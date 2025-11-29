Đi chợ thấy 5 loại quả thì rẻ mấy cũng KHÔNG mua, người bán còn chẳng dám ăn

Trái cây luôn là món không thể thiếu trong mỗi gia đình, vừa dùng để tráng miệng sau bữa ăn, vừa giúp bổ sung vitamin và chất xơ cho cơ thể. Tuy nhiên, không phải loại nào bày bán ở chợ cũng đáng mua. Nếu chọn nhầm trái cây kém chất lượng, bạn không chỉ tốn tiền mà còn rước về những quả đã giảm dinh dưỡng, kém ngon, thậm chí tiềm ẩn nguy cơ gây hại cho sức khỏe.

Khi đi chợ, việc tỉnh táo quan sát và nhận diện các dấu hiệu bất thường trên trái cây là điều vô cùng quan trọng. Dưới đây là 5 loại trái cây với những dấu hiệu không nên mua, dù giá rẻ mấy đi chăng nữa.

1. Ổi có nhiều vết thâm hoặc đốm đen

Ổi tươi ngon thường có vỏ căng, màu xanh nhạt hoặc hơi pha vàng tự nhiên. Nếu bạn nhìn thấy quả ổi xuất hiện quá nhiều vết thâm, đốm đen hoặc những mảng sậm màu loang lổ, đó là dấu hiệu rõ ràng cho thấy ổi đã bị dập hoặc bắt đầu hỏng từ bên trong. Ổi bị dập thường nhanh lên men, phần ruột dễ bị nhũn và có vị chua gắt. Nếu khi ấn nhẹ mà vỏ mềm bất thường hoặc có mùi hơi chua, tốt nhất không nên mua.

2. Dưa hấu xuất hiện vết lõm hoặc chỗ mềm

Một quả dưa hấu tốt sẽ có vỏ cứng, đều màu, khi gõ phát ra tiếng "cốc" chắc tay. Nhưng nếu bạn thấy trên quả có những vùng bị lõm vào hoặc mềm hơn những chỗ khác, đó là dấu hiệu dưa đã bị va đập trong quá trình vận chuyển, hoặc bắt đầu thối từ lõi. Những vết lõm này thường dẫn đến hiện tượng "ruột rỗng", dưa bở, nhạt hoặc chua. Ngoài ra, dưa có phần đáy quá to hoặc vỏ bóng loáng bất thường cũng nên cân nhắc, vì đó có thể là dưa đã quá già.

3. Dưa chuột còn nguyên hoa vàng

Rất nhiều người nghĩ dưa chuột còn hoa là cực kỳ tươi. Nhưng thực tế lại ngược lại. Phần hoa vàng còn bám ở đầu dưa chuột là môi trường lý tưởng cho vi khuẩn và nấm mốc phát triển. Những quả được hái quá non nhằm giữ "độ đẹp" cũng thường kém giòn, nhiều nước và nhanh bị úng. Dưa chuột đạt chuẩn là loại có vỏ xanh đều, thân thẳng, cầm chắc tay. Đầu quả nên khô thoáng, không còn phần hoa mềm hoặc ẩm.

4. Cam, quýt vỏ bóng bất thường

Trái cây họ cam quýt thường được đánh bóng hoặc phủ sáp để nhìn tươi lâu. Nếu quả có vỏ bóng nhẫy, sờ tay hơi dính hoặc mịn khác thường, khả năng cao đã được xử lý bề mặt. Một mẹo đơn giản: đưa lên mũi ngửi, cam quýt tự nhiên thường có mùi tinh dầu nhẹ ở vỏ, còn loại xử lý nhiều hóa chất lại gần như không có mùi gì. Những quả vỏ bóng nhưng cầm nhẹ bẫng hoặc bị héo cuống thì càng tránh xa.

5. Chuối vàng đều bất thường, trên vỏ có nhiều chấm nâu li ti

Chuối chín tự nhiên thường vàng không đều, xen chút mảng xanh nhạt. Nếu bạn thấy buồng chuối vàng ruộm, đều từ cuống đến ngọn và gần như không có vết sậm, đó có thể là chuối được kích chín bằng hóa chất. Ngoài ra, chuối có vỏ xuất hiện những đốm nâu li ti như kim châm, phân bố dày đặc thì nên tránh, vì đây có thể là dấu hiệu chuối đã bắt đầu lên men. Khi bóc ra, thịt chuối dễ bị mềm nhũn, có vị chua và mùi lạ.

Lời khuyên để chọn trái cây ngon, an toàn

Nguyên tắc quan trọng nhất khi chọn trái cây là ưu tiên cảm quan tự nhiên. Trái cây thật sự tươi không cần quá "đẹp": nó có thể hơi sần, hơi không đều màu, nhưng cầm chắc tay, không mềm, không mùi lạ. Bạn cũng nên hạn chế chọn các loại có lớp bóng lưỡng bất thường hoặc bề mặt có dấu hiệu xử lý hóa chất. Hãy chọn nơi bán uy tín, và nếu có thể, hãy ưu tiên trái cây theo mùa để giảm nguy cơ dùng chất bảo quản kéo dài.

Tổng hợp