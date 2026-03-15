Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Phó Chủ tịch T&T Đỗ Vinh Quang vừa có cập nhật mới nhất khi tham gia ứng cử HĐND TP Hà Nội

15-03-2026 - 10:06 AM | Lifestyle

Ông Đỗ Vinh Quang đã chia sẻ lại khoảnh khắc đáng nhớ trong Ngày hội toàn dân.

Hôm nay 15/3, gần 79 triệu cử tri cả nước tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Hoà chung không khí đó, trên trang cá nhân của mình, Phó Chủ tịch T&T Group, Đỗ Vinh Quang đã chia sẻ lại khoảnh khắc bỏ tấm phiếu cử tri vào hòm phiếu tại Khu vực bỏ phiếu số 12, phường Cửa Nam, Hà Nội.

Ông Đỗ Vinh Quang chia sẻ hình ảnh tham gia bỏ phiếu trong ngày 15/3. Ảnh chụp màn hình

Song song với đó, ông cũng là doanh nhân trẻ nhất tham gia ứng cử đại biểu HĐND nhiệm kỳ này tại Thủ đô; ứng cử tại đơn vị bầu cử số 30 gồm các xã Mê Linh, Yên Lãng, Tiến Thắng và Quang Minh (TP Hà Nội).

Theo đó, thành phố Hà Nội có 205 ứng viên đại biểu HĐND. Trong đó, 149 người có trình độ sau đại học (chiếm 60,1%), 107 nữ (chiếm 43,1%), 84 người dưới 40 tuổi, 34 người ngoài Đảng và 50 người tái cử.

Danh sách ứng viên HĐND thành phố có ông Đỗ Vinh Quang (31 tuổi), Phó Chủ tịch T&T Group.

Ông Đỗ Vinh Quang là con trai thứ hai của ông Đỗ Quang Hiển (Bầu Hiển) – nhà sáng lập T&T Group, đồng thời là Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB).

Ông Quang có trình độ Thạc sĩ Quản trị Tài chính. Hiện ông đảm nhiệm nhiều vị trí trong lĩnh vực hàng không và thể thao như Chủ tịch HĐQT Vietravel Airlines, Chủ tịch Câu lạc bộ Bóng đá Hà Nội, đồng thời là Phó chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa TP Hà Nội.

Đinh Anh

Nhịp sống thị trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên