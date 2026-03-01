Không phải mê tín, 3 thứ này tuyệt đối không đặt ở cửa nhà: Hút cạn may mắn, tiêu tán tài lộc

Đối với mọi ngôi nhà, khu vực cửa chính luôn được xem là nơi quan trọng. Bởi đây là lối ra vào chính, đồng thời cũng là nơi đón ánh sáng và không khí từ bên ngoài. Nếu khu vực này được sắp xếp gọn gàng, thông thoáng, ngôi nhà sẽ tạo cảm giác dễ chịu ngay từ khi bước vào. Ngược lại, việc đặt một số vật dụng không phù hợp ở cửa có thể khiến không gian trở nên bừa bộn, bí bách hoặc thiếu vệ sinh.

Thực tế, nhiều gia đình vì tiện lợi mà đặt đồ đạc ngay trước cửa, nhưng lâu dần lại gây ra những bất tiện không ngờ trong sinh hoạt hằng ngày. Dưới đây là ba thứ không nên đặt ở khu vực cửa nhà.

Thùng rác hoặc đồ chứa rác

Không ít gia đình đặt thùng rác ngay trước cửa để tiện mang rác ra ngoài. Tuy nhiên, cách bố trí này có thể khiến mùi từ rác thải dễ lan vào trong nhà, đặc biệt vào những ngày nóng hoặc khi rác chưa được xử lý kịp thời.

Ngoài yếu tố mùi, rác thải còn có thể thu hút côn trùng hoặc vi khuẩn nếu để lâu. Kèm theo đó, nó sẽ khiến cửa nhà bạn trở nên bừa bãi và làm giảm cảm giác sạch sẽ của cả ngôi nhà.

Trong quan niệm dân gian, khu vực cửa nhà được xem là nơi “đón lộc”. Vì vậy, việc đặt rác ở vị trí này thường được cho là dễ làm giảm đi sự may mắn. Dù nhìn nhận theo cách nào, việc đặt thùng rác ở vị trí kín đáo hơn, có nắp đậy, vẫn là lựa chọn hợp lý để giữ vệ sinh cho không gian sống.

Đồ đạc cũ hoặc vật dụng ít dùng

Một thói quen khá phổ biến là tận dụng khoảng trống trước cửa để đặt tạm những món đồ chưa biết cất ở đâu, chẳng hạn như xe đạp cũ, thùng carton, đồ điện hỏng hoặc các vật dụng không còn sử dụng thường xuyên.

Ban đầu, việc này có thể chỉ mang tính tạm thời. Nhưng nếu kéo dài, khu vực cửa nhà dễ trở thành nơi chứa nhiều đồ lặt vặt. Lối đi vì thế bị thu hẹp, việc ra vào trở nên bất tiện hơn, đặc biệt khi cần di chuyển nhanh.

Ngoài ra, đồ đạc cũ lâu ngày thường bám bụi hoặc ẩm mốc, khiến khu vực cửa trông lộn xộn và kém gọn gàng. Việc để nhiều đồ cũ ở cửa còn được xem là dễ “giữ lại năng lượng cũ”, khiến ngôi nhà thiếu sinh khí và cảm giác may mắn cũng vì thế mà giảm đi.

Vì thế, việc dọn dẹp định kỳ, phân loại đồ dùng và cất giữ vào khu vực kho hoặc tủ chứa là điều cần thiết giúp cho không gian trước cửa thông thoáng hơn.

Gương đặt đối diện cửa ra vào

Gương thường được sử dụng trong nhà để tăng ánh sáng và tạo cảm giác không gian rộng hơn. Tuy vậy, đặt gương ngay cửa ra vào có thể lại gây cảm giác không thoải mái cho người bước vào nhà.

Trong nhiều trường hợp, khi mở cửa và bất ngờ nhìn thấy hình phản chiếu trong gương, đặc biệt vào buổi tối hoặc khi ánh sáng yếu, người trong nhà có thể giật mình. Ngoài ra, gương đặt ở vị trí này cũng dễ phản chiếu hình ảnh lộn xộn nếu khu vực cửa chưa được sắp xếp gọn gàng.

Vì lý do đó, nhiều gia đình thường đặt gương lệch sang một bên của hành lang hoặc trong phòng thay đồ để tiện sử dụng hơn.

Trong quan niệm dân gian, gương đối diện cửa được cho là có thể “đẩy” may mắn ra ngoài. Dù nhìn nhận ở góc độ tâm lý hay dân gian, việc đặt gương lệch sang một bên vẫn được nhiều gia đình lựa chọn để tránh cảm giác bất an.

Tóm lại, những lưu ý về việc sắp xếp khu vực cửa nhà phần lớn xuất phát từ nhu cầu giữ gìn vệ sinh và tạo sự thuận tiện trong sinh hoạt. Một lối vào sạch sẽ, ít đồ đạc sẽ giúp việc đi lại dễ dàng hơn, đồng thời mang lại cảm giác dễ chịu cho người trong nhà.

Chỉ cần dọn bớt những vật dụng không cần thiết, giữ khu vực cửa đủ sáng và thông thoáng, không gian sống đã có thể trở nên gọn gàng và thoải mái hơn. Đây cũng là điều nhiều gia đình hướng tới khi sắp xếp lại ngôi nhà của mình.

Tổng hợp