10 triệu lượt xem clip chú bò "lạc trôi" lên mái nhà sau mưa lũ: Diễn biến sau đó

23-11-2025 - 19:45 PM | Sống

Trong lúc nước dâng, chú bò theo dòng nước lũ đã trôi đến rồi mắc kẹt trên mái nhà dân.

Mới đây, mạng xã hội chia sẻ đoạn clip ghi lại cảnh một chú bò ngơ ngác đứng trên mái tôn của một ngôi nhà trong cơn mưa tầm tã. Trong khi không ít người đặt câu hỏi vì sao chú bò lên tận mái nhà thì nhiều người cũng đoán ra, có lẽ nước lũ đã khiến chú bò này "lạc trôi" lên tận mái nhà. 

Hình ảnh khiến người xem nặng lòng vì bà con ở nhiều tỉnh đang phải hứng chịu lũ lụt gây hậu quả nặng nề. Đoạn clip đã thu hút 10 triệu lượt xem trên mạng xã hội Tiktok sau 1 ngày đăng tải. 

Được biết, người quay đoạn clip nói trên do anh Trần Nhật Ti (42 tuổi) quay lại. Chia sẻ trên báo Thanh Niên, anh Ti cho hay đoạn clip được anh quay ở xã Xuân Phước, tỉnh Đắk Lắk (tỉnh Phú Yên cũ) vào ngày 18/11 vừa qua. 

Con bò "lạc trôi" trên mái nhà dân trong trận lũ.

Anh Ti cho hay, thời điểm nước lũ dâng cao, nhiều nhà dân trong xã đã bị ngập đến mái nhà. Con bò trong đoạn clip của anh Ti là của một người dân ở nơi khác theo dòng nước trôi đến rồi mắc kẹt trên mái nhà. 

Theo lời anh Ti, con bò đứng trên mái nhà từ sáng đến chiều tối, khi nước rút một lúc lâu mới xuống được. Ngày hôm sau, chủ của con bò trên đã đến đón về. Chủ bò kể vì nước lũ dâng nhanh nên không kịp đưa con bò đi chỗ khác lánh lạn. 

Gia đình anh Ti cũng bị ảnh hưởng nặng nề trong đợt mưa lũ này. Người đàn ông bộc bạch,  gia đình anh quyết định "bỏ của chạy lấy người" khi nước lũ dâng. Giờ đây khi lũ rút, trở về nhà mọi thứ tan hoang, đồ đạc trong nhà gần như hư hỏng hết. Mặc dù vậy, anh Ti vẫn cảm thấy may mắn hơn so với những bà con ở khu vực bị ngập sâu. "Còn người còn của", anh Ti sẽ cố gắng vực lại, kiếm tiền sắm sửa lại tài sản bị hư hỏng. 

