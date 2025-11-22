Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Hỗ trợ đổi chuyến miễn phí cho hành khách ảnh hưởng bởi mưa lũ tại Miền Trung

22-11-2025 - 09:00 AM | Sống

Do ảnh hưởng của tình hình mưa lũ tại các tỉnh Gia Lai, Đăk Lắk, Khánh Hoà những ngày gần đây, việc di chuyển của người dân gặp khó khăn, sân bay đã phải tạm ngừng hoạt động. Nhiều chuyến bay đến và đi từ các sân bay Phù Cát, Tuy Hoà và Cam Ranh cũng chịu ảnh hưởng, phải điều chỉnh kế hoạch bay.

Để hỗ trợ người dân và du khách, Vietjet sẽ đổi thời gian bay miễn phí hoặc hoàn bảo lưu không thu phí theo điều kiện vé cho hành khách có chuyến bay khởi hành tại các sân bay ảnh hưởng, bao gồm:

- Các chuyến bay khởi hành từ sân bay Cam Ranh từ ngày 20/11 đến hết ngày 23/11/2025.

- Các chuyến bay khởi hành từ sân bay Tuy Hoà từ ngày 20/11 đến hết ngày 25/11/2025.

- Các chuyến bay khởi hành từ sân bay Phù Cát từ ngày 19/11 đến hết ngày 23/11/2025.

Quý hành khách vui lòng liên hệ Tổng đài 1900 1886, các phòng vé chính thức của Vietjet hoặc đại diện Vietjet tại các sân bay Cam Ranh, Tuy Hoà, Phù Cát để được hỗ trợ.

Ngoài ra, Vietjet vẫn tiếp tục hỗ trợ vận chuyển miễn phí hàng cứu trợ từ các sân bay Hà Nội và TP.HCM đến các địa phương chịu ảnh hưởng bởi mưa lũ tại Miền Trung. Các tổ chức, đơn vị, cá nhân có nhu cầu gửi hàng cứu trợ vui lòng liên hệ Vietjet qua hotline: 0918716828 tại Hà Nội và 0912384770 tại TP.HCM hoặc email: cuutro@vietjetair.com để được hỗ trợ đăng ký vận chuyển.

Với tất cả tình cảm hướng về Miền Trung thân yêu, Vietjet mong muốn góp phần chung tay cùng người dân để sớm vượt qua mưa lũ, trở lại với cuộc sống bình thường.

Ánh Dương

Thanh Niên Việt

