Bữa sáng khác lạ của Hà Tăng: Một nguyên liệu nhiều người chê béo xuất hiện, hoá ra có thể dưỡng mềm da và bóng tóc cực tốt

Dù không còn hoạt động sôi nổi trong làng giải trí, Tăng Thanh Hà vẫn luôn được nhắc đến như một biểu tượng nhan sắc của showbiz Việt. Ở tuổi gần 40, ngọc nữ màn ảnh vẫn giữ được sắc vóc vạn người mê với vóc dáng thon gọn, thần thái tươi tắn cùng vẻ ngoài trẻ trung. Chính vì vậy, lối sống và chế độ ăn uống của cô luôn nhận được nhiều sự quan tâm từ phái đẹp. Trên mạng xã hội, Tăng Thanh Hà cũng thường xuyên chia sẻ những bữa ăn lành mạnh, ưu tiên thực phẩm tươi và cách chế biến đơn giản - bí quyết giúp cô luôn xinh đẹp, rạng rỡ. Mới đây, người đẹp tiếp tục thu hút sự chú ý khi đăng tải hình ảnh bữa sáng với thực đơn gọn nhẹ, toàn nguyên liệu quen thuộc trong công cuộc giữ dáng, nhưng xuất hiện thêm 1 món lạ hơn mọi khi.

Hình ảnh thực đơn bữa sáng được Hà Tăng chia sẻ trên MXH mới đây. (Nguồn: Instagram)

Cụ thể, bữa sáng của Hà Tăng khá đơn giản gồm vài lát khoai lang, 2 quả trứng luộc và một miếng bơ. Dù gọn nhẹ, đây lại là sự kết hợp được nhiều chuyên gia dinh dưỡng đánh giá cao vì vừa đủ năng lượng vừa hỗ trợ giữ dáng và làm đẹp. Khoai lang từ lâu được xem là thực phẩm “vàng” trong các chế độ ăn lành mạnh nhờ hàm lượng chất xơ cao, giúp tạo cảm giác no lâu và hỗ trợ hệ tiêu hóa hoạt động hiệu quả. Bên cạnh đó, loại củ này còn giàu vitamin A, C và các chất chống oxy hóa, góp phần cải thiện làn da, giúp da sáng khỏe và hạn chế các dấu hiệu lão hóa.

Trong khi đó, trứng luộc là nguồn protein chất lượng cao, cung cấp nhiều axit amin cần thiết cho cơ thể. Protein không chỉ giúp duy trì khối cơ và hỗ trợ quá trình trao đổi chất mà còn đóng vai trò quan trọng trong việc tái tạo tế bào da, tóc và móng. Lòng đỏ trứng còn chứa biotin và vitamin D, những dưỡng chất được cho là có lợi cho mái tóc chắc khỏe và làn da mịn màng.

Trứng luộc là một trong những món ăn thường xuyên xuất hiện trong bữa sáng của Hà Tăng, hỗ trợ giữ làn da, vóc dáng săn chắc. (Ảnh: Instagram)

Thoạt nhìn, nhiều người sẽ thắc mắc về miếng bơ béo ngậy trong bữa sáng của Hà Tăng vì quan niệm bơ là món ăn dễ tích mỡ, khác hẳn với trứng và khoai lang. Nhưng thực chất, nếu được ăn theo liều lượng hợp lý, bơ không gây tăng cân mà đóng vai trò bổ sung dinh dưỡng khá quan trọng. Ăn bơ vào bữa sáng không chỉ giúp bổ sung năng lượng mà còn mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe và sắc đẹp. Bơ sữa chứa lượng chất béo giúp cơ thể tỉnh táo, duy trì cảm giác no lâu và hạn chế ăn vặt trong buổi sáng. Bên cạnh đó, thực phẩm này còn giàu vitamin A, vitamin E cùng các axit béo có lợi, góp phần nuôi dưỡng làn da mềm mịn và hỗ trợ chống oxy hóa. Đặc biệt, chất béo trong bơ còn giúp tóc giữ được độ ẩm tự nhiên, nhờ đó mái tóc trở nên bóng mượt và ít khô xơ hơn. Ngoài ra, bơ cũng hỗ trợ cơ thể hấp thụ tốt hơn các vitamin tan trong dầu từ những thực phẩm khác như trứng, rau xanh hay cà chua khi ăn cùng bữa. Tuy nhiên, vì bơ khá giàu calo nên chỉ nên dùng khoảng 5–10g vào bữa sáng, chẳng hạn phết một lớp mỏng lên bánh mì nguyên cám, hoặc ăn cùng trứng và khoai như Hà Tăng, hoặc ăn cùng salad để vừa cung cấp dinh dưỡng mà vẫn kiểm soát cân nặng hiệu quả.