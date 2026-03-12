1 đại học kinh tế của Việt Nam có doanh thu lên đến gần 1.900 tỷ đồng/năm vừa vào top hàng đầu Đông Nam Á: Không phải FTU, NEU

Vào ngày 11/3 vừa qua, Times Higher Education công bố bảng xếp hạng thí điểm các trường đại học hàng đầu tại Đông Nam Á. Trong top 15 trường đại học dẫn đầu khu vực, Việt Nam có 1 đại diện, là Đại học Kinh tế TP.HCM (xếp thứ hạng 13) .

Theo đánh giá của THE, ĐH Kinh tế TP.HCM được đánh giá cao ở tiêu chí chất lượng nghiên cứu, đạt 92,1/100 điểm (cao hơn nhiều trường ĐH đến từ Malaysia, Thái Lan có thứ hạng tốt hơn).

Dựa trên kết quả hoạt động khoa học và công nghệ được báo cáo trong 3 công khai mới nhất của nhà trường, tỷ trọng thu khoa học - công nghệ chiếm 27,6% (tương đối cao so với các trường ĐH tại Việt Nam) trong tổng doanh thu 1.887 tỷ đồng/năm. Mỗi năm đại học Kinh tế TP.HCM chi đến 547 tỷ đồng để đầu tư cơ sở vật chất phục vụ hoạt động nghiên cứu.

Chú trọng đầu tư phát triển nghiên cứu khoa học, năm 2024, nhà trường hoàn thành 207 đề tài nghiên cứu khoa học, 907 công bố khoa học, công nghệ dưới nhiều hình thức…

Ngoài ĐH Kinh tế TP.HCM, một số trường ĐH của Việt Nam cũng được THE xếp hạng như: ĐH Duy Tân (thứ hạng 19), ĐH Tôn Đức Thắng (xếp hạng 21), trường ĐH Y Hà Nội (thứ hạng 22), trường ĐH Nguyễn Tất Thành (xếp hạng 33), ĐH Quốc gia HN (xếp hạng 42), trường ĐH Mở TP.HCM (xếp hạng 45), ĐH Bách khoa HN (xếp hạng 71-80), ĐH Quốc gia TP.HCM (xếp hạng 71-80), ĐH Huế (xếp hạng 81+), ĐH Đà Nẵng (xếp hạng 81+).

Dẫn đầu bảng xếp hạng thí điểm các đại học hàng đầu Đông Nam Á là 2 trường ĐH đến từ Singapore, gồm ĐH Quốc gia Singapore (xếp hạng 1) và ĐH Công nghệ Nanyang (xếp hạng 2). Phần còn lại của top 10 chủ yếu là các trường ĐH đến từ Malaysia.

Nếu xét số lượng trường trong top 50, Malaysia là quốc gia áp đảo khi chiếm đến 18 vị trí, trong khi Indonesia là quốc gia có nhiều đại diện nhất với 35 cơ sở giáo dục được xếp hạng.

Theo chuyên gia giáo dục Simon Marginson, Đông Nam Á đang trở thành một trong những khu vực phát triển nhanh nhất trên bản đồ giáo dục toàn cầu. Sự gia tăng thu nhập, mở rộng quy mô đào tạo đại học và đầu tư vào khoa học đã tạo điều kiện cho hợp tác khu vực và quốc tế.

Theo đó, bảng xếp hạng thí điểm các trường đại học tốt nhất Đông Nam Á bao gồm 104 trường đại học đến từ 8 quốc gia. Ngoài ra, 91 cơ sở giáo dục đã cung cấp dữ liệu nhưng chưa đủ điều kiện xếp hạng toàn cầu của THE.

Các tiêu chí xếp hạng tương tự bảng xếp hạng thế giới, bao gồm giảng dạy, môi trường nghiên cứu, chất lượng nghiên cứu, chuyển giao công nghệ, mức độ quốc tế hóa.