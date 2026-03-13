Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Mua thịt hộp trong siêu thị: Nhân viên tiết lộ chi tiết "vàng" dưới đáy lon, chỉ mất 3 giây nhìn

13-03-2026 - 08:09 AM | Sống

Mua thịt hộp trong siêu thị: Nhân viên tiết lộ chi tiết "vàng" dưới đáy lon, chỉ mất 3 giây nhìn

Đây là mẹo nhỏ khi mua thịt hộp trong siêu thị giúp người mua chọn sản phẩm an tâm hơn.

Thịt hộp là một trong những thực phẩm quen thuộc trong nhiều gia đình nhờ tiện lợi, bảo quản lâu và dễ chế biến. Chỉ cần vài phút hâm nóng hoặc kết hợp với mì, bánh mì hay cơm trắng là đã có một bữa ăn nhanh gọn. Tuy nhiên khi mua thịt hộp trong siêu thị, không phải ai cũng biết rằng một chi tiết nhỏ nằm dưới đáy lon lại có thể giúp đánh giá phần nào chất lượng sản phẩm.

Theo chia sẻ của một nhân viên làm việc lâu năm tại siêu thị, nhiều người khi chọn đồ hộp thường chỉ nhìn hạn sử dụng hoặc thương hiệu, nhưng lại bỏ qua phần đáy lon, nơi chứa khá nhiều thông tin quan trọng.

Chi tiết nhỏ ở đáy lon giúp nhận biết tình trạng sản phẩm

Phần đáy lon của các loại thịt hộp thường được dập nổi các ký hiệu hoặc mã số. Đây có thể là mã lô sản xuất, ngày sản xuất hoặc ký hiệu dây chuyền đóng gói. Với những sản phẩm còn mới, phần đáy lon thường phẳng, chắc và không có dấu hiệu biến dạng. Ngược lại, nếu đáy lon có hiện tượng phồng lên, móp méo hoặc lồi bất thường, người mua nên cân nhắc kỹ trước khi chọn. Theo nhân viên siêu thị, đây có thể là dấu hiệu cho thấy lon đã bị va đập mạnh trong quá trình vận chuyển hoặc bảo quản không đúng cách.

Trong một số trường hợp hiếm gặp, đáy lon phồng còn có thể liên quan đến việc khí bên trong hộp thay đổi do quá trình bảo quản, vì vậy tốt nhất nên ưu tiên những lon còn nguyên vẹn, bề mặt phẳng và chắc chắn.

Đừng bỏ qua tình trạng tổng thể của lon

Ngoài đáy lon, người mua cũng nên quan sát toàn bộ thân hộp. Những lon bị móp sâu ở cạnh, có dấu hiệu rỉ sét hoặc lớp sơn bong tróc nhiều thường không được khuyến khích lựa chọn. Một mẹo nhỏ khác là có thể so sánh nhiều lon cùng loại trên kệ. Thông thường, các sản phẩm được xếp phía sau hoặc mới được bổ sung sẽ có tình trạng bao bì đẹp và mới hơn.

Kiểm tra thêm thông tin trên nhãn

Dù là sản phẩm đóng hộp, việc đọc kỹ thành phần, ngày sản xuất và hạn sử dụng vẫn rất cần thiết. Nhiều loại thịt hộp có thời hạn bảo quản khá dài, nhưng các chuyên gia tiêu dùng vẫn khuyên nên chọn những lon có ngày sản xuất gần nhất để đảm bảo chất lượng.

Ngoài ra, nhãn mác rõ ràng, thông tin nhà sản xuất đầy đủ và bao bì còn nguyên tem cũng là những yếu tố giúp người tiêu dùng yên tâm hơn khi mua.

Một thói quen nhỏ giúp chọn sản phẩm an tâm hơn

Thực tế, việc kiểm tra đáy lon chỉ mất vài giây trước khi cho sản phẩm vào giỏ hàng, nhưng lại giúp hạn chế rủi ro mua phải lon bị va đập hoặc bảo quản kém. Với những người thường xuyên mua thực phẩm đóng hộp, thói quen nhỏ này được nhiều nhân viên siêu thị khuyên nên áp dụng. Chỉ cần quan sát kỹ một chút, người tiêu dùng có thể chọn được sản phẩm còn nguyên vẹn và yên tâm hơn khi sử dụng.

Theo Thư Hân

Phụ nữ mới

thịt hộp

