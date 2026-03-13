Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Chuyên gia Nhật tiết lộ 5 loại quả giúp tăng cường miễn dịch, giảm nguy cơ ung thư ruột kết tới 50%, chợ Việt nào cũng bán

13-03-2026 - 12:19 PM | Sống

VHO -Nhật Bản từ lâu nổi tiếng là một trong những quốc gia có tuổi thọ trung bình cao nhất thế giới. Bên cạnh hệ thống y tế phát triển, các chuyên gia cho rằng chế độ ăn uống khoa học và thói quen ăn uống lành mạnh cũng đóng vai trò quan trọng.

Bà Michiko Tomioka, chuyên gia dinh dưỡng người Nhật Bản, chia sẻ trên kênh CNBC (Mỹ) rằng trái cây là một trong những nhóm thực phẩm giúp kéo dài tuổi thọ. Theo bà, nếu duy trì thói quen ăn trái cây đa dạng mỗi ngày, cơ thể sẽ được cung cấp nhiều vitamin, khoáng chất và chất chống oxy hóa cần thiết.

Chuyên gia dinh dưỡng Nhật Bản Michiko Tomioka

Dưới đây là 5 loại trái cây được bà khuyến nghị nên ăn thường xuyên để hỗ trợ sức khỏe và phòng bệnh.

Táo - hỗ trợ giảm nguy cơ ung thư đại tràng

Táo là loại trái cây giàu vitamin C, chất xơ, kali và các hợp chất polyphenol. Những thành phần này giúp cải thiện hệ tiêu hóa, hỗ trợ hoạt động của đường ruột và bảo vệ tế bào khỏi tác động của các gốc tự do.

Một nghiên cứu được công bố trên tạp chí khoa học Journal of Food and Drug Analysis cho thấy việc ăn một quả táo mỗi ngày có thể giúp giảm tới khoảng 50% nguy cơ ung thư đại tràng.

Các chuyên gia khuyên nên ăn cả vỏ táo, bởi phần vỏ chứa nhiều chất xơ và chất chống oxy hóa hơn so với phần thịt quả.

Trái cây họ cam quýt - tăng cường hệ miễn dịch

Các loại trái cây như cam, quýt, bưởi hay chanh rất giàu vitamin C, vitamin A và folate. Vitamin C không chỉ giúp tăng cường miễn dịch mà còn hỗ trợ cơ thể hấp thu sắt từ thực vật tốt hơn, đặc biệt có lợi với người ăn chay.

Ngoài ra, các chất chống oxy hóa trong nhóm trái cây này còn giúp bảo vệ tế bào khỏi tổn thương và hỗ trợ hệ miễn dịch hoạt động hiệu quả hơn.

Các loại quả mọng - tốt cho tim và não

Nhóm quả mọng bao gồm dâu tây, việt quất, mâm xôi, nam việt quất… Đây là những loại trái cây có hàm lượng calo thấp nhưng rất giàu anthocyanin, một hợp chất chống oxy hóa mạnh.

Đặc biệt, việt quất đã được nhiều nghiên cứu ghi nhận có lợi cho sức khỏe tim mạch và chức năng não bộ, giúp cải thiện trí nhớ và giảm nguy cơ suy giảm nhận thức khi tuổi tác tăng lên.

Hồng - hỗ trợ kiểm soát cholesterol

Quả hồng chứa nhiều vitamin A, vitamin C, chất xơ và polyphenol, trong đó có hợp chất tannin.

Những dưỡng chất này có thể hỗ trợ kiểm soát mức cholesterol trong máu, ổn định huyết áp, đồng thời góp phần bảo vệ thị lực và giúp làn da khỏe mạnh hơn.

Sung - giúp giảm viêm trong cơ thể

Quả sung là nguồn cung cấp dồi dào khoáng chất, vitamin và chất xơ. Những thành phần này giúp duy trì sự cân bằng của cơ thể và hỗ trợ hệ tiêu hóa.

Một số nghiên cứu cho thấy sung có thể hỗ trợ kiểm soát cholesterol và giảm phản ứng viêm trong cơ thể, yếu tố được cho là liên quan đến nhiều bệnh mạn tính.

Một số lưu ý khi ăn trái cây

Chuyên gia dinh dưỡng Michiko Tomioka cũng đưa ra một số lời khuyên đơn giản để tận dụng tối đa lợi ích của trái cây.

Nếu là những loại có thể ăn cả vỏ như táo, nên rửa sạch và ăn luôn phần vỏ, vì đây là nơi chứa nhiều chất xơ và chất chống oxy hóa. Việc ăn cả vỏ cũng giúp làm chậm quá trình hấp thu đường vào máu, tốt cho kiểm soát đường huyết.

Ngoài ra, bà khuyên nên nhai kỹ khi ăn trái cây. Điều này không chỉ giúp hệ tiêu hóa hoạt động hiệu quả hơn mà còn tạo cảm giác no lâu, từ đó hạn chế việc ăn quá nhiều.

Các chuyên gia cho rằng duy trì thói quen ăn trái cây mỗi ngày, kết hợp chế độ ăn cân bằng và lối sống lành mạnh, có thể góp phần tăng cường miễn dịch, bảo vệ tim mạch và giảm nguy cơ nhiều bệnh mạn tính, trong đó có ung thư đại tràng.

Nguồn và ảnh: CNBC, SETN

Việt Nam có 5 loại quả vừa giúp chống rụng tóc, kích thích mọc tóc con, vừa phòng bệnh mãn tính: 1 loại đang vào mùa cần tận dụng

Theo Mỹ Diệu

Báo văn hóa

5 loại quả

