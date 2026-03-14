Ước mơ về quê xây nhà nghỉ hưu tan vỡ sau 3 tháng thi công: 5 lần khiếu nại khiến tôi phải nghĩ lại tất cả

Không ít người coi đó là cách khép lại hành trình bôn ba, cũng là cách "trả nghĩa" quê hương. Tôi cũng từng nghĩ vậy. Nhưng chỉ sau ba tháng khởi công và năm lần khiếu nại liên tiếp, giấc mơ ấy gần như tan vỡ hoàn toàn.

Chuẩn bị nhiều năm cho một quyết định tưởng chừng đơn giản

Tôi bắt đầu nghĩ đến chuyện về quê xây nhà từ khoảng tám năm trước, khi con trai duy nhất đã lập gia đình. Lúc đó, tôi đã chủ động để dành một khoản riêng cho kế hoạch nghỉ hưu, với suy nghĩ: Sau này không phải phụ thuộc vào ai, chỉ cần một căn nhà gọn gàng, có sân trồng rau là đủ.

Khi bước sang tuổi 57 và sắp nghỉ hưu, tôi quyết định bắt tay vào làm thật. Sau khi khảo sát nhà cũ và tính toán chi phí, tôi dự kiến khoảng 200.000 nhân dân tệ (khoảng 700 triệu đồng) để cải tạo thành nhà hai tầng. Con số này nằm trong kế hoạch tài chính nên tôi không quá lo lắng. Tôi chỉ nghĩ đơn giản: xây xong, dọn về sống là xong.

Nhưng thực tế hoàn toàn khác.

Khiếu nại đầu tiên: Tiếng ồn và những dấu hiệu đầu tiên

Ngay khi công trình bắt đầu, tôi đã nhận khiếu nại đầu tiên về tiếng ồn. Công an thị trấn đến tận nơi làm việc với đội thi công. Dù công trình không vi phạm giờ giấc hay quy định, tôi vẫn thấy áp lực. Tôi hiểu rằng xây dựng ở quê không chỉ là chuyện kỹ thuật, mà còn là chuyện quan hệ.

Tôi bắt đầu nhận ra: Những năm không về quê sống khiến khoảng cách giữa mình và hàng xóm lớn hơn tôi nghĩ.

Khiếu nại thứ hai: Một trận mưa và một đám đông

Hai ngày sau trận mưa lớn, tôi nhận điện thoại yêu cầu về gấp. Trước cửa nhà, một nhóm người tụ tập, phàn nàn vì đường lầy lội, đá và bùn từ công trình gây bất tiện.

Tôi lập tức xin lỗi và cùng con trai dọn dẹp. Nhưng dù đã xử lý ngay, tôi vẫn cảm thấy rõ ràng: Có những người không chỉ muốn giải quyết vấn đề, họ muốn thể hiện sự khó chịu.

Trên đường quay lại thành phố, tôi bắt đầu tự hỏi: Mình có đang quá lãng mạn về cuộc sống quê không?

Khiếu nại thứ ba: Tranh chấp đất và bài học pháp lý

Mâu thuẫn lớn nhất xảy ra khi hàng xóm tố tôi lấn đất. Khoảng trống giữa hai nhà vốn được thỏa thuận miệng từ thời bố mẹ tôi, nhưng không có giấy tờ. Tôi nghĩ chuyện cũ đã rõ ràng, nhưng người hàng xóm lại đòi bằng chứng.

Sau nhiều lần hòa giải, phía thôn xác nhận đất thuộc về tôi, nhưng mâu thuẫn không dừng lại. Họ vẫn tìm cách gây khó dễ.

Lúc đó tôi mới hiểu: Khi xây nhà ở quê, không có gì chắc chắn nếu không có giấy tờ rõ ràng.

Khiếu nại thứ tư: Phòng tắm cũng thành vấn đề

Khi công trình gần hoàn thiện, một hàng xóm khác phản đối vì cho rằng phòng tắm của tôi sẽ ảnh hưởng giấc ngủ của họ. Dù thiết kế không hướng về phía họ, tôi vẫn phải thay đổi vị trí để tránh rắc rối.

Chi phí tăng lên, thời gian kéo dài, và tâm trạng tôi bắt đầu xuống dốc.

Khiếu nại thứ năm: Ánh nắng cũng trở thành mâu thuẫn

Vụ việc cuối cùng xảy ra khi nhà đang xây tầng hai. Một người phía sau cho rằng nhà tôi chắn ánh sáng. Dù đo đạc cho thấy không ảnh hưởng đáng kể, họ vẫn cản trở thi công.

Công trình dự kiến hoàn thành trong 3-4 tháng bị kéo dài hơn nửa năm. Chi phí đội lên đáng kể, còn tôi thì kiệt sức.

Giấc mơ nghỉ hưu thay đổi sau một công trình

Khi căn nhà hoàn thành, tôi không còn cảm giác háo hức ban đầu. Thay vào đó là sự hoài nghi. Tôi nhận ra rằng nghỉ hưu không chỉ là chuyện có nhà, mà còn là chuyện sống cùng cộng đồng.

Điều khiến tôi suy nghĩ nhiều nhất không phải là tiền bạc, mà là cảm giác không còn thuộc về nơi mình từng lớn lên.

Góc nhìn tài chính: Những điều tôi ước biết sớm

Sau trải nghiệm này, tôi rút ra vài bài học mà bất kỳ ai có ý định về quê xây nhà cũng nên cân nhắc:

Chi phí thực tế luôn cao hơn dự toán: Không chỉ vật liệu mà còn chi phí phát sinh từ điều chỉnh thiết kế, trì hoãn và xử lý mâu thuẫn.

Quan hệ cộng đồng quan trọng không kém tài chính: Ở quê, xây nhà là chuyện của cả xóm, không chỉ của riêng mình.

Giấy tờ pháp lý cần chuẩn bị kỹ: Những thỏa thuận miệng gần như không có giá trị khi xảy ra tranh chấp.

Tính toán lại bài toán nghỉ hưu: Đôi khi sống ở thành phố, gần dịch vụ y tế và con cái, lại phù hợp hơn.

Không phải ai cũng hợp về quê nghỉ hưu

Tôi từng tin rằng trở về quê là lựa chọn đúng. Nhưng giờ đây tôi hiểu: Nghỉ hưu không có công thức chung. Điều quan trọng nhất không phải là "ở đâu", mà là "sống thế nào".

Ngôi nhà ở quê vẫn đó, nhưng giấc mơ về cuộc sống yên bình thì không còn như trước. Và nếu phải quyết định lại, có lẽ tôi sẽ cân nhắc kỹ hơn - không chỉ bằng cảm xúc, mà bằng cả thực tế và tài chính.