Tin cực vui cho những ai đang sở hữu chứng chỉ tiếng Anh này

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa bổ sung thêm một chứng chỉ tiếng Anh và một chứng chỉ tiếng Hàn vào danh mục các chứng chỉ ngoại ngữ được chấp nhận để miễn thi môn Ngoại ngữ trong xét công nhận tốt nghiệp THPT. Như vậy, tổng số chứng chỉ hợp lệ được áp dụng trong kỳ thi năm nay đã tăng lên 22 loại.

Danh sách này bao gồm các chứng chỉ thuộc nhiều ngôn ngữ khác nhau như tiếng Anh, tiếng Nga, tiếng Pháp, tiếng Trung, tiếng Đức và tiếng Nhật. Trong đó, riêng tiếng Anh chiếm số lượng lớn nhất với 12 loại chứng chỉ được công nhận.

Đối với tiếng Anh, thí sinh có thể sử dụng các chứng chỉ quen thuộc như IELTS đạt từ 4.0 trở lên, TOEFL ITP tối thiểu 450 điểm, TOEFL iBT từ 45 điểm hoặc chứng chỉ TOEIC đánh giá đủ bốn kỹ năng. Khi đáp ứng các mức điểm này, thí sinh sẽ được miễn thi môn tiếng Anh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT.

Đáng chú ý, năm nay lần đầu tiên chứng chỉ Versant English Placement Test (VEPT) được đưa vào danh sách công nhận, với mức điểm yêu cầu tối thiểu là 43.

Bên cạnh tiếng Anh, Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng quy định ngưỡng tối thiểu đối với các chứng chỉ ngoại ngữ khác. Cụ thể, các chứng chỉ tiếng Nga, tiếng Pháp, tiếng Trung, tiếng Đức và tiếng Nhật phải đạt trình độ tương đương bậc 3 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam. Một số chứng chỉ tiêu biểu có thể kể đến như TORFL cấp độ 1 đối với tiếng Nga; TCF từ 300 điểm hoặc DELF B1 đối với tiếng Pháp; HSK cấp độ 3 đối với tiếng Trung; Goethe-Zertifikat B1 hoặc DSD B1 đối với tiếng Đức; và JLPT N3 đối với tiếng Nhật.

Một điểm mới đáng chú ý trong năm nay là việc bổ sung chứng chỉ tiếng Hàn TOPIK cấp độ 3 vào danh sách được chấp nhận. Điều này mở rộng thêm lựa chọn cho thí sinh có năng lực ngoại ngữ ngoài các ngôn ngữ phổ biến trước đây.

Theo quy định, tất cả các chứng chỉ ngoại ngữ được sử dụng để xét miễn thi phải còn thời hạn hiệu lực tại thời điểm thí sinh làm thủ tục đăng ký dự thi kỳ thi tốt nghiệp THPT.

Tuy nhiên, từ kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025, quy định về cách tính điểm đã có sự thay đổi. Thí sinh được miễn thi môn Ngoại ngữ sẽ không còn được quy đổi thành điểm 10 để cộng vào điểm xét tốt nghiệp như trước. Việc miễn thi chỉ mang ý nghĩa miễn tham gia bài thi, chứ không tự động tạo lợi thế điểm số trong quá trình xét công nhận tốt nghiệp.

Theo đánh giá, chính sách miễn thi này góp phần giảm áp lực thi cử cho học sinh, đồng thời khuyến khích việc học và thi các chứng chỉ ngoại ngữ theo chuẩn quốc tế, qua đó nâng cao năng lực ngoại ngữ của học sinh trong bối cảnh hội nhập.

Các chứng chỉ được Bộ GD&ĐT quy định cụ thể được miễn thi môn ngoại ngữ để xét tốt nghiệp trong năm 2026 như sau:

Năm ngoái, danh sách này có 20 chứng chỉ được miễn thi nhằm xét tốt nghiệp THPT. Những năm trước, thí sinh sử dụng chứng chỉ miễn thi, còn được tính 10 điểm môn ngoại ngữ trong xét tốt nghiệp. Tuy nhiên, từ năm 2025, thí sinh chỉ được dùng chứng chỉ để miễn thi, không còn được tính điểm 10.

