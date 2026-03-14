U60 có lương hưu 15 triệu đồng, sau 2 năm ở cùng con trai tôi quyết sống bình yên 1 mình: Tự chủ, tự lo, bớt gánh nặng cho con

Tôi là một phụ nữ 60 tuổi, chồng mất sớm, hiện sống một mình. Tôi đã lên cho mình một kế hoạch nghỉ hưu khá rõ ràng và nghiêm túc, coi đó là trách nhiệm với chính bản thân và cũng là cách để an ủi người chồng quá cố: anh có thể yên tâm rằng tôi sẽ tự chăm sóc mình thật tốt.

Trong 2 năm đầu sau khi nghỉ hưu, tôi sống cùng con trai ở một thành phố khác, giúp vợ chồng nó chăm cháu trai. Khi cháu lớn hơn, cuộc sống gia đình con trai dần vào guồng, tôi chủ động “rút lui” khỏi đời sống hàng ngày của chúng, trở về sống một mình để có thể tận hưởng quãng đời nghỉ hưu theo cách mình mong muốn.

Sống một mình nhưng không cẩu thả

Lương hưu 15 triệu đồng/tháng, tôi tiết kiệm, đầu tư một phần vào quỹ, chứng chỉ gửi ngân hàng. Có vài trăm triệu tiết kiệm để tự xoay sở khi cần, không làm phiền con.

Ăn uống đơn giản nhưng tử tế: trứng sữa sáng, thịt rau trưa, cháo tối. Dù mặt đầy nếp nhăn, tôi vẫn ăn mặc chỉnh tề, thoa son nhạt ra ngoài, giữ tinh thần tươi trẻ.

Từ nhỏ chú trọng sức khỏe: ăn kiêng, tập luyện. Vóc dáng ổn, trông trẻ hơn tuổi. Tôi chấp nhận tuổi tác, sống phù hợp độ tuổi, không níu kéo vô ích.

Tham gia lớp người cao tuổi, tập thể dục, quay video chia sẻ triết lý sống để thời gian trôi nhanh, bớt cô đơn.

Kế hoạch 1: Tự chủ đến 75 tuổi

Tôi đặt mục tiêu sẽ cố gắng sống một mình, tự lo cho bản thân ít nhất đến năm 75 tuổi.

Mỗi tháng, tôi không tiêu hết lương hưu. Tôi trích ra một khoản cố định để tiết kiệm cho những nhu cầu bất ngờ, phần còn lại dùng để đầu tư các sản phẩm tài chính đơn giản, ít rủi ro như: quỹ quản lý tài sản, chứng chỉ tiền gửi ngân hàng mệnh giá lớn, hoặc một vài sản phẩm thu nhập cố định. Tôi hiện có vài trăm nghìn tệ tiền tiết kiệm, đang dần học hỏi để quản lý cho hiệu quả.

Mục tiêu của tôi là: nếu một ngày cần đến một khoản tiền lớn, tôi có thể tự xoay xở, không cần làm khó con trai. Tôi hiểu rất rõ: về già mà trông chờ nhiều vào con là điều không thực tế. Thay vì oán trách, tôi chọn cách chuẩn bị cho mình sớm hơn.

Để cuộc sống không nhàm chán, tôi tham gia các lớp học dành cho người cao tuổi, duy trì thói quen tập thể dục, thỉnh thoảng quay video chia sẻ về triết lý sống và việc chăm sóc người già, coi đó như một cách giao lưu và đồng hành cùng những người đồng trang lứa. Nhờ vậy, thời gian trôi nhanh hơn, lòng cũng bớt cô đơn.

Về bệnh tật, tôi đã nghĩ rất kỹ. Nếu một ngày bị chẩn đoán mắc bệnh nan y, tôi sẽ chọn không điều trị theo kiểu kéo dài sự sống bằng mọi giá. Tôi không muốn những năm tháng cuối đời phải nằm bất động trong phòng chăm sóc đặc biệt, cắm đầy ống dẫn, ra đi trong đau đớn. Tôi hy vọng mình có thể ra đi thanh thản. Đây không chỉ là câu chuyện tiền bạc, mà là sự tôn trọng cuối cùng dành cho chính bản thân tôi.

Sống một mình không có nghĩa là được quyền cẩu thả với chính mình. Tôi vẫn nhắc mình ăn đủ ba bữa, uống trà, đọc sách, nghe nhạc trong thời gian rảnh để giữ cho tinh thần thư thái. Tôi rất thích câu nói: “Chúng ta chưa bao giờ thực sự trẻ trung, vì vậy chúng ta nên già đi một cách nghiêm túc và tao nhã”. Với tôi, “già đi một cách nghiêm túc” là biết mình muốn gì, cần gì, chuẩn bị được gì và dám đối diện với những phần khó nhất của tuổi già.

Kế hoạch 2: Sau 75 tuổi vào dưỡng lão

Kế hoạch của tôi là sau 75 tuổi sẽ không sống với con trai, mà chuyển đến một viện dưỡng lão hoặc căn hộ dành cho người cao tuổi, sống trọn quãng đời còn lại ở đó.

