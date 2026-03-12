Thứ tiếng lọt top ngôn ngữ "quyền lực" nhất thế giới nhưng điểm đầu vào không quá cao, thu nhập có thể lên đến 50 triệu/tháng

Tiếng Đức được xem là một trong những ngôn ngữ “lớn” trên thế giới. Ước tính hiện có khoảng 95 triệu người bản ngữ sử dụng tiếng Đức trên toàn cầu và đây cũng là ngôn ngữ có số lượng người bản ngữ lớn nhất trong Liên minh châu Âu. Bên cạnh đó, tiếng Đức là ngôn ngữ được giảng dạy phổ biến thứ ba tại Mỹ và EU, đồng thời là ngôn ngữ được sử dụng nhiều thứ hai trong lĩnh vực khoa học. Theo thống kê, khoảng một phần mười số sách trên thế giới được xuất bản bằng tiếng Đức.

Không chỉ có vị trí quan trọng về mặt học thuật và khoa học, tiếng Đức còn gắn liền với nền văn hóa đặc trưng của Đức. Sự kết hợp giữa con người, ngôn ngữ và truyền thống đã tạo nên một nền văn hóa thống nhất và có ảnh hưởng lớn tại quốc gia này. Vì vậy, trong những năm gần đây, ngày càng nhiều bạn trẻ Việt Nam quan tâm và lựa chọn học tiếng Đức, đặc biệt khi Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép tiếng Đức được giảng dạy như ngoại ngữ 1 từ bậc tiểu học.

Ngành Ngôn ngữ Đức là gì?

Ngành Ngôn ngữ Đức đào tạo cử nhân có kiến thức tương đối toàn diện về ngữ pháp, từ vựng và khả năng sử dụng tiếng Đức thành thạo trong giao tiếp cũng như công việc chuyên môn. Bên cạnh đó, sinh viên còn được trang bị hiểu biết sâu về ngôn ngữ, văn hóa của các quốc gia nói tiếng Đức cùng nhiều kỹ năng cần thiết để làm việc trong các lĩnh vực như biên – phiên dịch, kinh tế, du lịch hay truyền thông quốc tế. Trong quá trình học tập, sinh viên sẽ tiếp cận nhiều môn học chuyên ngành như Lịch sử văn học Đức, Thực hành tiếng tổng hợp, Ngôn ngữ học tiếng Đức, Từ vựng học, Ngữ nghĩa học, Văn học Đức, Đất nước học Đức…

Năm 2025, ngành Ngôn ngữ Đức được đào tạo tại một số trường đại học lớn ở Việt Nam với điểm chuẩn chủ yếu dao động từ 23 đến 27 điểm (thang điểm 30), tùy từng trường và phương thức xét tuyển.

Tại Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội, điểm chuẩn ngành Ngôn ngữ Đức năm 2025 theo kết quả thi tốt nghiệp THPT là 24,56 điểm. Trong khi đó, Trường Đại học Hà Nội xét tuyển theo thang điểm 40, với mức trúng tuyển khoảng trên 30 điểm, tương đương khoảng 23-25 điểm nếu quy đổi về thang điểm 30.

Ở khu vực phía Nam, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia TP. HCM có điểm chuẩn ngành Ngôn ngữ Đức trên 26 điểm, thuộc nhóm khá cao trong khối ngành ngôn ngữ. Ngoài ra, Trường Đại học Sư phạm TP.HCM cũng đào tạo tiếng Đức với mức điểm chuẩn những năm gần đây thường dao động khoảng 23 - 25 điểm. Nhìn chung, số trường đào tạo ngành Ngôn ngữ Đức tại Việt Nam chưa nhiều, tuy nhiên mức điểm chuẩn vẫn ở mức khá, phản ánh nhu cầu học tập và cơ hội nghề nghiệp ngày càng tăng trong lĩnh vực này.

Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội

Sau khi tốt nghiệp, sinh viên ngành Ngôn ngữ Đức có thể làm việc trong nhiều lĩnh vực khác nhau như giảng dạy tiếng Đức; biên - phiên dịch; biên tập tại các nhà xuất bản; làm việc tại các tổ chức phi chính phủ về văn hóa và giáo dục; làm việc trong các công ty du lịch, văn phòng đại diện, trung tâm xúc tiến thương mại hoặc các doanh nghiệp Đức tại Việt Nam. Ngoài ra, người học còn có thể tham gia nghiên cứu ngôn ngữ, văn hóa, lịch sử của Đức và các quốc gia nói tiếng Đức, hoặc theo đuổi lĩnh vực khu vực học và quốc tế học dựa trên nền tảng ngôn ngữ này.

Nên học tiếng Đức ở đại học hay chỉ cần thi chứng chỉ?

Tương tự như các chứng chỉ IELTS, TOEIC, TOEFL đối với tiếng Anh, khi muốn chứng minh trình độ tiếng Đức để đăng ký học tại các trường dự bị đại học, đại học hoặc trường dạy nghề tại Đức, người học cũng có nhiều lựa chọn chứng chỉ như chứng chỉ của Goethe-Institut, DSH (Deutsche Sprachprüfung für den Hochschulzugang), TestDaF (Test Deutsch als Fremdsprache) hay TELC (The European Language Certificates).

Tại Việt Nam, chứng chỉ của Goethe-Institut là loại phổ biến và được nhiều người biết đến nhất. Hệ thống chứng chỉ này được chia theo 6 bậc ngoại ngữ gồm A1, A2, B1, B2, C1, C2 với cấu trúc bài thi gồm 4 phần: nghe, nói, đọc, viết. Tùy theo cấp độ mà độ khó và thời gian làm bài sẽ khác nhau. Nhiều người thường băn khoăn nên học tiếng Đức chuyên sâu tại đại học hay chỉ cần luyện thi chứng chỉ tại các trung tâm ngoại ngữ. Trên thực tế, lựa chọn này phụ thuộc vào mục tiêu của mỗi người.

Thư viện hiện đại, bắt mắt của Viện Geothe - Viện Văn hóa của Cộng Hòa Liên bang Đức hoạt động trên toàn thế giới và Viện Goethe Hà Nội cũng nằm trong số đó

Nếu mục đích chính là đi du học, làm hồ sơ hoặc phục vụ công việc cơ bản, việc luyện thi để lấy chứng chỉ tiếng Đức có thể là lựa chọn phù hợp. Tuy nhiên, đối với những công việc yêu cầu trình độ tiếng Đức chuyên sâu như biên – phiên dịch, dịch cabin hoặc nghiên cứu ngôn ngữ, bằng cử nhân ngôn ngữ tại các trường đại học thường được đánh giá cao hơn. Ngoài kiến thức chuyên môn, môi trường đại học còn giúp sinh viên phát triển nhiều kỹ năng khác như làm việc nhóm, kỹ năng lãnh đạo và tư duy phân tích.

Những ai phù hợp học ngành này?

Việc học một ngôn ngữ mới thường đòi hỏi nhiều thời gian và sự kiên trì. Tuy nhiên, theo nghiên cứu của Học viện Dịch vụ Ngoại giao Mỹ (thuộc Bộ Ngoại giao Mỹ), tiếng Đức được xếp vào nhóm ngôn ngữ mức độ trung bình - tương đối dễ học đối với người Mỹ. Trong thang phân loại từ 1 đến 4, tiếng Đức nằm ở mức 2, trong khi tiếng Việt ở mức 3, còn những ngôn ngữ khó như tiếng Nhật, tiếng Trung, tiếng Hàn hay tiếng Ả Rập thuộc mức 4.

Bên cạnh đó, trong nghiên cứu Power Language Index do Kai L. Chan - giảng viên tại Đại học Toronto và Đại học Concordia, đồng thời là thành viên tại INSEAD - thực hiện, tiếng Đức hiện nằm trong top 10 ngôn ngữ quyền lực nhất thế giới, xếp thứ 7. Dự báo đến năm 2050, ngôn ngữ này vẫn giữ vị trí thứ 7 trong bảng xếp hạng.

Trong cuốn sách Through the Language Glass: Why the World Looks Different in Other Languages của Guy Deutscher, tác giả từng nhận định rằng tiếng Đức là một phương tiện lý tưởng để diễn đạt những tư tưởng triết học chính xác, nhờ cấu trúc ngữ pháp chặt chẽ và hệ thống tổ chức ngôn ngữ rõ ràng.

Để học tốt và theo đuổi các công việc liên quan đến ngành Ngôn ngữ Đức, sinh viên thường cần có một số tố chất như niềm đam mê với ngoại ngữ, sự hứng thú với văn hóa - lịch sử Đức và các quốc gia nói tiếng Đức, tính kiên trì, tỉ mỉ và khả năng giao tiếp tốt. Những người hướng ngoại, tự tin khi tiếp xúc với người nước ngoài và mong muốn làm việc trong môi trường quốc tế cũng được xem là phù hợp với ngành học này.

Thu nhập ngành của sinh viên tốt nghiệp ngành Ngôn ngữ Đức

Mức lương trong lĩnh vực này được đánh giá khá cạnh tranh và phụ thuộc vào nhiều yếu tố như trình độ ngoại ngữ (B2, C1, C2), kinh nghiệm làm việc, vị trí công việc, quy mô doanh nghiệp và khu vực làm việc.

Đối với sinh viên mới ra trường, mức lương khởi điểm thường dao động từ 8 - 15 triệu đồng/tháng tùy theo vị trí. Sau 2-3 năm kinh nghiệm, thu nhập có thể tăng lên 15 - 25 triệu đồng/tháng.

Với các vị trí chuyên sâu như phiên dịch cabin, quản lý hoặc làm việc tại các tập đoàn lớn và tổ chức quốc tế, mức thu nhập có thể đạt 30 - 50 triệu đồng/tháng hoặc cao hơn, đặc biệt nếu làm việc trực tiếp tại Đức.