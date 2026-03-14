Đột quỵ rất “sợ” loại quả này, vừa là “vua vitamin C” còn giàu chất chống oxy hóa: Người Việt ăn nhiều mà không biết

Một cốc dâu tây có thể đáp ứng hơn 100% nhu cầu vitamin C tối thiểu mỗi ngày của cơ thể, giúp tăng cường hệ miễn dịch. Bên cạnh vai trò là chất chống oxy hóa giúp bảo vệ tế bào trước tác động của quá trình lão hóa và bệnh tật, vitamin C còn tham gia vào quá trình hình thành collagen, từ đó hỗ trợ duy trì làn da khỏe mạnh.

Ngoài vitamin C, dâu tây còn chứa nhiều hợp chất chống oxy hóa và kháng viêm khác. Đây cũng là lý do các loại quả mọng, trong đó có dâu tây, thường được liên hệ với lợi ích đối với sức khỏe não bộ. Những dưỡng chất trong loại quả này có thể góp phần ổn định lượng đường trong máu và hỗ trợ bảo vệ hệ tim mạch.

Theo United States Department of Agriculture (USDA), trong 100g dâu tây tươi chỉ chứa khoảng 32 calo. Nhờ vậy, đây được xem là loại thực phẩm ít năng lượng, phù hợp với những người muốn kiểm soát cân nặng. Dâu tây gần như không chứa chất béo, đồng thời một cốc dâu tây cung cấp khoảng 3g chất xơ, góp phần hỗ trợ hệ tiêu hóa.

Dâu tây và những lợi ích nổi bật đối với sức khỏe

Cải thiện chức năng tim mạch, phòng đột quỵ hữu ích

Dâu tây chứa nhiều hợp chất chống oxy hóa có lợi cho tim như axit ellagic và các flavonoid, bao gồm anthocyanin, catechin, quercetin và kaempferol. Những hợp chất phenolic này được cho là có thể góp phần giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch bằng cách hạn chế quá trình hình thành cholesterol toàn phần và cholesterol LDL – loại cholesterol thường được xem là “xấu”.

Bên cạnh đó, dâu tây còn cung cấp lượng chất xơ và vitamin C dồi dào. Hai dưỡng chất này giúp giảm stress oxy hóa, từ đó hỗ trợ bảo vệ tim mạch và có thể góp phần giảm nguy cơ một số bệnh mạn tính. Loại quả này cũng chứa nhiều kali – khoáng chất có vai trò điều hòa huyết áp nhờ giúp giảm tác động của natri đối với hệ tim mạch.

Một nghiên cứu công bố năm 2013 cho thấy việc tăng cường thực phẩm giàu kali đồng thời giảm lượng natri trong khẩu phần ăn có thể giúp giảm nguy cơ tăng huyết áp và đột quỵ. Ngoài ra, nghiên cứu của các nhà khoa học tại Harvard Medical School cho thấy phụ nữ trẻ và trung niên ăn khoảng ba khẩu phần dâu tây hoặc việt quất mỗi tuần có nguy cơ đau tim thấp hơn tới 34%. Hàm lượng anthocyanin trong các loại quả mọng được cho là giúp làm giãn mạch máu, hỗ trợ giảm huyết áp và cải thiện sức khỏe tim mạch.

Nhờ chứa nhiều chất xơ, vitamin C và folate, dâu tây có thể góp phần giảm cholesterol trong máu, hạn chế viêm, tăng cholesterol HDL có lợi và bảo vệ mạch máu trước quá trình oxy hóa của LDL.

Có thể góp phần giảm nguy cơ ung thư

Dâu tây được xếp vào nhóm những loại trái cây giàu chất chống oxy hóa. Các hợp chất này giúp trung hòa các gốc tự do trong cơ thể, từ đó hỗ trợ hạn chế sự hình thành khối u và làm chậm sự phát triển của tế bào bất thường. Một số nghiên cứu quan sát cho thấy việc tiêu thụ thường xuyên các loại quả mọng, bao gồm dâu tây, có liên quan đến nguy cơ thấp hơn đối với một số loại ung thư như ung thư thực quản và ung thư phổi.

Hỗ trợ kiểm soát bệnh đái tháo đường

Dâu tây có chỉ số đường huyết thấp nên được xem là lựa chọn phù hợp trong chế độ ăn của người cần kiểm soát đường huyết. Một nghiên cứu đăng trên BMJ (British Medical Journal) cho thấy việc bổ sung dâu tây trong khẩu phần có thể góp phần giảm nguy cơ phát triển bệnh đái tháo đường type 2.

Ngoài ra, một nghiên cứu do các nhà khoa học tại Canadian Institutes of Health Research tài trợ cũng ghi nhận rằng việc ăn dâu tây có thể giúp cải thiện khả năng kiểm soát đường huyết ở người mắc bệnh tiểu đường. Khi ăn dâu tây vào cuối bữa ăn, lượng đường trong máu và insulin có xu hướng ổn định hơn, giúp duy trì năng lượng ổn định cho cả thể chất và tinh thần.

Tốt cho hệ tiêu hóa và hệ miễn dịch

Hàm lượng chất xơ trong dâu tây giúp hỗ trợ sự phát triển của hệ vi khuẩn có lợi trong đường ruột, từ đó góp phần cải thiện tiêu hóa và tăng cường miễn dịch. Thực phẩm giàu nước và chất xơ như dâu tây cũng có thể giúp giảm tình trạng đầy hơi do khí trong ruột.

Nhờ chứa nhiều kali, dâu tây còn giúp cân bằng lượng natri trong cơ thể, từ đó hạn chế cảm giác chướng bụng. Lượng chất xơ dồi dào cũng hỗ trợ phòng ngừa táo bón và cải thiện chức năng tiêu hóa, đặc biệt có lợi đối với trẻ em.

Ngoài ra, vitamin C trong dâu tây giúp tăng cường khả năng miễn dịch của cơ thể, hỗ trợ chống lại các bệnh nhiễm trùng thông thường như cảm lạnh hay ho. Chỉ một cốc dâu tây cũng có thể đáp ứng gần như toàn bộ nhu cầu vitamin C mỗi ngày.

Hỗ trợ duy trì chức năng não

Một số nghiên cứu cho thấy việc ăn dâu tây thường xuyên có thể góp phần làm chậm quá trình suy giảm nhận thức ở phụ nữ lớn tuổi. Các nhà khoa học cho rằng tác dụng này có liên quan đến hàm lượng flavonoid – nhóm hợp chất thực vật có đặc tính chống viêm và chống oxy hóa.

Ngoài ra, dâu tây còn cung cấp i-ốt, vitamin C và nhiều hợp chất phytochemical giúp hỗ trợ hoạt động của hệ thần kinh. Hàm lượng kali trong loại quả này cũng có thể giúp tăng lưu lượng máu lên não, từ đó hỗ trợ chức năng nhận thức.

Các nghiên cứu từ Harvard University cũng cho thấy việc tiêu thụ nhiều flavonoid từ các loại quả mọng như dâu tây và việt quất có liên quan đến tốc độ suy giảm nhận thức chậm hơn ở người cao tuổi.

(Tổng hợp / Ảnh minh họa: Internet)