Khi ấy, con trai tôi sẽ ở tuổi trung niên, vừa phải lo cho bố mẹ vợ, vừa lo cho tôi, lại lo cho hai đứa con của nó. Tôi không muốn trở thành thêm một gánh nặng nữa trong bài toán cuộc sống vốn đã chật vật của con.

Về tài chính, nếu đến thời điểm đó, tiền tiết kiệm của tôi đủ để chi trả chi phí viện dưỡng lão, tôi sẽ cho thuê căn nhà hiện tại để có thêm nguồn thu bù vào. Nếu không đủ, tôi sẽ bán nhà, dùng toàn bộ số tiền này cho tuổi già của mình. Tôi không có nhu cầu tích lũy để rồi không dám chi tiêu cho chính bản thân lúc cần. Nếu sau này vẫn còn tiền, đó sẽ là phần tôi để lại cho con trai và các cháu, như một khoản “thừa kế” cuối đời.

Tôi cũng đã nghĩ đến chuyện của các cháu. Khi cháu trai và cháu gái kết hôn, với tư cách là bà nội, tôi nhất định chuẩn bị cho mỗi đứa một khoản tiền làm quà cưới, như một lời chúc phúc và lời cảm ơn vì sự hiện diện của chúng trong cuộc đời tôi. Tôi mong chúng được hạnh phúc, chứ không mong chúng phải “báo hiếu” bằng vật chất.

Kế hoạch 3: Khi mất tự chăm sóc, vẫn chọn dưỡng lão

Điều nhiều người ngại nghĩ đến nhất chính là giai đoạn cuối cùng: khi chúng ta không còn đủ khả năng tự chăm sóc bản thân.

Tôi không trông chờ con trai sẽ đưa tôi về nhà để tự tay chăm sóc ngày đêm. Một người đã ở tuổi trung niên, vừa đi làm, vừa lo gia đình, lại chăm thêm một người già không thể tự lo được, đó gần như là điều bất khả thi. Chúng ta thường nói “con cái phải có hiếu”, nhưng hiếu không có nghĩa là hy sinh hết sức khỏe và tương lai của con.

Vì vậy, nếu một ngày tôi không còn khả năng tự chăm sóc, lựa chọn của tôi vẫn là viện dưỡng lão. Đó là giải pháp thực tế nhất để không ai bị kiệt sức: tôi được chăm sóc bởi những người có chuyên môn, con trai tôi vẫn có thể sống cuộc đời của nó mà không bị dằn vặt, bế tắc.

Không ai muốn đối diện với bức tranh này, nhưng đây là hiện thực mà sớm muộn chúng ta cũng phải chạm mặt. Tôi chọn nói thẳng, nghĩ kỹ và chuẩn bị từ sớm, bởi né tránh không làm vấn đề biến mất.

Không tìm bạn đời mới

Nhiều người khuyên tìm bạn đời để đỡ cô đơn. Tôi không chọn bởi thấu hiểu rằng chỉ vợ chồng lâu năm mới bên nhau vô điều kiện. Hôn nhân muộn dễ toan tính, ích kỷ, khó đi đến cuối đời.

Với tôi, sống một mình, nhưng sống rõ ràng, có kế hoạch, có tự do, có không gian cho cảm xúc và ký ức của riêng mình, là lựa chọn phù hợp nhất.

Nhiều người lớn tuổi cho con tất cả tài sản, nghĩ già không cần. Tôi nghĩ khác. Chúng ta càng phải có tiền trong tay và càng phải biết giữ tiền cho chính mình. Tiền không chỉ là con số, mà là sự an toàn, là khả năng lựa chọn cách sống, nơi ở, dịch vụ chăm sóc khi đau yếu. Khi còn sống, nếu dốc hết cho con, đến lúc bản thân gặp biến cố mà không còn khả năng tự lo, gánh nặng ấy sẽ quay trở lại đè lên chính con cái – điều mà chúng ta vốn muốn tránh.

Tài sản của cha mẹ không nên vội vàng chuyển giao hết cho con cái khi còn một chặng đường tuổi già rất dài phía trước. Hãy bảo vệ khoản “tiền tiết kiệm cuối đời” của mình như một dạng bảo hiểm cho chính cuộc sống và phẩm giá của bản thân. Bất cứ khoản nào không dùng đến, hãy để lại cho con cháu với tâm thế thanh thản, không phải trong lo lắng hay hối hận.

Cuối cùng, tôi nghĩ rằng: ai rồi cũng sẽ phải đối diện với một dạng cô đơn nào đó. Tôi chỉ là người chủ động bước vào điều đó sớm hơn, bằng một kế hoạch rõ ràng và bình thản. Với tôi, đó là cách sống có trách nhiệm với bản thân, với con trai, với các cháu, và cũng là cách để người chồng đã khuất của tôi có thể yên lòng, kiên nhẫn chờ tôi ở một nơi nào đó, trong bình yên.