Mua cá hồi siêu thị: Nhân viên tiết lộ chi tiết "vàng" trên thớ thịt, chỉ mất 3 giây liếc nhìn

Cá hồi là một trong những loại thực phẩm được nhiều người ưa chuộng khi đi siêu thị nhờ hương vị béo nhẹ, dễ chế biến và có thể dùng cho nhiều món như áp chảo, nướng, salad hay sashimi. Tuy nhiên, đứng trước quầy hải sản với hàng loạt khay cá hồi có màu sắc khá giống nhau, không ít người băn khoăn không biết nên chọn miếng nào để đảm bảo tươi ngon.

Theo chia sẻ của một số nhân viên tại quầy thực phẩm tươi sống trong siêu thị, chỉ cần quan sát vài chi tiết nhỏ trên thớ thịt cá hồi là người mua có thể nhận biết nhanh độ tươi của sản phẩm. Những mẹo này khá đơn giản nhưng lại giúp bạn tránh chọn phải những khay cá đã để lâu trong tủ mát.

Nhìn kỹ vân mỡ trên thớ cá

Một trong những dấu hiệu dễ nhận biết nhất khi chọn cá hồi là vân mỡ xen kẽ trong thớ thịt . Những miếng cá hồi tươi thường có vân mỡ màu trắng phân bố rõ ràng và đều nhau, tạo thành các đường chạy ngang khá đẹp mắt.

Nếu vân mỡ nhìn rõ, sắc nét và xen kẽ đều với phần thịt màu cam thì đó thường là miếng cá có chất lượng tốt. Khi chế biến, những miếng cá này thường có độ mềm và vị béo hài hòa.

Ngược lại, nếu các đường vân mỡ mờ, đứt đoạn hoặc gần như hòa lẫn vào phần thịt thì miếng cá có thể đã được bảo quản lâu hơn. Đây cũng là chi tiết mà nhiều nhân viên quầy hải sản cho biết họ thường nhìn qua đầu tiên khi chọn cá.

Quan sát màu sắc của thịt cá

Màu sắc của cá hồi cũng là yếu tố quan trọng giúp đánh giá độ tươi. Cá hồi tươi thường có màu cam hồng tự nhiên , trông sáng và khá đều màu.

Nếu miếng cá có màu quá nhạt, hơi xỉn hoặc ngả sang màu nâu sậm ở một số chỗ thì nhiều người có kinh nghiệm thường sẽ cân nhắc trước khi mua. Ngoài ra, những miếng cá tươi thường có bề mặt mịn và trông săn chắc hơn. Trong khi đó, cá để lâu đôi khi sẽ xuất hiện những vùng màu không đồng đều hoặc bề mặt hơi khô.

Chú ý lớp nước trong khay

Khi mua cá hồi đóng khay trong siêu thị, bạn cũng nên nhìn qua lượng nước đọng dưới đáy khay . Một chút nước trong quá trình bảo quản là điều bình thường, nhưng nếu trong khay có quá nhiều nước màu hồng nhạt thì đó có thể là dấu hiệu miếng cá đã bị chảy dịch nhiều. Những khay cá được nhiều người ưu tiên chọn thường có miếng cá ráo và ít nước đọng , đồng thời lớp giấy thấm phía dưới vẫn còn khá khô.

Chi tiết này tuy nhỏ nhưng lại giúp người mua đánh giá nhanh tình trạng bảo quản của sản phẩm.

Kiểm tra độ săn của miếng cá

Nếu quầy bán cho phép lựa chọn trực tiếp hoặc có nhân viên hỗ trợ, bạn có thể quan sát kỹ bề mặt miếng cá. Cá hồi tươi thường có kết cấu chắc, thớ thịt rõ và không bị bở .

Trong khi đó, những miếng cá để lâu đôi khi trông mềm hơn hoặc có dấu hiệu hơi tách lớp. Khi chế biến, những miếng cá này cũng dễ bị khô hoặc kém ngon hơn.

Đọc thông tin trên nhãn sản phẩm

Giống như nhiều loại thực phẩm tươi sống khác trong siêu thị, cá hồi đóng khay thường có tem nhãn ghi rõ ngày đóng gói và hạn sử dụng . Trước khi cho vào giỏ hàng, bạn nên dành vài giây để kiểm tra thông tin này.

Nhiều người mua sắm thường ưu tiên chọn những khay có ngày đóng gói gần nhất , vì khả năng cao đó là lô hàng mới được đưa lên kệ.

Ngoài ra, trên tem cũng có thể ghi thêm thông tin về nguồn gốc hoặc điều kiện bảo quản, giúp người tiêu dùng yên tâm hơn khi lựa chọn.

Chọn khay cá được đặt phía trong kệ

Một mẹo nhỏ khác mà nhiều người đi siêu thị lâu năm thường áp dụng là chọn những khay cá nằm phía trong hoặc phía dưới của kệ trưng bày . Những khay này thường được nhân viên bổ sung sau nên có khả năng là hàng mới.

Trong khi đó, những khay đặt ở phía ngoài cùng thường đã được bày bán từ trước đó.

Chỉ cần dành vài giây quan sát vân mỡ, màu sắc và lượng nước trong khay, việc chọn cá hồi trong siêu thị sẽ trở nên dễ dàng hơn. Những chi tiết nhỏ này tuy đơn giản nhưng lại là kinh nghiệm mà nhiều người mua sắm thường xuyên luôn ghi nhớ để chọn được miếng cá tươi và ngon hơn cho bữa ăn gia đình.