Ngôi trường nào sở hữu nhiều huy chương Olympic quốc tế nhất 2025?

2025 là năm bội thu thành tích của Việt Nam, khi cả 5 đội tuyển tại 5 kỳ thi Olympic quốc tế 2025 gồm Toán, Lý, Hoá, Sinh, Tin đều lọt vào top 10 đoàn có thành tích cao nhất. Đồng thời mỗi đội tuyển đều có ít nhất 1 huy chương vàng.

Cụ thể, tại kỳ thi Olympic Hoá học quốc tế 2025, 4/4 thí sinh Việt Nam giành huy chương vàng, thành tích cao nhất từ trước đến nay. Trên bảng tổng sắp huy chương, Việt Nam cùng hạng với đoàn Trung Quốc và Mỹ về số huy chương vàng

Tại kỳ thi Olympic Tin học quốc tế 2025, đội tuyển Việt Nam mang về 1 huy chương vàng, 2 huy chương bạc và 1 huy chương đồng, đưa Việt Nam vào vị trí thứ 8 trong bảng xếp hạng 90 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự kỳ thi.

Đội tuyển Việt Nam dự thi Olympic Hoá học quốc tế 2025.

Với 1 huy chương vàng và 4 huy chương bạc, đội tuyển Việt Nam nằm trong top 10 quốc gia có kết quả cao nhất tại kỳ thi Olympic Vật lý quốc tế 2025.

Trong khi đó, đội tuyển Việt Nam giành 2 huy chương vàng, 3 huy chương bạc, 1 huy chương đồng, chung cuộc đứng thứ 9/113 quốc gia và vùng lãnh thổ cử đoàn tới tham dự Olympic Toán quốc tế 2025.

Đội tuyển Việt Nam cũng giành 4 huy chương tại Olympic Sinh học quốc tế 2025, với 1 huy chương vàng, 2 bạc và 1 đồng, lọt top 10 quốc gia xuất sắc nhất.

Xét theo thành tích từng trường, trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên, trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội đã có đóng góp lớn vào kết quả này khi dẫn đầu về số huy chương. Cụ thể, trường giành được 6 huy chương, gồm 1 huy chương vàng hoá học và 5 huy chương bạc ở các môn Tin học, Vật lý, Toán học.

Theo sau là trường THPT chuyên Bắc Ninh và trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam, mỗi trường đạt được 3 huy chương.

Trong đó, THPT chuyên Bắc Ninh giành 1 huy chương vàng Hoá học, 1 huy chương bạc Vật lý và 1 huy chương đồng Toán học. THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam giành 1 huy chương vàng Hoá học, 1 huy chương vàng và 1 huy chương đồng Sinh học.

Cùng sở hữu 2 huy chương Olympic quốc tế là trường THPT chuyên Phan Bội Châu (Nghệ An) và trường THPT chuyên Quốc học - Huế. Các trường chuyên của tỉnh Gia Lai, Lâm Đồng, Quảng Ninh, Hải Phòng, Hà Tĩnh, TP.HCM và trường THPT chuyên Đại học Sư phạm, mỗi trường có một thí sinh giành huy chương Olympic quốc tế.