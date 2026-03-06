Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Chú bò đắt giá bậc nhất Việt Nam được trả 5 tỷ đồng mà chủ nhân không bán: Sở hữu điều rất đặc biệt

06-03-2026 - 17:41 PM | Sống

Chú bò này được nuôi ở đâu?

Sở dĩ chú bò này được trả giá cao thì có hình dáng kỳ lạ với 6 chân và 2 chiếc đuôi. Dù đã có người trả giá tới 5 tỷ đồng, chủ nhân ở Thanh Hóa vẫn quyết định giữ lại để nuôi dưỡng và theo dõi hiện tượng đặc biệt này.

Theo báo Dân Trí vào năm 2022, con bò đặc biệt này hiện nặng khoảng 3 tạ, dài hơn 2m và cao gần 1,5m. Do là giống bò lai nên tốc độ phát triển khá tốt. Thức ăn chủ yếu của bò là cỏ và cám ngô, mỗi ngày được thả ra sân vận động.

Điều khiến nhiều người bất ngờ là dù có hình dáng khác lạ, con bò lại rất hiền và dễ gần. Trẻ em và du khách đến xem có thể lại gần, vuốt ve, thậm chí cầm thử hai chiếc chân và chiếc đuôi mọc trên vai mà không lo bị tấn công.

Từ khi con bò trở nên nổi tiếng, nhiều người từ khắp nơi đã tìm đến nhà anh Tuấn (chủ nhân của chú bò) để tận mắt chứng kiến. Đặc biệt, du khách khi tham quan suối cá thần Cẩm Lương thường ghé qua xem con bò kỳ lạ này.

Theo anh Tuấn, đã có người đề nghị mua con bò với giá lên tới 5 tỷ đồng để đưa vào khu du lịch làm điểm tham quan. Tuy nhiên, anh đã từ chối.

Lý do, anh Tuấn không bán chú bò này là được nhiều người khuyên rằng đây là 'lộc trời cho', nên cứ giữ lại nuôi, vừa làm kỷ niệm vừa thu hút khách tham quan.

Hiện tượng bò 6 chân, 2 đuôi là một dạng dị tật bẩm sinh hiếm gặp trong tự nhiên. Theo các chuyên gia thú y, nguyên nhân phổ biến nhất là rối loạn trong quá trình phát triển phôi thai, khiến các tế bào phân chia bất thường và hình thành thêm chi hoặc đuôi. Một giả thuyết khác là song thai phát triển không hoàn chỉnh, khi hai phôi hình thành nhưng một phôi không phát triển đầy đủ, chỉ còn lại một số bộ phận dính vào cơ thể con còn lại. Dị tật này trong khoa học được gọi là đa chi (polymelia). Tuy hiếm gặp, nhiều con vật vẫn có thể sống khỏe mạnh nếu các cơ quan quan trọng phát triển bình thường.

10 triệu lượt xem clip chú bò "lạc trôi" lên mái nhà sau mưa lũ: Diễn biến sau đó

Theo Minh Khang

