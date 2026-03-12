Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Lộ diện 10 thí sinh dẫn đầu vòng thi Olympic Toán học châu Á tại Việt Nam

12-03-2026

Kỳ thi Olympic Toán học châu Á – Thái Bình Dương (APMO) 2026 vòng thi tại Việt Nam vừa công bố 10 thí sinh đạt điểm cao nhất, đến từ các trường chuyên hàng đầu.

Ban tổ chức Kỳ thi Olympic Toán học châu Á – Thái Bình Dương (Asia-Pacific Mathematical Olympiad – APMO) 2026 vừa công bố danh sách 10 học sinh đạt điểm cao nhất của đoàn Việt Nam tại vòng thi tổ chức trong nước. Danh sách này sẽ được gửi tới Hội đồng APMO quốc tế để xét thứ hạng huy chương cùng thí sinh các quốc gia tham dự.

Theo kết quả công bố, Trần Đại Thành Danh, học sinh lớp 12 Trường Phổ thông Năng khiếu (ĐH Quốc gia TP.HCM) đứng đầu với 27 điểm. Tiếp đó là Phạm Đăng Nguyên, lớp 12 Trường THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam với 25 điểm. Đồng hạng 25 điểm ở vị trí tiếp theo là Nguyễn Hoàng Phương, học sinh lớp 11 Trường THPT chuyên Phan Bội Châu (Nghệ An).

Những vị trí tiếp theo trong top 10 lần lượt gồm: Phan Thành Huy – lớp 12, THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam (22 điểm); Trần Anh Quân – lớp 12, THPT chuyên Lê Quý Đôn (Điện Biên) – 21 điểm; Nguyễn Đình Tùng – lớp 12, THPT chuyên Khoa học Tự nhiên (ĐHQG Hà Nội) – 21 điểm; Nguyễn Bảo Khánh – lớp 11, THPT chuyên Lam Sơn (Thanh Hóa) – 18 điểm, cùng một số học sinh khác trong đội tuyển đạt thành tích cao ở kỳ thi năm nay.

22 học sinh Việt Nam tham gia Kỳ thi Olympic Toán Châu Á - Thái Bình Dương 2026 và thầy cô tại khai mạc chiều 9/3. (Ảnh: Giáo dục Thời đại)

Theo quy định của ban tổ chức, điểm số của các thí sinh trong nước sẽ được tổng hợp và gửi về Hội đồng APMO quốc tế. Từ kết quả chung của các quốc gia, ban tổ chức sẽ xác định thứ hạng và trao các huy chương Vàng, Bạc, Đồng của kỳ thi.

APMO là kỳ thi Toán học uy tín dành cho học sinh THPT của các quốc gia trong khu vực Vành đai Thái Bình Dương, được tổ chức từ năm 1989. Hằng năm có khoảng 40 quốc gia và vùng lãnh thổ tham gia, với đề thi gồm 5 bài toán tự luận làm trong 4 giờ.

STT Họ và tên Lớp Trường Điểm

Danh sách 10 thí sinh đạt điểm cao nhất vòng thi Olympic Toán học châu Á - Thái Bình Dương năm 2026 tại Việt Nam.

Năm 2026, Việt Nam đảm nhiệm vai trò quốc gia điều phối chính của APMO trong giai đoạn 2026–2028, đồng thời đăng cai tổ chức kỳ thi trong nước với sự tham dự của 22 học sinh xuất sắc được tuyển chọn từ các kỳ thi học sinh giỏi quốc gia và Olympic quốc tế trước đó.

Kết quả vòng thi tại Việt Nam được kỳ vọng sẽ góp phần giúp đoàn học sinh nước nhà đạt thành tích cao khi so sánh điểm với thí sinh từ gần 50 quốc gia và vùng lãnh thổ tham gia kỳ thi năm nay.

Ngôi trường nào sở hữu nhiều huy chương Olympic quốc tế nhất 2025?

Theo Lệ Thu/VTCnews

VTCnews

