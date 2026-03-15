Oresol đóng chai đủ màu sắc cho trẻ uống thay nước: Chuyên gia nói thói quen tưởng tốt nhưng tiềm ẩn rủi ro

Theo VTV thông tin, thực tế khảo sát tại nhiều nhà thuốc hiện nay cho thấy, những chai oresol đủ màu sắc được nhiều cơ sở khuyến khích cho trẻ em uống thay nước. Tuy nhiên, điều này được giới chuyên gia đánh giá không tốt cho người dùng, nhất là trẻ em, thậm chí tiềm ẩn nhiều rủi ro.

PGS.TS Nguyễn Tiến Dũng (Nguyên Trưởng Khoa Nhi, Bệnh viện Bạch Mai) chia sẻ, trước đây từng có 1 bệnh nhi bị suy thận, sau đó tử vong do uống oresol đóng chai dạng thực phẩm chức năng kiểu này. Nguyên nhân bởi người nhà đi mua oresol cho con uống nhưng thay vì mua dạng gói lại mua chai đóng sẵn theo lời khuyên của hiệu thuốc, dẫn đến chuyện vô cùng đáng tiếc.

Dùng oresol đóng chai sẵn không thể thay thế thuốc oresol

PGS.TS Nguyễn Tiến Dũng cho biết, oresol đóng chai sẵn thực chất là dạng thực phẩm chức năng. Dùng loại thực phẩm chức năng này sẽ không giải quyết được tình trạng mất nước, dễ gây nguy hiểm tính mạng. Trẻ cần bù nước điện giải cần phải dùng đúng cách, đúng liều lượng, nồng độ thích hợp nếu không sẽ gây tác dụng ngược.

Chuyên gia nhận định, oresol thực chất là một loại thuốc dùng cho trẻ em bị tiêu chảy, thường được đóng gói để pha thành dung dịch uống 200ml, 500ml hoặc 1000ml... Mỗi lứa tuổi sẽ có cách pha với lượng nước khác nhau. "Uống oresol là phải uống hàng trăm ml trở lên mới có tác dụng bù nước. Trong khi đó, những loại thực phẩm chức năng này chỉ đóng gói dạng 10ml, nhìn lại giống thuốc oresol nên rất dễ gây nhầm lẫn cho người sử dụng.

"Nếu trẻ em bị tiêu chảy, mất nước trầm trọng mà chỉ sử dụng loại thực phẩm chức năng này để yên tâm sẽ bù được nước thì cực sai lầm. Con bạn không những không được bù nước đầy đủ mà còn dễ nguy hiểm", PGS.TS Nguyễn Tiến Dũng nói.

Dù không khẳng định cơ thể mất nước do dùng thực phẩm chức năng dạng oresol nhưng theo chuyên gia, những trường hợp bị mất nước nặng, truỵ mạch đều do liên quan đến vấn đề này. Những loại thực phẩm chức năng dán nhãn oresol được bán nhiều ở các quầy thuốc thực sự khó lường hơn bạn tưởng.

"Dạng nước này dễ gây ra sự nhầm lẫn thực phẩm chức năng dạng oresol cũng là thuốc oresol. Trẻ bị tiêu chảy bắt buộc phải dùng thuốc oresol. Trong khi oresol dạng thực phẩm chức năng đắt hơn thuốc oresol, dễ khiến người dân nhầm tưởng", chuyên gia nói.

Lưu ý dùng oresol đúng cách, bất cứ cha mẹ nào cũng nên ghi nhớ

Giới chuyên gia nhận định, để dùng oresol an toàn cho trẻ, đầu tiên cha mẹ cần đọc kỹ hướng dẫn cách dùng, liều lượng... Nếu hướng dẫn sử dụng pha với 200ml thì cần pha chính xác 200ml... Việc pha oresol đúng liều lượng hướng dẫn giúp đạt nồng độ thẩm thấu phù hợp, giúp con bạn nhanh chóng phục hồi. Việc pha nhiều hay ít nước hơn đều có thể dẫn đến những nguy hiểm đáng tiếc.

Ngoài ra, khi dùng oresol, chỉ sử dụng dung dịch đã pha trong 24 giờ. Dung dịch có nguy cơ bị nhiễm khuẩn nếu để quá lâu. Do đó, cần chú ý khâu bảo quản và dùng trong thời gian quy định.

Không đun sôi dung dịch oresol đã pha vì sẽ làm mất các phẩm chất của thuốc, bay hơi làm tăng độ thẩm thấu.

Tuyệt đối không pha với nước khoáng. Loại nước này có sẵn thành phần khoáng sẽ làm sai lệch nồng độ. Cách tốt nhất là pha với nước lọc đun sôi để nguội.

Khi cho trẻ uống oresol, cha mẹ cần chú ý theo dõi các dấu hiệu, triệu chứng của trẻ. Nếu có bất thường hoặc nghi ngờ bất thường đều cần đưa con đến cơ sở y tế khám và điều trị kịp thời.