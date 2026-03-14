Cuộc sống độc thân của người phụ nữ 60 tuổi trong căn hộ 120m²: vừa ấm cúng, thanh lịch, bền đẹp theo năm tháng

Một người phụ nữ ở Thượng Hải (Trung Quốc) đã nghỉ hưu 10 năm, bất chợt gây chú ý khi bà lựa chọn cách sống và thiết kế nhà ở rất riêng, biến cuộc sống độc thân sau nghỉ hưu trở nên sinh động, ấm áp mà vẫn đầy phong cách.

Để cân bằng giữa việc ở bên con cái và tự do, bà đã quyết định bán căn nhà lớn ở trung tâm thành phố, rồi mua lại hai căn hộ nhỏ trong khu chung cư lân cận. Một căn bà tự ở, căn còn lại dành cho con gái. Cách sắp xếp này giúp hai mẹ con có thể dễ dàng chăm sóc, quan tâm lẫn nhau mà vẫn giữ được không gian riêng tư.

Hiện tại, trong nhà còn có một chú mèo và một chú chó làm bạn, khiến cuộc sống hàng ngày của bà thêm phần ấm cúng và rộn ràng.

Trong quá trình cải tạo căn hộ mới, người phụ nữ này đã phá vỡ khuôn mẫu thẩm mỹ quen thuộc của nhóm người cao tuổi, mạnh dạn thử sức với phong cách thiết kế hiện đại gần gũi với giới trẻ. Bà xác định rõ những nhu cầu cốt lõi của mình: không gian tổng thể phải mang nét ấm cúng nhưng vẫn pha chút cổ điển; bố cục căn hộ cần thông thoáng, có bếp mở, khu vực lưu trữ rộng rãi, và góc sinh hoạt riêng cho thú cưng.

Theo tìm hiểu, căn hộ bà đang ở có diện tích khoảng 120m², bố trí ba phòng ngủ với thiết kế vuông vức và thông thoáng theo hướng Nam – Bắc. Khi cải tạo, mỗi khu vực trong nhà đều được bà chăm chút tỉ mỉ, vừa đẹp mắt vừa thực tế, thể hiện gu thẩm mỹ tinh tế và khả năng sắp xếp hợp lý của chủ nhân.

Khu vực tiền sảnh: Được bà thiết kế tinh tế với tủ chứa đồ treo tường dạng cong, kết hợp ánh sáng vàng ấm và gương soi toàn thân, vừa tạo cảm giác trang trọng khi bước vào nhà, vừa tiện cho việc cất giữ giày dép và áo khoác.

Ngoài ra, bà còn thay cánh cửa phòng làm việc bên trái bằng cửa kính hoa văn sóng khung gỗ, giúp hành lang đón được ánh sáng tự nhiên, đồng thời lớp kính mờ tạo hiệu ứng che phủ tinh tế, làm tăng vẻ sang trọng và mềm mại cho không gian.

Phòng khách được thiết kế mở rộng bằng cách kết nối với khu ban công, vừa gia tăng diện tích sử dụng, vừa giữ được ánh sáng tự nhiên. Bên trái, bà bố trí máy giặt sấy hai trong một để đảm bảo tiện ích sinh hoạt; bên phải, lắp thêm bồn rửa nhỏ và kệ leo cho mèo, tạo không gian riêng cho thú cưng vui đùa.

Ánh sáng tự nhiên được lọc qua rèm vải lanh chiếu xuống sàn tạo nên những mảng sáng loang nhòe đầy thi vị. Tông màu chủ đạo trắng kem phối cùng ánh sáng vàng dịu và cây xanh mang lại cảm giác tinh khôi, thanh lịch, gợi liên tưởng đến khung cảnh điện ảnh.

Trần nhà được thiết kế dạng vòm cong lớn kết hợp hệ chiếu sáng không dùng đèn trung tâm, giúp mở rộng cảm giác không gian, tạo tổng thể tối giản mà không kém phần sang trọng.

