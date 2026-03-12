Một tuần về quê chăm chị gái, tôi thay đổi hoàn toàn suy nghĩ: Nghỉ hưu ở quê không chỉ dễ sống mà còn là bài toán tài chính đáng cân nhắc

"Tương lai hoặc tôi sẽ trở về trong vinh quang, hoặc sẽ không quay lại nữa" – câu nói có phần ngông nghênh đó từng là suy nghĩ của cô Lao Tian (55 tuổi) khi còn trẻ. Là một cán bộ quản lý nhà ga đã nghỉ hưu, cô quen sống ở thành phố, chưa từng nghĩ có ngày mình sẽ nghiêm túc cân nhắc chuyện về quê dưỡng già.

Nhưng chỉ sau một tuần về quê chăm chị gái bị gãy chân trong kỳ nghỉ hè, cô bắt đầu thay đổi hoàn toàn góc nhìn. Không phải vì cảm xúc hoài niệm, mà bởi những con số và trải nghiệm thực tế khiến cô nhận ra: nghỉ hưu ở quê không chỉ "dễ sống" mà còn là một phương án tài chính đáng tính toán.

Chi phí sinh hoạt: Thấp hơn nhưng không "thiếu"

Những ngày đầu ở quê, điều khiến cô bất ngờ nhất không phải là sự yên bình, mà là chi phí sống thấp hơn đáng kể so với thành phố.

Ở thành phố, cô quen mua đồ ăn mỗi ngày tại siêu thị lớn, chi phí trung bình cho một người khoảng 200.000-250.000 đồng/ngày. Trong khi đó, ở quê, cô mua thực phẩm tại siêu thị nhỏ trong làng hoặc từ người dân địa phương, chi phí chỉ khoảng 90.000-120.000 đồng/ngày nhưng vẫn đảm bảo tươi và đủ dinh dưỡng.

Cô chia sẻ: "Rau vừa hái buổi sáng, còn dính đất. Thịt cá cũng tươi. Không hề thua kém thành phố, mà lại rẻ hơn gần một nửa".

Nếu tính trung bình, chi phí ăn uống ở quê có thể thấp hơn khoảng 30–40% so với thành phố – con số đủ khiến nhiều người nghỉ hưu phải suy nghĩ.

Một "hệ sinh thái dưỡng già" chi phí thấp

Trong tuần chăm chị gái, cô Lao Tian phát hiện làng có trung tâm sinh hoạt dành cho người cao tuổi với nhiều tiện ích miễn phí hoặc rất rẻ: khu tập thể dục, bàn bóng bàn, mạt chược, thư viện nhỏ và cả bữa ăn tập thể.

Người trên 65 tuổi được ăn miễn phí mỗi ngày; người dưới 65 tuổi chỉ phải trả khoảng 10 nhân dân tệ (tương đương 35.000 đồng). Mỗi bữa có thịt, rau, món chính và đôi khi có cả canh.

Cô nhận xét: "Nếu ở thành phố, mức sống như vậy phải vào viện dưỡng lão vài chục triệu mỗi tháng. Ở đây, chi phí gần như không đáng kể".

Với những người nghỉ hưu có lương hưu trung bình, đây là yếu tố quan trọng vì nó giúp giảm đáng kể áp lực tài chính dài hạn.

Chi phí vô hình: Ít áp lực hơn, ngủ ngon hơn

Không chỉ tiền bạc, điều khiến cô bất ngờ là mức độ "nhẹ đầu" khi sống ở quê. Không tiếng còi xe, không áp lực giao thông, không lịch hẹn dày đặc.

Cô kể: "Ở thành phố tôi khó ngủ trưa, còn ở quê thì ngồi ngoài hiên cũng ngủ thiếp đi lúc nào không biết".

Những chi phí vô hình như căng thẳng, mất ngủ hay chi phí giải trí cũng giảm rõ rệt. Buổi chiều, cô đẩy chị gái đi dạo quanh làng, trò chuyện với hàng xóm hoặc ra sân sinh hoạt chung. Không tốn tiền nhưng vẫn đủ niềm vui.

Quan hệ xã hội: Tài sản mềm của tuổi già

Một điều cô từng hiểu sai là nghĩ người già ở quê chỉ "ngồi nhìn đời trôi qua". Thực tế, cộng đồng ở đây hoạt động rất sôi nổi. Mọi người dễ kết nối, trò chuyện không cần giữ khoảng cách xã giao như ở thành phố.

Cô nhận ra rằng với người nghỉ hưu, những mối quan hệ này quan trọng không kém tiền bạc. Chúng giúp giảm cảm giác cô đơn và cải thiện sức khỏe tinh thần – yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến chi phí chăm sóc y tế về sau.

Điểm trừ lớn nhất: Y tế và thuốc men

Dù nhiều lợi thế, cô Lao Tian cũng thừa nhận điểm bất tiện lớn nhất là y tế. Trong làng chỉ có hiệu thuốc nhỏ, muốn khám chuyên sâu phải đi hơn 10km lên thị trấn.

Với người già có bệnh nền, đây là yếu tố cần cân nhắc kỹ. Cô cho rằng nếu về quê nghỉ hưu, cần chuẩn bị:

- Quỹ y tế dự phòng ít nhất 12 tháng

- Kế hoạch khám định kỳ tại thành phố hoặc bệnh viện lớn

- Danh sách thuốc thiết yếu luôn sẵn trong nhà

Một phép tính lại cho tuổi già

Sau một tuần ở quê, cô Lao Tian bắt đầu nhìn nghỉ hưu theo cách khác. Nếu ở thành phố, chi phí sống tối thiểu của cô khoảng 12–15 triệu đồng/tháng. Trong khi đó, nếu sống ở quê, cô ước tính chỉ cần khoảng 7–9 triệu đồng/tháng, chưa tính chi phí y tế lớn.

Khoảng chênh này không chỉ giúp tiết kiệm mà còn kéo dài "tuổi thọ tài chính" của khoản tích lũy – điều mà nhiều người trung niên bắt đầu quan tâm.

Cô kết luận: "Tôi từng nghĩ về quê là bước lùi. Nhưng giờ tôi hiểu, với nhiều người, đó là một lựa chọn hợp lý về tài chính lẫn sức khỏe".

Góc nhìn tài chính: Nghỉ hưu ở quê phù hợp với ai?

Không phải ai cũng phù hợp với lựa chọn này. Theo cô Lao Tian, nghỉ hưu ở quê sẽ hợp với:

- Người có lương hưu ổn định, không cần thu nhập thêm

- Người thích lối sống chậm và cộng đồng

- Người có kế hoạch y tế rõ ràng

Ngược lại, người cần tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao thường xuyên hoặc phụ thuộc vào tiện ích đô thị có thể sẽ khó thích nghi.

Một tuần về quê không đủ để đưa ra quyết định cuối cùng, nhưng đủ để cô Lao Tian thay đổi suy nghĩ. Với cô, nghỉ hưu không còn là câu chuyện "ở đâu thuận tiện hơn", mà là bài toán cân bằng giữa chi phí, sức khỏe và chất lượng sống. Và đôi khi, lời giải lại nằm ở nơi ta từng muốn rời xa nhất.