Tôi 44 tuổi, mất việc và 5 bước xoay lại tài chính từ con số 0

Tôi mất việc vào một buổi chiều thứ Hai rất bình thường. Không báo trước, không kịp chuẩn bị. Sau hơn 20 năm làm kế toán, tôi ra khỏi văn phòng với một chiếc túi xách nhẹ tênh và một cảm giác nặng trĩu trong lòng: Từ ngày mai, tôi sống bằng gì?

Ở tuổi 44, mất việc không giống tuổi 25. Tôi có con đang đi học, cha mẹ đã già, khoản trả góp mỗi tháng không đợi ai. Đêm đầu tiên, tôi gần như không ngủ. Nhưng nhìn lại, chính khoảng thời gian chông chênh đó đã buộc tôi phải làm điều mà trước đây chưa từng nghĩ tới: Quản lý cuộc đời mình như quản lý một bảng cân đối tài chính.

Tôi bắt đầu bằng một bảng tính "sống sót"

Việc đầu tiên tôi làm không phải tìm việc, mà là mở máy tính và lập bảng chi tiêu. Tôi cần biết mình có thể sống bao lâu nếu không có thu nhập.

Tôi ghi rất chi tiết:

- Tiền tiết kiệm: 210 triệu đồng.

- Chi tiêu thiết yếu mỗi tháng: khoảng 16 triệu (ăn uống, học phí, điện nước, đi lại). •

- Khoản có thể cắt: mua sắm, ăn ngoài, giải trí.

Sau khi điều chỉnh, tôi giảm chi xuống còn khoảng 12 triệu/tháng. Điều đó có nghĩa: Tôi có thể cầm cự khoảng 17 tháng nếu không kiếm thêm đồng nào. Chỉ riêng việc biết con số này cũng đủ giúp tôi bớt hoảng loạn.

3 tháng đầu tiên: Tôi chỉ tập trung "sống sót"

Tôi đặt nguyên tắc rất rõ: Không quyết định gì lớn khi tâm lý chưa ổn.

Ba tháng đầu, tôi làm 3 việc:

- Một là: Cắt toàn bộ chi tiêu cảm xúc. Không mua đồ linh tinh, không "tự thưởng" vì buồn.

- Hai là: Tận dụng tối đa đồ có sẵn trong nhà. Tôi nhận ra mình từng chi rất nhiều cho những thứ không cần thiết.

- Ba là: Dành thời gian nhìn lại kỹ năng.

Trước đây, tôi nghĩ mình chỉ biết làm kế toán. Nhưng khi viết ra, tôi mới thấy mình còn biết: lập báo cáo, tư vấn thuế, kiểm soát chi phí, đào tạo nhân viên mới.

Tôi bắt đầu kiếm tiền lại từ những việc nhỏ nhất

Tháng thứ tư sau khi mất việc, tôi nhận khách đầu tiên: một cửa hàng nhỏ cần làm báo cáo thuế. Thù lao chỉ 1,5 triệu đồng, nhưng đó là khoản tiền quan trọng nhất trong năm của tôi.

Sau đó tôi thử nhiều hướng:

- Nhận làm kế toán ngoài giờ cho doanh nghiệp nhỏ.

- Tư vấn thuế cho hộ kinh doanh quen biết.

- Dạy online cho sinh viên kế toán năm cuối.

- Viết chia sẻ chuyên môn trên mạng xã hội.

Ban đầu thu nhập rất ít, có tháng chỉ 4–5 triệu. Nhưng tôi tự nhắc mình: Quan trọng là dòng tiền quay trở lại.

Sau 8 tháng, tôi hiểu một điều về tiền

Trước đây tôi nghĩ công việc ổn định là an toàn. Nhưng hóa ra không phải.

Sau 8 tháng làm tự do, thu nhập của tôi dao động từ 12 đến 18 triệu/tháng – không cao hơn trước, nhưng ổn định hơn về tâm lý. Tôi không còn phụ thuộc vào một nơi duy nhất.

Điều quan trọng nhất tôi học được là: Thu nhập không quan trọng bằng khả năng kiếm tiền.

Những thay đổi tài chính tôi ước gì làm sớm hơn

Nhìn lại, tôi rút ra 4 điều:

1. Luôn có quỹ dự phòng ít nhất 6 tháng. Nếu không có khoản tiết kiệm, tôi đã hoảng loạn và quyết định sai.

2. Phải có nguồn thu thứ hai. Dù nhỏ, nó giúp bạn không bị động.

3. Không đánh giá thấp kỹ năng của mình. Nhiều thứ bạn biết có thể kiếm tiền, chỉ là chưa thử.

4. Tồn tại trước, phát triển sau. Đừng đặt áp lực phải thành công ngay.

Giờ đây, tôi không còn sợ mất việc nữa

Một năm trước, tôi nghĩ mất việc ở tuổi 44 là bi kịch. Bây giờ tôi thấy đó là bước ngoặt.

Tôi vẫn làm nghề kế toán, vẫn làm việc mỗi ngày. Nhưng tôi làm với tâm thế khác: Không phụ thuộc, không hoảng loạn, và hiểu rõ giá trị của mình hơn.

Nếu bạn đang ở tuổi trung niên và lo sợ một ngày mất việc, tôi chỉ muốn nói một điều: Điều đáng sợ không phải là mất thu nhập – mà là chưa từng chuẩn bị cho tình huống đó.

Còn nếu chuyện đã xảy ra, hãy bình tĩnh. Bạn không yếu hơn mình nghĩ đâu. Chỉ là trước giờ bạn chưa phải chứng minh điều đó thôi.

Mất việc ở tuổi 24, cô gái trở về quê nhưng lại sớm xách vali rời nhà vì một sự thật đau lòng

Theo Nhật Anh

Thanh niên Việt

