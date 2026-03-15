Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Cục trưởng Xuân Bắc, dàn sao Việt hào hứng và sẵn sàng cho ngày toàn dân đi bầu cử

15-03-2026 - 09:19 AM | Lifestyle

Nhiều nghệ sĩ Việt cũng hướng về sự kiện trọng đại của đất nước.

Hiện tại, toàn dân đang đồng loạt hướng tới ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031! Hoà chung không khí đó, nhiều nghệ sĩ, người nổi tiếng cũng bày tỏ sự quan tâm và hào hứng trước sự kiện chính trị quan trọng của đất nước.

1 ngày trước khi diễn ra ngày đi bầu cử, Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn Xuân Bắc thu hút sự chú ý khi đăng tải một bài viết hài hước trên trang cá nhân. Trong bài đăng, Xuân Bắc  kể lại cuộc trò chuyện hài hước với NSND Tự Long xoay quanh chuyện đi bầu cử. Nam nghệ hỏi bạn thân dự định đi bầu vào buổi sáng hay buổi chiều để rủ đi cùng cho vui. Tuy nhiên, Tự Long liền đáp rằng mỗi người bỏ phiếu tại khu vực khác nhau nên khó thể đi cùng. Khi Xuân Bắc tiếp tục hỏi định bầu cho ai để "bầu cùng", Tự Long vẫn giữ cách trả lời dỏm quen thuộc rằng mỗi người nên có lựa chọn riêng. 

Cục trưởng Xuân Bắc, dàn sao Việt hào hứng và sẵn sàng cho ngày toàn dân đi bầu cử- Ảnh 1.

Qua cuộc trò chuyện của 2 người bạn, Cục trưởng Xuân Bắc nhắc nhiều thông tin quan trọng liên quan đến ngày đi Bầu cử 

Dù mang màu sắc hài hước, nhưng nhiều người nhận ra cuộc trò chuyện của Cục trưởng Xuân Bắc và NSND Tự Long có đầy đủ các thông tin quan trọng liên quan đến ngày toàn dân đi Bầu cử. Đồng thời, cuộc trò chuyện này cũng nhấn mạnh ý nghĩa của lá phiếu và trách nhiệm của mỗi công dân. Cục trưởng Xuân Bắc cho biết các ứng viên đều là những người có uy tín, trình độ và nhiều đóng góp trong lĩnh vực của mình. Nam nghệ sĩ cũng nhắc nhở mọi người rằng cầm lá phiếu trên tay đồng nghĩa với trách nhiệm và sự cân nhắc kỹ lưỡng. 

Bài đăng của nam nghệ sĩ nhanh chóng nhận được nhiều sự quan tâm từ cộng đồng mạng. Không ít khán giả thích thú trước cách truyền tải gần gũi, hài hước nhưng vẫn đầy ý nghĩa của Xuân Bắc khi nói về ngày bầu cử.

Cục trưởng Xuân Bắc, dàn sao Việt hào hứng và sẵn sàng cho ngày toàn dân đi bầu cử- Ảnh 2.

Màn nhắc nhở nhẹ nhàng, khéo léo của Cục trưởng Xuân Bắc viral khắp MXH 

Bên cạnh đó, nhiều nghệ sĩ khác cũng bày tỏ sự sẵn sàng cho ngày toàn dân đi bầu. Trong đó, Hoa hậu Thanh Thủy, đại diện cho thế hệ trẻ cũng chia sẻ sự háo hức khi được tham gia vào sự kiện chính trị quan trọng của đất nước. Người đẹp cho biết bản thân đã chuẩn bị sẵn sàng thực hiện quyền, nghĩa vụ công dân của mình.

Cục trưởng Xuân Bắc, dàn sao Việt hào hứng và sẵn sàng cho ngày toàn dân đi bầu cử- Ảnh 3.

Hoa hậu Thanh Thuỷ cũng sẵn sàng cho sự kiện lớn của đất nước

Người có quyền bầu cử là cử tri. Công dân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam - là người có quốc tịch Việt Nam, tính đến ngày bầu cử (ngày 15/3/2026), đủ 18 tuổi trở lên và có đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật về bầu cử đều có quyền bầu cử. Công dân từ đủ 18 tuổi tính đến ngày bầu cử 15/3/2026, tức là có ngày sinh từ ngày 15/3/2008 trở về trước thì được xác định là đủ tuổi để được ghi vào danh sách cử tri để bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Theo Hạ Anh

Đời sống pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên