Thứ tiếng lọt top 10 được nói nhiều nhất thế giới: Cả Việt Nam chỉ có một trường đào tạo, ít cạnh tranh, thu nhập lên đến 50 triệu

Giữa bối cảnh các ngôn ngữ phổ biến như tiếng Anh, tiếng Trung hay tiếng Hàn đang dần trở nên bão hòa, có một ngôn ngữ nổi lên như một thị trường ngách đầy tiềm năng cho giới trẻ Việt Nam. Đó chính là tiếng Bồ Ban Nha.

Không chỉ là ngôn ngữ của những nhà thám hiểm vĩ đại trong lịch sử, thứ tiếng này hiện đang là cầu nối kinh tế quan trọng giữa Việt Nam và các cường quốc mới nổi tại Nam Mỹ và châu Phi. Việc sở hữu tiếng Bồ Đào Nha trong tay chính là sở hữu một công cụ độc quyền để khai thác những cơ hội nghề nghiệp mà rất ít người có thể chạm tới.

Tiếng Bồ Đào Nha - ngôn ngữ của những giai điệu và sự tương đồng Latinh

Tiếng Bồ Đào Nha là ngôn ngữ được nói nhiều thứ 9 trên thế giới, trải dài từ châu Âu, Nam Mỹ đến châu Phi. Sử dụng hệ chữ cái Latinh, ngôn ngữ này có sự tương đồng rất lớn với tiếng Tây Ban Nha và tiếng Pháp, giúp người Việt tiếp cận không quá khó khăn. Điểm đặc trưng nhất của tiếng Bồ Đào Nha chính là tính nhạc điệu với hệ thống nguyên âm phong phú, tạo nên sự uyển chuyển và giàu cảm xúc trong giao tiếp.

Độ khó của ngôn ngữ này tập trung ở hệ thống chia động từ phức tạp và các quy tắc phát âm mũi đặc trưng. Tuy nhiên, nếu bạn đã có nền tảng tiếng Anh hoặc một ngôn ngữ Latinh khác, việc chinh phục tiếng Bồ Đào Nha sẽ trở nên thuận lợi hơn rất nhiều. Học ngôn ngữ này không chỉ là học từ vựng mà còn là khám phá chiều sâu văn hóa của tinh thần Saudade - sự hoài niệm đầy chất thơ và lòng nhiệt huyết của những vũ điệu Samba rực lửa.

Học tiếng Bồ Đào Nha thì học gì?

Khi tiếp cận tiếng Bồ Đào Nha một cách bài bản, người học sẽ đi từ các kỹ năng ngôn ngữ cơ bản đến những khối kiến thức chuyên sâu về văn hóa và kinh tế. Lộ trình học thường bao gồm các học phần về thực hành tiếng theo khung tham chiếu châu Âu, ngữ pháp chuyên sâu và ngữ âm học để làm chủ các âm mũi khó.

Bên cạnh đó, các học phần về văn học Bồ Đào Nha và Brazil, lịch sử các nước nói tiếng Bồ Đào Nha sẽ giúp người học hiểu sâu về tư duy của người bản xứ. Đặc biệt, kỹ năng biên phiên dịch chuyên ngành kinh tế, thương mại là phần không thể thiếu để đáp ứng nhu cầu dịch thuật trong các dự án đầu tư quốc tế. Người học cần rèn luyện khả năng phản xạ ngôn ngữ linh hoạt để có thể làm việc trong các môi trường đa quốc gia đòi hỏi sự tinh tế và chính xác cao.

Học tiếng Bồ Đào Nha ở đâu?

Tại Việt Nam, Trường Đại học Hà Nội là cơ sở đào tạo chính quy duy nhất có khoa tiếng Bồ Đào Nha với bề dày kinh nghiệm. Điểm chuẩn năm 2025 của ngành ngôn ngữ Bồ Đào Nha tại đây thường dao động ở mức 21.00 đến 23.00 điểm (thang 30), hoặc khoảng 31.00 đến 33.00 điểm (thang 40, môn ngoại ngữ nhân hệ số hai), tùy theo từng tổ hợp xét tuyển.

Nếu không theo học chính quy tại đại học, bạn có thể tìm đến các trung tâm ngoại ngữ uy tín như Trung tâm tiếng Bồ Đào Nha thuộc Trường Đại học Hà Nội hoặc tham gia các khóa học trực tuyến từ các tổ chức quốc tế.

Để khẳng định năng lực, người học cần thi lấy chứng chỉ CAPLE - chứng chỉ đánh giá năng lực tiếng Bồ Đào Nha như một ngoại ngữ, được công nhận trên toàn thế giới với các cấp độ từ A1 đến C2. Đây chính là "giấy thông hành" quan trọng để bạn bước chân vào các doanh nghiệp lớn hoặc đi du học.

Cơ hội việc làm và thu nhập của người học tiếng Bồ Đào Nha như thế nào?

Do sự khan hiếm nhân sự thạo tiếng Bồ Đào Nha tại Việt Nam, cơ hội việc làm dành cho những người theo học ngôn ngữ này vô cùng rộng mở với mức đãi ngộ đáng mơ ước. Các vị trí biên phiên dịch viên tại các đại sứ quán, tổ chức phi chính phủ hoặc các doanh nghiệp xuất nhập khẩu nông sản, máy móc giữa Việt Nam và các nước có sử dụng tiếng Bồ Đào Nha thường có mức lương khởi điểm từ 18 đến 25 triệu đồng mỗi tháng.

Trong lĩnh vực thể thao và du lịch, nhu cầu về nhân sự thạo tiếng Bồ Đào Nha để hỗ trợ các chuyên gia, cầu thủ ngoại hoặc hướng dẫn các đoàn khách từ Nam Mỹ đang tăng cao, mang lại thu nhập từ 30 đến 40 triệu đồng mỗi tháng. Sau khoảng 3 đến 5 năm kinh nghiệm, khi đã đạt đến trình độ chuyên gia biên phiên dịch hoặc quản lý dự án đối ngoại, thu nhập của bạn hoàn toàn có thể vượt ngưỡng 50 triệu đồng mỗi tháng kèm theo các cơ hội công tác tại các thành phố lớn như Lisbon hay Rio de Janeiro.

Tổng hợp