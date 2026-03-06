Nghe tên loại quả này thấy cả "bầu trời giàu sang": 4 mùa đều ra hoa kết trái, nhà nào trồng được thì lộc to

Trong số các loại cây ăn quả dễ trồng tại nhà, chanh tứ quý là cái tên được nhiều người nhắc đến. Không chỉ cho trái gần như quanh năm, loại cây này còn mang ý nghĩa tượng trưng cho sự đủ đầy, sung túc. Chỉ cần một góc ban công hay sân nhỏ, bạn đã có thể trồng một chậu chanh tứ quý vừa làm cây xanh trang trí, vừa có trái tươi dùng trong bếp mỗi ngày.

Đặc điểm của chanh tứ quý

Chanh tứ quý là giống chanh có khả năng ra hoa, đậu quả liên tục trong năm. Chính đặc điểm này khiến cây được gọi là "tứ quý", hàm ý bốn mùa đều có trái. Cây thường có chiều cao từ 1,5-3m nếu trồng đất, còn khi trồng chậu có thể duy trì ở mức thấp hơn bằng cách tỉa cành.

Lá chanh xanh đậm, bóng nhẹ, tán cây gọn gàng. Hoa có màu trắng, hương thơm dịu và thường mọc thành chùm nhỏ. Sau khi đậu quả, chanh phát triển khá nhanh, chỉ khoảng 3 - 4 tháng là có thể thu hoạch. Quả chanh tứ quý thường có kích thước vừa phải, vỏ mỏng, khi non có màu xanh đậm và chuyển vàng nhạt khi chín. Một điểm khiến nhiều người thích là loại chanh này khá nhiều nước, ít hạt hoặc hạt nhỏ, rất tiện khi sử dụng trong nấu ăn. Nhờ khả năng sinh trưởng tốt và sai trái, chanh tứ quý được xem là một trong những giống chanh phù hợp để trồng tại nhà, kể cả trong chậu đặt ở ban công hoặc sân thượng.

Hương vị thanh mát, dùng được quanh năm

So với một số giống chanh khác, chanh tứ quý có vị chua thanh, không quá gắt, mùi thơm nhẹ và lượng nước khá dồi dào. Chính vì vậy, loại chanh này được sử dụng rất linh hoạt trong bữa ăn hằng ngày.

Bạn có thể dùng chanh để pha nước giải khát, làm nước chấm, khử mùi tanh cho hải sản, hoặc thêm vào các món salad, món nướng để tăng hương vị. Nhiều gia đình còn tận dụng chanh tươi để làm siro chanh, chanh mật ong hay chanh muối. Điểm tiện lợi nhất của chanh tứ quý là có trái gần như quanh năm. Chỉ cần trồng một cây trong nhà, khi cần dùng bạn có thể hái trực tiếp vài quả tươi, không phải lúc nào cũng ra chợ mua.

Giá chanh tứ quý khá phải chăng, cây bonsai lại có giá trị cao

Trên thị trường, chanh tứ quý khá phổ biến và dễ mua, đặc biệt ở các chợ dân sinh hoặc cửa hàng trái cây. Giá chanh tươi thường dao động khoảng 20.000-40.000 đồng/kg, tùy mùa vụ và khu vực. Nhờ khả năng ra quả quanh năm, loại chanh này được nhiều gia đình ưa chuộng vì tiện dùng trong nấu nướng và pha chế.

Về cây giống, chanh tứ quý cũng có mức giá khá dễ tiếp cận. Những cây nhỏ trồng chậu thường có giá khoảng 80.000-200.000 đồng/cây. Với các cây lớn hơn, đã có tán ổn định và bắt đầu cho quả, giá có thể dao động từ vài trăm nghìn đồng.

Đặc biệt, nếu được tạo dáng và chăm sóc theo kiểu bonsai, giá trị của cây chanh tứ quý có thể cao hơn nhiều. Những cây dáng đẹp, tán tròn, sai quả thường được bán với giá từ vài triệu đến hàng chục triệu đồng, vừa mang ý nghĩa phong thủy sung túc, vừa là điểm nhấn xanh mát cho không gian sống.

Lưu ý khi trồng và chăm sóc

Chanh tứ quý là loại cây khá dễ trồng, nhưng để cây phát triển tốt và sai trái, bạn vẫn cần chú ý một vài yếu tố cơ bản.

Trước hết, cây cần nhiều ánh sáng. Nếu trồng trong chậu, nên đặt ở ban công, sân thượng hoặc khu vực có nắng ít nhất 5 - 6 giờ mỗi ngày. Thiếu ánh sáng cây sẽ phát triển chậm và ít ra hoa.

Đất trồng nên tơi xốp và thoát nước tốt. Bạn có thể trộn đất với phân hữu cơ hoai mục, trấu hoặc xơ dừa để tăng độ thoáng. Chanh không chịu được tình trạng úng nước kéo dài, vì vậy chậu trồng cần có lỗ thoát nước.

Việc tưới nước nên duy trì đều đặn nhưng không quá nhiều. Thông thường chỉ cần tưới 1 lần mỗi ngày vào sáng sớm hoặc chiều mát. Vào mùa mưa, cần giảm lượng nước để tránh rễ bị úng.

Ngoài ra, nên tỉa bớt cành già, cành sâu bệnh để cây thông thoáng và tập trung dinh dưỡng nuôi hoa, nuôi quả. Thỉnh thoảng có thể bổ sung phân hữu cơ hoặc phân chuyên dùng cho cây ăn trái để cây phát triển khỏe hơn.



