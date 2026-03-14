Con trai 16 tuổi khuyên mẹ tích trữ vàng suốt 3 năm, người phụ nữ lãi đậm 1,4 tỷ: "Thằng bé xem tin tức rồi dự đoán"

Một người mẹ tại Từ Châu, Giang Tô, Trung Quốc gần đây đã chia sẻ kinh nghiệm đầu tư vàng đầy ấn tượng của mình. Cô cho biết, nhờ nghe theo lời khuyên của cậu con trai 16 tuổi, cô đã bắt đầu mua vàng và tích lũy được hơn 1.200 gram chỉ trong hơn hai năm. Hiện tại, khoản lợi nhuận trên sổ sách của cô đã đạt khoảng 40 vạn nhân dân tệ (khoảng 1,4 tỷ đồng).

Theo tờ Tiêu Tương Thần Báo, cô Lý đã đăng tải một đoạn video lên mạng xã hội vào ngày 10 tháng 3 để kể lại câu chuyện này. Vào năm 2023, khi giá vàng ở mức khoảng 400 nhân dân tệ/gram, con trai cô lúc đó đang đi học đã thông qua việc phân tích tin tức và nhận định rằng giá vàng có khả năng tăng mạnh trong tương lai. Vì vậy, cậu bé đã khuyên mẹ nên cân nhắc việc mua vàng tích trữ.

Cô Lý cho biết ban đầu cô không quá để tâm, nhưng khi thấy giá vàng liên tục tăng cao, cô bắt đầu mua dần theo từng tháng. Cuối cùng, tổng lượng vàng cô sở hữu lên tới hơn 1.200 gram, với mức giá mua trung bình rơi vào khoảng 800 nhân dân tệ/gram. Với đợt tăng giá vàng mạnh mẽ gần đây, khoản lãi trên sổ sách của cô đã chạm mốc 40 vạn nhân dân tệ (khoảng 1,4 tỷ đồng).

Người mẹ cười nói rằng con trai mình "rất có mắt nhìn", nhưng đồng thời cô cũng cảnh báo các nhà đầu tư rằng thị trường vàng luôn tồn tại rủi ro. Mọi người không nên mù quáng chạy theo phong trào mà cần đầu tư một cách lý trí.

Trong bối cảnh giá kim loại quý đang ở mức cao và biến động mạnh, nhiều ngân hàng tại Trung Quốc cũng đã đưa ra thông báo nhắc nhở về rủi ro đầu tư. Ngân hàng Công thương Trung Quốc (ICBC) khuyến nghị các nhà đầu tư nên theo dõi sát sao những thay đổi của thị trường, tăng cường ý thức phòng ngừa rủi ro và tham gia giao dịch một cách tỉnh táo để bảo vệ tài sản.

Ngân hàng Tiết kiệm Bưu điện Trung Quốc cũng đưa ra lời khuyên rằng khi tham gia tích trữ vàng hoặc giao dịch kim loại quý vật chất, nhà đầu tư cần đánh giá đầy đủ tình hình tài chính và khả năng chịu đựng rủi ro của bản thân. Cần tránh việc mua đuổi khi giá cao hoặc bán tháo khi giá hạ, đồng thời phân bổ tài sản hợp lý và kiểm soát quy mô vị thế nắm giữ.

Ngoài ra, Ngân hàng Quang Đại cũng nhắc nhở các nhà đầu tư cần nâng cao cảnh giác, kiểm soát vị thế và lưu ý đến những thay đổi về ký quỹ để tránh rủi ro nguồn vốn do sự biến động giá cả kịch liệt gây ra.

Nguồn: ETtoday