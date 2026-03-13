Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Việt Nam sở hữu "báu vật dược liệu" kỳ lạ, hiếm có như lá diêu bông

13-03-2026 - 08:22 AM | Sống

Suốt vòng đời loài cây này chỉ mang duy nhất một chiếc lá. Nên còn được biết đến với tên gọi cây một lá.

Với đặc điểm khác biệt cây một lá được nhiều người ví von "hiếm như lá diêu bông". Vì đây là loài dược liệu quý hiếm bậc nhất trong tự nhiên.

Loài cây kỳ lạ đó được gọi là cây một lá, còn có nhiều tên khác như Thanh thiên quỳ, lan một lá, lan cờ, châu diệp, bầu thoọc….

Cây có tên khoa học của loài cây này là Nervilia fordii, thuộc họ Orchidaceae (họ Lan). Đây là nhóm thực vật có hình thái đặc biệt, khác biệt rõ rệt so với phần lớn các loài lan quen thuộc.

Điểm khiến cây một lá trở nên nổi tiếng chính là đặc điểm sinh học hiếm gặp: trong mỗi chu kỳ sống, cây chỉ mọc đúng một chiếc lá duy nhất. Chiếc lá có hình trái tim hoặc gần tròn, đường kính khoảng 10–25 cm, bề mặt xanh bóng, gân tỏa đều từ cuống như hình chân vịt.

Cây một lá.

Thân cây rất ngắn, phía dưới là củ tròn nằm trong đất, nặng khoảng vài gram đến vài chục gram. Từ củ này, cây vươn lên một cuống lá dài 10–20 cm, có màu tím hồng. Khi nhìn từ xa, chiếc lá đơn độc nổi bật trên nền rừng ẩm tối tạo nên hình ảnh rất đặc biệt.

Chu kỳ phát triển kỳ lạ

Không chỉ hiếm chu kỳ phát triển của cây còn khá lạ. Hoa thường xuất hiện trước khi lá mọc. Sau khi hoa tàn, chiếc lá mới bắt đầu phát triển. Vì vậy, có thời điểm người ta chỉ thấy cây có hoa mà không có lá, hoặc chỉ thấy chiếc lá đơn lẻ mà không có hoa và quả.

Không chỉ kỳ lạ về hình thái, cây một lá còn hiếm về phạm vi phân bố. Theo các nghiên cứu thực vật học, loài cây này chủ yếu xuất hiện tại một số khu vực ở Trung Quốc, Thái Lan và Việt Nam, trong đó Việt Nam là nơi ghi nhận nhiều quần thể tự nhiên.

Tại nước ta, cây thường mọc ở những vùng núi đá vôi, nơi ẩm thấp, dưới tán rừng rậm. Các địa phương từng ghi nhận sự xuất hiện của loài cây này gồm Lạng Sơn, Cao Bằng, Tuyên Quang, Lào Cai, Sơn La, Lai Châu, Ninh Bình và Hòa Bình (cũ).

Cây thường ẩn mình trong các khe đá, chân núi hoặc những khu rừng có độ ẩm cao nên rất khó tìm thấy trong tự nhiên. Chính vì vậy, nhiều người ví việc tìm được cây một lá giống như tìm một "báu vật của rừng".

Dược liệu quý trong y học cổ truyền

Không chỉ hiếm, cây một lá còn được xem là vị thuốc quý trong y học cổ truyền. Toàn thân cây, đặc biệt là lá và củ, đều có thể được sử dụng làm dược liệu.

Theo Đông y, thanh thiên quỳ có tính bình, vị ngọt nhạt hơi đắng, không độc, thường được dùng với các công dụng như nhuận phế, thanh nhiệt, giải độc, giảm ho và làm dịu đau.

Trong dân gian, dược liệu này được dùng để hỗ trợ điều trị nhiều chứng bệnh như ho lâu ngày, viêm họng, viêm phế quản, mụn nhọt ngoài da hoặc các bệnh liên quan đến phổi. Lá cây tươi có thể giã đắp ngoài da, trong khi lá khô thường được sắc nước uống.

Một số nghiên cứu hiện đại cũng cho thấy trong lá cây có chứa nhiều hoạt chất sinh học như flavonoid, triterpenes, sterol và glycoside cycloartane. Các hoạt chất này được cho là có khả năng kháng virus, hỗ trợ chống viêm và đang được nghiên cứu thêm trong điều trị một số bệnh về phổi.

Chính vì giá trị dược liệu cao và số lượng trong tự nhiên không nhiều, cây một lá hiện đang đối mặt với nguy cơ suy giảm quần thể. Việc khai thác ồ ạt, đặc biệt là đào cả củ, khiến cây khó tái sinh trong tự nhiên.

Các chuyên gia khuyến cáo khi thu hái nên chỉ lấy lá, giữ lại củ trong đất để cây tiếp tục phát triển. Đồng thời cần tăng cường bảo tồn tại các khu rừng tự nhiên, tránh tình trạng săn lùng dược liệu quý hiếm.

Theo Ngọc Minh

doisongphapluat.nguoiduatin.vn

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Ngành học chỉ 1 trường ở Việt Nam tuyển sinh, đào tạo ngôn ngữ có sức ảnh hưởng top đầu thế giới, thu nhập có thể chạm mốc 78 triệu/tháng

Ngành học chỉ 1 trường ở Việt Nam tuyển sinh, đào tạo ngôn ngữ có sức ảnh hưởng top đầu thế giới, thu nhập có thể chạm mốc 78 triệu/tháng Nổi bật

Nhảy việc ở tuổi 35 là chuyện nhỏ: Có 5 thứ này thì tuổi tác chỉ còn là con số!

Nhảy việc ở tuổi 35 là chuyện nhỏ: Có 5 thứ này thì tuổi tác chỉ còn là con số! Nổi bật

Mua thịt hộp trong siêu thị: Nhân viên tiết lộ chi tiết "vàng" dưới đáy lon, chỉ mất 3 giây nhìn

Mua thịt hộp trong siêu thị: Nhân viên tiết lộ chi tiết "vàng" dưới đáy lon, chỉ mất 3 giây nhìn

08:09 , 13/03/2026
Nam CEO 28 tuổi phát hiện suy thận, bác sĩ cảnh báo 7 thói quen "phá thận" nhiều người trẻ vẫn lặp lại mỗi ngày

Nam CEO 28 tuổi phát hiện suy thận, bác sĩ cảnh báo 7 thói quen "phá thận" nhiều người trẻ vẫn lặp lại mỗi ngày

07:13 , 13/03/2026
Bữa sáng khác lạ của Hà Tăng: Một nguyên liệu nhiều người chê béo xuất hiện, hoá ra có thể dưỡng mềm da và bóng tóc cực tốt

Bữa sáng khác lạ của Hà Tăng: Một nguyên liệu nhiều người chê béo xuất hiện, hoá ra có thể dưỡng mềm da và bóng tóc cực tốt

06:49 , 13/03/2026
Chuyện gì đang xảy ra với thủ môn Trung Kiên?

Chuyện gì đang xảy ra với thủ môn Trung Kiên?

06:30 , 13/03/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên