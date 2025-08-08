Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Ngôi trường nào sở hữu nhiều huy chương Olympic quốc tế nhất 2025?

08-08-2025 - 14:45 PM | Sống

Trong năm 2025, đội tuyển Việt Nam liên tiếp đoạt huy chương tại các kỳ thi Olympic quốc tế, mang về thành tích cho nước nhà và cả ngôi trường các em theo học.

2025 là năm bội thu thành tích của Việt Nam, khi cả 5 đội tuyển tại 5 kỳ thi Olympic quốc tế 2025 gồm Toán, Lý, Hoá, Sinh, Tin đều lọt vào top 10 đoàn có thành tích cao nhất. Đồng thời mỗi đội tuyển đều có ít nhất 1 huy chương vàng.

Cụ thể, tại kỳ thi Olympic Hoá học quốc tế 2025, 4/4 thí sinh Việt Nam giành huy chương vàng, thành tích cao nhất từ trước đến nay. Trên bảng tổng sắp huy chương, Việt Nam cùng hạng với đoàn Trung Quốc và Mỹ về số huy chương vàng

Tại kỳ thi Olympic Tin học quốc tế 2025, đội tuyển Việt Nam mang về 1 huy chương vàng, 2 huy chương bạc và 1 huy chương đồng, đưa Việt Nam vào vị trí thứ 8 trong bảng xếp hạng 90 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự kỳ thi.

Ngôi trường nào sở hữu nhiều huy chương Olympic quốc tế nhất 2025?- Ảnh 1.

Đội tuyển Việt Nam dự thi Olympic Hoá học quốc tế 2025.

Với 1 huy chương vàng và 4 huy chương bạc, đội tuyển Việt Nam nằm trong top 10 quốc gia có kết quả cao nhất tại kỳ thi Olympic Vật lý quốc tế 2025.

Trong khi đó, đội tuyển Việt Nam giành 2 huy chương vàng, 3 huy chương bạc, 1 huy chương đồng, chung cuộc đứng thứ 9/113 quốc gia và vùng lãnh thổ cử đoàn tới tham dự Olympic Toán quốc tế 2025.

Đội tuyển Việt Nam cũng giành 4 huy chương tại Olympic Sinh học quốc tế 2025, với 1 huy chương vàng, 2 bạc và 1 đồng, lọt top 10 quốc gia xuất sắc nhất.

Xét theo thành tích từng trường, trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên, trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội đã có đóng góp lớn vào kết quả này khi dẫn đầu về số huy chương. Cụ thể, trường giành được 6 huy chương, gồm 1 huy chương vàng hoá học và 5 huy chương bạc ở các môn Tin học, Vật lý, Toán học.

Theo sau là trường THPT chuyên Bắc Ninh và trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam, mỗi trường đạt được 3 huy chương.

Trong đó, THPT chuyên Bắc Ninh giành 1 huy chương vàng Hoá học, 1 huy chương bạc Vật lý và 1 huy chương đồng Toán học. THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam giành 1 huy chương vàng Hoá học, 1 huy chương vàng và 1 huy chương đồng Sinh học.

Cùng sở hữu 2 huy chương Olympic quốc tế là trường THPT chuyên Phan Bội Châu (Nghệ An) và trường THPT chuyên Quốc học - Huế. Các trường chuyên của tỉnh Gia Lai, Lâm Đồng, Quảng Ninh, Hải Phòng, Hà Tĩnh, TP.HCM và trường THPT chuyên Đại học Sư phạm, mỗi trường có một thí sinh giành huy chương Olympic quốc tế.

Ngôi trường được mệnh danh là "lò luyện Olympic" của Việt Nam: Huy chương quốc tế đếm không xuể, thành tích khó ai đuổi kịp!

Theo Kim Anh/VTCnews

VTCnews

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
“Thần đồng” trung học đưa Trung Quốc lên đỉnh Olympic Toán quốc tế, giữ kỷ lục 7 năm liên tiếp có thí sinh đạt điểm tuyệt đối

“Thần đồng” trung học đưa Trung Quốc lên đỉnh Olympic Toán quốc tế, giữ kỷ lục 7 năm liên tiếp có thí sinh đạt điểm tuyệt đối Nổi bật

Mua vòng ngọc 100 triệu đồng trong tour du lịch, về nhà phát hiện giá thật chỉ 7 triệu, cửa hàng từ chối hoàn tiền: "Đã ký hợp đồng miễn trừ trách nhiệm"

Mua vòng ngọc 100 triệu đồng trong tour du lịch, về nhà phát hiện giá thật chỉ 7 triệu, cửa hàng từ chối hoàn tiền: "Đã ký hợp đồng miễn trừ trách nhiệm" Nổi bật

15 bức ảnh "gây lú" cực mạnh nhìn đi nhìn lại 30 lần cũng chưa chắc đã hiểu, thách thức những đôi mắt tinh tường nhất

15 bức ảnh "gây lú" cực mạnh nhìn đi nhìn lại 30 lần cũng chưa chắc đã hiểu, thách thức những đôi mắt tinh tường nhất

14:45 , 08/08/2025
Nam sinh thi ĐH đủ sức đỗ trường top bỗng nhận tin trượt hết, chỉ vào được cao đẳng: Cảnh sát chưa điều tra, 1 nhân vật bất ngờ đầu thú

Nam sinh thi ĐH đủ sức đỗ trường top bỗng nhận tin trượt hết, chỉ vào được cao đẳng: Cảnh sát chưa điều tra, 1 nhân vật bất ngờ đầu thú

14:09 , 08/08/2025
Tủ lạnh nhà tôi đang ngốn tiền điện gấp đôi vì 5 lỗi ngớ ngẩn này

Tủ lạnh nhà tôi đang ngốn tiền điện gấp đôi vì 5 lỗi ngớ ngẩn này

13:55 , 08/08/2025
Ra mắt siêu máy CT đếm photon: Đột phá trong tầm soát đột quỵ

Ra mắt siêu máy CT đếm photon: Đột phá trong tầm soát đột quỵ

13:30 , 08/08/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên