Mẹ vợ mù chữ lần đầu đi máy bay, chàng rể chu đáo dán 'lá thư cầu cứu' lên vali

Câu chuyện về một người đàn ông Trung Quốc dán mẩu giấy lên vali của mẹ vợ để nhờ cộng đồng giúp đỡ trong chuyến bay đầu tiên của bà đã khiến hàng triệu người trên mạng xã hội xúc động.

Ngày 28/2, một người đàn ông tên Triệu Trần, sống tại thành phố Tây An, tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc đăng tải bài viết trên mạng xã hội cho biết mẹ vợ của anh sẽ bay đến thành phố Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh vào tối cùng ngày. Đây là lần đầu tiên người phụ nữ ngoài 60 tuổi này đi máy bay một mình .

Theo chia sẻ của anh, bà không biết chữ và cũng không nói được tiếng Quan thoại (tiếng Trung Quốc phổ thông). Điều này khiến gia đình đặc biệt lo lắng, nhất là khi chuyến bay không cung cấp dịch vụ hỗ trợ riêng cho người cao tuổi đi lại một mình. Vì vậy, người con rể đã nghĩ ra một cách đặc biệt để nhờ sự giúp đỡ từ những hành khách đi cùng chuyến.

Triệu chụp ảnh cùng mẹ vợ trước khi bà lần đầu tiên đi máy bay.

Trong bài đăng trên mạng xã hội, anh viết lời kêu gọi những người tình cờ cùng chuyến bay nếu gặp người phụ nữ này thì hãy giúp đỡ bà kèm hình ảnh của mẹ vợ cùng chiếc vali. “Nếu gặp bà ấy, làm ơn hãy giúp đỡ và nói với bà ấy rằng, bạn là bạn của Triệu Trần”, người đàn ông nhắn nhủ.

Không chỉ đăng bài trên mạng, anh còn dán một tờ giấy lớn lên chiếc vali của mẹ vợ. Trên tờ giấy ghi rõ thông tin chuyến bay, hoàn cảnh đặc biệt của bà cũng như những chỉ dẫn dành cho những ai có thể hỗ trợ. Bên cạnh đó là lời cảm ơn chân thành gửi tới những người sẵn sàng giúp đỡ.

Tờ giấy ghi chú cho biết đây là lần đầu tiên mẹ vợ anh đi máy bay một mình. Nội dung cũng hướng dẫn rằng số điện thoại của người đón có trong túi áo của bà. Trong trường hợp khẩn cấp, mọi người có thể quét mã QR trên chiếc thẻ đỏ mà bà đeo để liên lạc.

Tờ giấy ghi chú của Triệu với đầy đủ thông tin hữu ích, đã được dán chắc chắn vào vali của mẹ vợ anh bằng băng dính.

Bài đăng của người đàn ông nhanh chóng lan truyền mạnh mẽ trên mạng xã hội, thu hút hơn một 1 lượt xem chỉ sau 2 giờ đăng tải. Nhiều người bày tỏ sự xúc động trước sự chu đáo của người con rể cũng như tình cảm gia đình ấm áp phía sau câu chuyện.

Điều đáng chú ý là ngay trên chuyến bay đó đã xuất hiện người sẵn sàng giúp đỡ. Một sinh viên đại học 21 tuổi họ Lôi, sau khi đọc được bài đăng trên mạng, nhận ra mình cũng đi cùng chuyến bay với người phụ nữ nên đã chủ động hỗ trợ bà.

Trong suốt hành trình, nam sinh đã chăm sóc người phụ nữ cùng với sự hỗ trợ của các tiếp viên hàng không, đặc biệt khi bà bị say máy bay. Sau khi máy bay hạ cánh, anh còn trực tiếp đưa bà tới gặp người thân đến đón, chính là con trai của bà. Gia đình Triệu sau đó bày tỏ mong muốn hỗ trợ chi phí học tập cho chàng sinh viên tốt bụng, nhưng anh đã từ chối.

Sau chuyến bay, bài đăng tiếp tục thu hút hàng triệu lượt thích. Nhiều người cho biết họ cũng đã nhìn thấy người phụ nữ này trên chuyến bay và sẵn sàng giúp đỡ khi cần. Trong một bình luận cảm ơn, người con rể viết: “Cảm ơn mọi người đã giúp đỡ mẹ tôi. Lần sau tôi sẽ giúp đỡ bố mẹ của bạn”.

Hình ảnh mẹ vợ của Triệu chụp cùng chàng sinh viên 21 tuổi đã giúp đỡ bà trong chuyến bay.

Câu chuyện càng trở nên ý nghĩa hơn khi được biết người đàn ông này đã tình nguyện hỗ trợ người cao tuổi trong suốt 11 năm qua. Động lực của anh bắt nguồn từ một kỷ niệm năm 2014, khi mẹ ruột của anh từng nhận được sự giúp đỡ từ một sinh viên đại học tốt bụng.

Chiếc thẻ đỏ mà mẹ vợ anh đeo trong chuyến bay cũng do chính anh thiết kế. Anh thường mang theo những chiếc thẻ tương tự mỗi khi ra ngoài để dễ dàng nhận diện và hỗ trợ những người lớn tuổi gặp khó khăn.

Theo đó, anh sẵn sàng giúp người già tìm đường, mua vé, sử dụng điện thoại thông minh hoặc mang vác hành lý nặng. Không dừng lại ở việc hỗ trợ cá nhân, anh còn khởi xướng một chương trình giúp đỡ lẫn nhau giữa các bậc phụ huynh.

Một trong những tiếp viên hàng không cũng tham gia giúp đỡ bà trong chuyến bay.

Sáng kiến này nhận được nhiều sự ủng hộ trên mạng xã hội Trung Quốc. Một người bình luận rằng trong bối cảnh nhiều gia đình chỉ có một con và con cái thường sống xa cha mẹ, việc mọi người sẵn sàng coi bố mẹ của nhau như người thân giúp mang lại cảm giác yên tâm.

Một người khác cho biết anh cũng tham gia chương trình này. “ Mỗi khi đi các chuyến bay đường dài, tôi thường giúp người lớn tuổi mang hành lý hoặc sắp xếp vé quá cảnh ", người này chia sẻ.