

Ngoài trà mạn, chè xanh cũng có tác dụng khử tanh cá rất hiệu quả. Bạn có thể sử dụng một chút nước chè xanh hoặc ít lá chè xanh để kho cá thu. Với cách này, cá vừa thơm vừa chắc thịt, ăn rất ngon.

Nước muối pha loãng

Các loại cá biển như cá nục, cá chim, cá trích... bị tanh là do chúng thường được cấp đông, không có hàng tươi sống. Hơn nữa, trong quá trình cấp đông, người bán có thể bảo quản không đúng cách nên axit amin phân hủy, càng gây mùi tanh.

Khi sơ chế, cần loại bỏ hết máu (nhất là phần máu tụ ở xương sống) và màng đen trong bụng cá vì đây chính là tác nhân quan trọng khiến cá có mùi tanh rõ rệt; cắt bỏ mang, đánh vảy, bỏ vây.

Sau đó, bạn pha một ít nước muối loãng. Sau 5 phút ngâm cá trong thứ nước này, cá hết sạch mùi tanh, bạn chỉ cần để ráo nước trước khi chế biến.

Nước vo gạo

Bạn hãy tận dụng nước vo gạo để rửa cá. Rửa cá bằng nước vo gạo là cách khử mùi tanh được áp dụng từ lâu đời. Sau khi rửa bằng nước vo gạo, hãy đem cá rửa lại nhiều lần dưới vòi nước cho thật sạch.

Chanh và muối hạt

Đây là một cách phổ biến được nhiều người áp dụng để khử mùi tanh của các loại thực phẩm. Bạn có thể cắt nửa quả chanh và chuẩn bị một ít muối hạt. Thoa đều muối lên cá, cả mặt trong và mặt ngoài, sau đó tiếp tục dùng chanh chà xát lên toàn bộ con cá để loại bỏ các chất bẩn và khử mùi. Rửa lại cá bằng nước sạch và để ráo.

Nếu không có chanh, bạn có thể sử dụng giấm để thay thế.

Nước rượu, gừng

Gừng đập dập, băm nhỏ để tiết ra nhiều tinh dầu nhất có thể. Ngâm gừng vào trong rượu trắng (hoặc rượu nấu ăn), sau đó pha loãng hỗn hợp rượu gừng vào môt cái tô lớn rồi cho cá vào rửa cả mặt ngoài và trong bụng. Gừng và rượu đều có mùi thơm có thể khử tanh, giúp làm sạch nhớt trên thân cá.

Ngâm cá với sữa

Các đầu bếp nước ngoài thường ngâm cá trong sữa tươi không đường khoảng 15-20 phút để khử mùi tanh. Sữa chứa chất casein có khả năng kết hợp với chất trimethylamine trong cá, giúp loại bỏ mùi tanh hiệu quả.

