Nhà cửa ngập bùn, trường học tan hoang sau mưa lũ kinh hoàng: Gần 200 chiến sĩ giúp người dân Nha Trang ổn định cuộc sống

22-11-2025 - 20:44 PM | Sống

Gần 200 chiến sĩ Lữ đoàn Đặc công nước 5 hỗ trợ người dân và các trường học ở Khánh Hoà dọn bùn, ổn định cuộc sống sau trận lũ lịch sử.

Sáng 22/11, gần 200 cán bộ, chiến sĩ thuộc Lữ đoàn Đặc công nước 5 tiếp tục có mặt tại nhiều khu dân cư ở Khánh Hoà để hỗ trợ người dân dọn dẹp bùn đất sau trận lũ lịch sử. Cùng với lực lượng đông đảo, đơn vị còn điều động 8 xe chuyên dụng, 5 xuồng cứu hộ và nhiều trang thiết bị để nhanh chóng giúp bà con ổn định cuộc sống.

Nhà cửa ngập bùn, trường học tan hoang sau mưa lũ kinh hoàng: Gần 200 chiến sĩ giúp người dân Nha Trang ổn định cuộc sống- Ảnh 1.

Chiến sĩ Lữ đoàn Đặc công nước 5 hỗ trợ người dân Nha Trang dọn dẹp bùn đất sau trận lũ lịch sử

Nhà cửa ngập bùn, trường học tan hoang sau mưa lũ kinh hoàng: Gần 200 chiến sĩ giúp người dân Nha Trang ổn định cuộc sống- Ảnh 2.

Gần 200 chiến sĩ khẩn trương thu dọn bùn đất tại các khu dân cư ở Khánh Hoà sáng 22/11.

Nhà cửa ngập bùn, trường học tan hoang sau mưa lũ kinh hoàng: Gần 200 chiến sĩ giúp người dân Nha Trang ổn định cuộc sống- Ảnh 3.

Tại nhà bà Lam Thị Tuyết Nhung (TP. Nha Trang), lớp bùn dày đặc phủ kín từ sân vào tận bên trong khiến cả gia đình rơi vào cảnh bất lực. Nhà chỉ có ba mẹ con, toàn phụ nữ, nên những vật dụng nặng như máy giặt, tủ lạnh, bàn ghế… gần như không thể tự xoay xở. Thấy vậy, các chiến sĩ nhanh chóng chia nhóm: người khiêng đồ ra ngoài, người cào và xúc bùn, người xịt rửa, giúp căn nhà dần sạch sẽ trở lại.

Bà Nhung xúc động chia sẻ: "Nhà có toàn phụ nữ, nhìn đống đồ ngập bùn mà không biết bắt đầu từ đâu. May mà các chú bộ đội đi ngang, thấy chúng tôi loay hoay liền vào phụ ngay. Đỡ cho mẹ con tôi bao nhiêu là sức".

Không chỉ giúp từng hộ dân, các tổ công tác còn tỏa đến nhiều điểm trường tiểu học, mầm non để dọn vệ sinh, khơi thông cống rãnh, thu gom bùn rác trên đường, nhằm đảm bảo an toàn cho người dân khi di chuyển và giúp học sinh sớm trở lại lớp học.

Nhà cửa ngập bùn, trường học tan hoang sau mưa lũ kinh hoàng: Gần 200 chiến sĩ giúp người dân Nha Trang ổn định cuộc sống- Ảnh 4.

Những đôi tay áo lính giúp người dân Nha Trang dựng lại cuộc sống sau lũ.

Nhà cửa ngập bùn, trường học tan hoang sau mưa lũ kinh hoàng: Gần 200 chiến sĩ giúp người dân Nha Trang ổn định cuộc sống- Ảnh 5.

Nhà cửa ngập bùn, trường học tan hoang sau mưa lũ kinh hoàng: Gần 200 chiến sĩ giúp người dân Nha Trang ổn định cuộc sống- Ảnh 6.

Lực lượng đặc công nước thu gom bùn đất trong sân trường mầm non sau trận lũ, giúp đảm bảo an toàn cho trẻ khi đi học lại.

Nhà cửa ngập bùn, trường học tan hoang sau mưa lũ kinh hoàng: Gần 200 chiến sĩ giúp người dân Nha Trang ổn định cuộc sống- Ảnh 7.

Chiến sĩ chia nhóm cào bùn, xịt rửa khu vực hành lang lớp học bị ngập sâu trong đợt lũ vừa qua.

Nhà cửa ngập bùn, trường học tan hoang sau mưa lũ kinh hoàng: Gần 200 chiến sĩ giúp người dân Nha Trang ổn định cuộc sống- Ảnh 8.

Di Anh

3 ngày 2 đêm kẹt trên tàu Quảng Ngãi - TP.HCM ngày lũ lụt: Có những ấm áp rất Việt Nam!

Theo Di Anh

Đời sống và Pháp luật