Phòng ăn nằm ở phía Bắc phòng khách, có nguồn sáng tự nhiên dồi dào và tầm nhìn thoáng đãng. Bà chọn bàn ăn tròn nhỏ gọn, kết hợp ghế ngồi với các kiểu dáng khác nhau, tạo nên cảm giác tự nhiên và sinh động. Dù là bữa ăn một mình hay những buổi tụ họp cùng người thân, không gian này vẫn toát lên sự ấm cúng và gần gũi, phản ánh tinh thần sống thoải mái, vui tươi của chủ nhân.

Khu bếp được cải tạo theo kiểu bán mở, với hệ tủ bếp chữ U nối liền góc bếp và tủ ở tiền sảnh, giúp không gian trở nên liền mạch và thống nhất hơn. Thiết kế này không chỉ tăng thêm diện tích lưu trữ, mà còn tận dụng hợp lý khu vực chuyển tiếp để tạo góc chuẩn bị đồ ăn nhẹ và quầy nước mini, mang lại sự tiện lợi và hiện đại trong sinh hoạt hằng ngày.

Phòng ngủ được thiết kế đầy tinh tế, thể hiện rõ tình yêu thương của bà dành cho thú cưng. Ngay lối vào, bà lắp đèn tường phong cách cổ điển và trang trí bằng những bông hoa nhỏ, phía dưới còn chừa một ô nhỏ cho mèo và chó tự do ra vào, vô cùng đáng yêu.

Thay vì sử dụng giường truyền thống, bà làm bục gỗ cao 15cm, chỉ cần trải nệm lên là có thể sử dụng, vừa tiết kiệm không gian vừa giúp thú cưng dễ dàng di chuyển. Dọc tường, bà đặt tủ âm tường màu trắng sữa tích hợp chức năng bàn đầu giường, không tay nắm, tạo cảm giác gọn gàng, thanh thoát mà vẫn tiện lợi.

Cửa sổ sử dụng rèm sáo gỗ màu nguyên bản, có thể linh hoạt điều chỉnh lượng ánh sáng tự nhiên. Khi gió nhẹ thổi qua, căn phòng tràn ngập cảm giác dễ chịu, là nơi lý tưởng để nghỉ ngơi hoặc chơi đùa cùng thú cưng. Bà chia sẻ rằng sự kết hợp giữa tông gỗ tự nhiên và màu trắng sữa mang lại cảm giác ấm áp, giúp tâm hồn thư thái, là bảng màu lý tưởng cho không gian sống an yên của mình.

Phòng làm việc rộng khoảng 10m², được bố trí bàn học cạnh cửa sổ để tận dụng tối đa ánh sáng tự nhiên. Hai bên là tủ âm tường cao kịch trần, vừa giúp tiết kiệm diện tích, vừa giữ cho không gian gọn gàng, thoáng đãng mà không tạo cảm giác nặng nề.

Từng là giáo viên, bà thường ngồi ở đây để kèm học cho cháu gái vào những dịp cuối tuần. Trên bàn, những món đồ chơi nhỏ xinh được bà bày biện khéo léo, khiến căn phòng vừa mang không khí học tập nghiêm túc, vừa phảng phất nét ấm áp và hồn nhiên của tình thân.

Phòng tắm dù diện tích không lớn, bà vẫn kiên quyết lắp đặt bồn tắm để có thể thư giãn mỗi ngày. Phòng tắm được bố trí tủ gương treo tường kết hợp kệ mở phía dưới, thiết kế tối giản, giúp tối ưu không gian và dễ dàng vệ sinh, không tạo góc khuất bám bẩn. Toàn bộ cách sắp xếp đều hướng đến tính tiện dụng và thoải mái, thể hiện gu sống tinh tế, biết tận hưởng của chủ nhân.

Nhiều cư dân mạng bày tỏ sự ngưỡng mộ trước phong cách thiết kế nhà ở của người phụ nữ 60 tuổi này. Vừa ấm cúng, thoải mái lại vừa tinh tế và có gu thẩm mỹ riêng, thậm chí ngay cả những người thuộc thế hệ 8X cũng rất yêu thích phong cách này.

Bằng chính cách sống của mình, bà đã chứng minh rằng cuộc sống độc thân sau nghỉ hưu hoàn toàn có thể trở nên đa sắc, phong phú và đầy cảm xúc nếu được lên kế hoạch kỹ lưỡng và sống với tinh thần yêu đời.

Theo Baidu