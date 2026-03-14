Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Cặp vợ chồng diễn viên lang thang nhặt rác trên phố, nhìn như ăn mày hóa ra kiếm đến 15 tỷ/năm

14-03-2026 - 16:17 PM | Sống

Hai diễn viên này nhìn tưởng nghèo mà không phải nghèo.

Ngày 13/3, tờ Sohu đưa tin hình ảnh vợ chồng diễn viên Lữ Lệ Bình - Tôn Hải Anh xuất hiện với bộ dạng nhếch nhác, tàn tạ và đi lang thang khắp nơi ở Mỹ nhặt rác, gây xôn xao dư luận Trung Quốc. Công chúng thắc mắc không biết chuyện gì đã xảy ra khiến Lữ Lệ Bình - Tôn Hải Anh lâm vào tình cảnh bi đát như vậy, bởi lẽ họ đều là 2 diễn viên thực lực kỳ cựu của showbiz Hoa ngữ, từng giành giải Bách Hoa và Kim Kê danh giá.

Nhiều người cho rằng cuộc sống của gia đình Lữ Lệ Bình - Tôn Hải Anh sa sút sau khi nam diễn viên này bị cấm sóng, tẩy chay ở giới giải trí từ năm 2017. Tôn Hải Anh sau đó phải đưa gia đình ra nước ngoài định cư, tha hương.

Dân tình xứ Trung bàn tán xôn xao trước hình ảnh vợ chồng diễn viên Lữ Lệ Bình - Tôn Hải Anh đi nhặt rác ở Mỹ. Ảnh: Sina.

Rất nhanh truyền thông Trung Quốc đã vào cuộc tìm hiểu và phát hiện ra sự thật đáng kinh ngạc. Vợ chồng Lữ Lệ Bình - Tôn Hải Anh không hề khó khăn như công chúng đang nghĩ. Cả hai có cuộc sống sung túc, ở biệt thự trị giá hàng chục triệu USD tại Los Angeles (Mỹ) và có con cháu thành đạt trong cuộc sống.

Lữ Lệ Bình - Tôn Hải Anh đi nhặt rác, thu gom phế liệu và đồ tái chế như chai lọ rỗng chỉ để giết thời gian rảnh. Chẳng ngờ công việc này lại mang đến cho 1 nguồn thu nhập không hề nhỏ ở tuổi xế chiều. Theo QQ, vợ chồng Lữ Lệ Bình - Tôn Hải Anh kiếm hơn 600.000 USD (hơn 15 tỷ đồng)/năm nhờ bán rác, đổi đồ tái chế.

Cặp diễn viên kiếm hơn 15 tỷ đồng/năm nhờ bán rác, đổi đồ tái chế. Ảnh: Sina.

Căn biệt thự sang trọng, xa hoa của hai ngôi sao kỳ cựu. Ảnh: QQ.

Tôn Hải Anh sinh năm 1956, là một trong những diễn viên gạo cội, có tiếng tăm của màn ảnh nhỏ Trung Quốc. Ông từng góp mặt trong các bộ phim cổ trang kinh điển như Anh Hùng Xạ Điêu (vai Hồng Thất Công), Tiếu Ngạo Giang Hồ, Đại Đường Ca Phi...

Tôn Hải Anh tham gia diễn xuất trong Anh Hùng Xạ Điêu. Ảnh: Sina.

Lữ Lệ Bình sinh năm 1960, vào showbiz từ năm 24 tuổi. Bà từng giành vô số giải thưởng diễn xuất danh giá trong và ngoài nước, nhưng lại có đường tình duyên trắc trở. Lữ Lệ Bình kết hôn 3 lần. Tôn Hải Anh là người chồng thứ 3 của bà. Trước đó, nữ diễn viên đã ly hôn tài tử Trương Phong Di và cầu thủ bóng đá Đào Vi.

Lữ Lệ Bình là nữ diễn viên thực lực danh tiếng của showbiz Trung Quốc 1 thời. Ảnh: QQ.

Nguồn: QQ, 163

Theo Vy Anh

Phụ nữ mới

Từ Khóa:
Tôn Hải Anh

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên