Chim quý sà xuống ngay trước mặt, đuổi cũng không đi, chuyên gia Việt Nam khẳng định: "Đây là tin cực vui"

Loài chim quý bỗng dưng xuất hiện, lực lượng chức năng lập tức vào cuộc

Tháng 12 năm 2025, trong lúc điều khiển xe máy trên đường tại xã Xuân Thới Sơn (TPHCM), ông Phùng Anh Tú bất ngờ gặp một tình huống hiếm thấy khi một cá thể chim hồng hoàng bay sà xuống ngay trước đầu xe. Nhận ra đây có thể là loài chim quý hiếm, ông đã chủ động liên hệ và bàn giao cho lực lượng kiểm lâm để được chăm sóc và xử lý theo quy định.

Ngày 23/12, Chi cục Kiểm lâm TPHCM cho biết đơn vị vừa tiếp nhận một cá thể chim hồng hoàng do ông Phùng Anh Tú, cư trú tại xã Xuân Thới Sơn, tự nguyện giao nộp cho cơ quan chức năng.

Theo lời ông Tú, sự việc xảy ra vào tối 22/12 khi ông đang chạy xe máy trên đường Trương Thị Như, thuộc địa bàn xã Xuân Thới Sơn. Trong lúc di chuyển, ông bất ngờ thấy một con chim kích thước khá lớn bay sà xuống và đậu ngay trước đầu xe. Bất ngờ trước tình huống này, ông dừng xe và cố xua để con chim bay đi, nhưng con vật vẫn đứng yên, không có dấu hiệu rời khỏi vị trí.

Nhận thấy biểu hiện bất thường, ông Tú nghi ngờ con chim có thể bị thương hoặc gặp vấn đề sức khỏe nên đã mang về nhà để chăm sóc tạm thời. Sau đó, ông tìm hiểu thêm thông tin và phát hiện đây là loài chim hồng hoàng – một trong những loài chim quý hiếm cần được bảo vệ.

Con chim hồng hoàng được ông Tú bàn giao cho lực lượng kiểm lâm (Ảnh: Anh Tùng).

Nhận thức được giá trị và mức độ nguy cấp của loài vật này, ông Tú đã chủ động liên hệ với lực lượng kiểm lâm để bàn giao cá thể chim cho cơ quan chức năng xử lý theo quy định.

Chia sẻ về quyết định của mình, ông Tú cho biết ông mong muốn con chim sớm được chăm sóc đúng cách và có cơ hội trở lại môi trường tự nhiên. Theo ông, những loài động vật quý hiếm cần được bảo vệ để tránh nguy cơ suy giảm trong tự nhiên.

Sau khi tiếp nhận, cán bộ kiểm lâm tiến hành kiểm tra và xác định cá thể này là chim hồng hoàng trống, có trọng lượng khoảng 2,7kg. Loài chim này có tên khoa học là Buceros bicornis, thường được gọi là chim hồng hoàng hay niệc mỏ vàng lớn. Theo danh mục động vật rừng nguy cấp, quý hiếm của Việt Nam, loài này thuộc nhóm IB – nhóm động vật cần được bảo vệ nghiêm ngặt.

Cực quan trọng trong hệ sinh thái rừng

Buceros bicornis, thường được gọi là chim hồng hoàng hay chim mỏ sừng lớn, là một trong những loài chim quý hiếm có vai trò quan trọng trong hệ sinh thái rừng.

Loài chim này dễ dàng được nhận diện nhờ kích thước cơ thể khá lớn cùng chiếc mỏ cong dài nổi bật. Phần mỏ có màu sắc rực rỡ, thường là vàng hoặc vàng cam, phía trên còn có một phần “mũ sừng” đặc trưng. Chính đặc điểm hình thái ấn tượng này khiến chim hồng hoàng trở thành một trong những loài chim dễ nhận biết nhất trong các khu rừng nhiệt đới.

Theo thông tin từ Trung tâm Giáo dục Thiên nhiên, Việt Nam là nơi sinh sống của nhiều loài chim thuộc họ hồng hoàng, bao gồm hồng hoàng, cao cát bụng trắng hay niệc mỏ vằn. Với chiếc mỏ lớn cùng phần mũ sừng trên đỉnh, chim hồng hoàng có thể phát ra những âm thanh vang vọng xa trong rừng, giúp chúng liên lạc với đồng loại.

Theo dữ liệu từ Vườn quốc gia Cát Tiên, chim hồng hoàng có thể đạt trọng lượng khoảng 4 kg. Chiều dài cơ thể thường dao động từ 90 đến 122 cm, trong khi sải cánh của những cá thể trưởng thành có thể lên tới khoảng 1,6 m. Chúng phân bố ở các khu rừng thuộc vùng nhiệt đới và cận nhiệt đới, trải dài từ một số quốc gia Đông Nam Á đến Ấn Độ và khu vực phía nam Trung Quốc.

Một đặc điểm thú vị của loài chim này là tập tính sống khá “chung thủy”. Chim hồng hoàng thường ghép đôi và duy trì mối quan hệ một vợ một chồng trong suốt cuộc đời. Chúng là loài ăn tạp, với khẩu phần gồm nhiều loại trái cây, cùng với sâu bọ và côn trùng.

Chiếc mỏ lớn cùng phần mũ sừng phía trên được tạo thành từ keratin, loại vật chất giống với móng tay hoặc sừng ở động vật. Cho đến nay, các nhà khoa học vẫn chưa xác định hoàn toàn chức năng chính xác của phần mũ này. Tuy nhiên, một giả thuyết phổ biến cho rằng nó đóng vai trò trong việc thu hút bạn tình hoặc hỗ trợ giao tiếp giữa các cá thể.

Không chỉ gây ấn tượng bởi ngoại hình, chim hồng hoàng còn đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì sự cân bằng của hệ sinh thái. Loài chim này được ví như “người gieo mầm của rừng xanh” vì chúng thường ăn nhiều loại trái cây, sau đó phát tán hạt giống ra khắp khu rừng. Nhờ quá trình này, nhiều loài cây có cơ hội tái sinh và phát triển, góp phần duy trì đa dạng sinh học trong tự nhiên.

Tại Việt Nam, chim hồng hoàng được xếp vào nhóm IB trong danh mục các loài động vật rừng nguy cấp, quý hiếm theo Thông tư 27/2025/TT-BNNMT của Bộ Nông nghiệp và Môi trường. Điều này đồng nghĩa với việc loài chim này được bảo vệ nghiêm ngặt. Mọi hành vi săn bắt, buôn bán hoặc gây tổn hại đến chúng đều bị pháp luật nghiêm cấm.

Việc người dân chủ động bàn giao các loài động vật hoang dã quý hiếm cho cơ quan chức năng được đánh giá là hành động tích cực, góp phần hỗ trợ công tác bảo tồn và bảo vệ đa dạng sinh học. Sau khi tiếp nhận, lực lượng kiểm lâm sẽ tiến hành chăm sóc, theo dõi tình trạng sức khỏe của các cá thể trước khi có phương án xử lý phù hợp, trong đó có thể xem xét thả chúng trở lại môi trường tự nhiên khi điều kiện cho phép.

(Tổng hợp/Ảnh minh họa: Internet)