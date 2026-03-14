Nhiều người đang tự hủy hoại đốt sống cổ vì dùng laptop

Laptop mang lại sự tiện lợi và cơ động tuyệt đối, nhưng chính thiết kế "tất cả trong một" này lại là con dao hai lưỡi đối với sức khỏe người dùng. Theo các chuyên gia từ Consumer Reports, việc màn hình và bàn phím bị gắn liền với nhau buộc chúng ta thường xuyên phải cúi gập cổ hoặc rướn người để làm việc. Thói quen tưởng chừng vô hại này nếu lặp lại mỗi ngày sẽ tạo ra áp lực khổng lồ lên hệ cơ xương khớp. Khi bạn hạ màn hình xuống quá thấp để tay gõ phím thoải mái, đốt sống cổ sẽ phải gánh chịu tải trọng rất lớn. Ngược lại, nếu kê máy lên cao để vừa tầm mắt, đôi tay lại phải nâng lên lơ lửng, làm tăng nguy cơ mắc hội chứng ống cổ tay vô cùng nguy hiểm.

Để hóa giải bài toán công thái học này, người dùng hoàn toàn có thể tận dụng các cổng kết nối hiện đại như HDMI, USB hay Bluetooth được trang bị sẵn trên máy để thiết lập lại góc làm việc. Giải pháp tối ưu và tiết kiệm nhất là đầu tư thêm một bộ bàn phím và chuột rời. Khi đó, bạn có thể dùng giá đỡ để kê cao laptop sao cho cạnh trên của màn hình nằm ngang với tầm mắt, đồng thời đặt bàn phím rời ở vị trí ngang eo để đôi tay và vai được buông lỏng tự nhiên. Nếu bạn vẫn muốn sử dụng bàn phím mặc định của laptop, việc sắm thêm một chiếc màn hình phụ đặt ở độ cao chuẩn mực cũng là một phương án nâng cấp không gian làm việc cực kỳ hiệu quả.

Bên cạnh những hệ lụy về cơ xương khớp, việc dán mắt vào màn hình máy tính hàng giờ liền còn trực tiếp đe dọa đến thị lực và hệ thần kinh, gây ra tình trạng mờ mắt, khô mắt và những cơn đau đầu dai dẳng. Đồ công nghệ sinh ra là để phục vụ con người chứ không phải để vắt kiệt sức khỏe. Do đó, ngoài việc trang bị thêm phụ kiện hỗ trợ tư thế, việc chủ động thiết lập kỷ luật bản thân, phân bổ thời gian làm việc và nghỉ ngơi hợp lý mới chính là chiếc chìa khóa quan trọng nhất để duy trì một cơ thể khỏe mạnh khi phải làm việc liên tục với máy tính.