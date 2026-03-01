Mướp đắng có thật sự là “khắc tinh” của đường huyết cao? 4 loại rau này được khuyên nên ăn nhiều hơn

Trong chế độ ăn của người cần kiểm soát đường huyết, mướp đắng thường được nhắc đến như một loại thực phẩm “vàng”. Không ít người tin rằng chỉ cần ăn mướp đắng thường xuyên là có thể giúp hạ đường huyết.

Thực tế, mướp đắng đúng là có những thành phần có lợi cho việc kiểm soát đường trong máu. Tuy nhiên, coi loại quả này như một “thần dược” duy nhất lại là quan niệm chưa hoàn toàn chính xác.

Theo BS Nguyễn Trọng Hưng - Trung tâm Khám tư vấn Dinh dưỡng người lớn, Viện Dinh dưỡng Quốc gia, chia sẻ trên báo VnExpress, chế độ ăn nhiều rau xanh, giàu chất xơ có thể giúp làm chậm quá trình hấp thu đường sau bữa ăn, từ đó hỗ trợ kiểm soát đường huyết tốt hơn.

Người trưởng thành bình thường không nên ăn quá 2 trái mỗi bữa và không quá 4 lần/tuần

Dưới đây là những loại rau được các chuyên gia dinh dưỡng khuyến nghị nên bổ sung thường xuyên hơn trong thực đơn của người cần kiểm soát đường huyết.

Mướp đắng: Có lợi nhưng không phải “thần dược”

Mướp đắng (khổ qua) từ lâu đã được sử dụng trong nhiều món ăn và bài thuốc dân gian. Một số nghiên cứu cho thấy loại quả này chứa các hợp chất sinh học có thể hỗ trợ điều hòa đường huyết.

Trong mướp đắng có các hoạt chất như charantin, polypeptide-P và vicine, được cho là có khả năng hỗ trợ cơ thể sử dụng insulin hiệu quả hơn. Ngoài ra, mướp đắng cũng chứa nhiều chất xơ, giúp làm chậm quá trình hấp thu đường sau bữa ăn.

Tuy vậy, các chuyên gia dinh dưỡng cũng nhấn mạnh rằng mướp đắng không thể thay thế thuốc điều trị hoặc các biện pháp kiểm soát đường huyết khác. Việc kiểm soát đường huyết hiệu quả cần kết hợp chế độ ăn hợp lý, vận động, theo dõi y tế và sử dụng thuốc khi cần thiết.

Bên cạnh mướp đắng, một số loại rau quen thuộc khác cũng có thể hỗ trợ ổn định đường huyết nếu được bổ sung thường xuyên.

Đây là một chất chống oxy hóa mạnh được tìm thấy trong rau bina giúp giảm lượng glucose trong máu

Rau bina (rau chân vịt)

Rau bina là một trong những loại rau xanh giàu dinh dưỡng, đặc biệt phù hợp với người cần kiểm soát đường huyết.

Loại rau này chứa magie, một khoáng chất có vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ hoạt động của insulin. Khi cơ thể có đủ magie, insulin có thể hoạt động hiệu quả hơn, từ đó giúp kiểm soát lượng đường trong máu tốt hơn.

Ngoài ra, rau bina còn chứa lượng chất xơ khá cao. Chất xơ có tác dụng làm chậm quá trình hấp thu carbohydrate trong ruột, giúp hạn chế tình trạng đường huyết tăng nhanh sau bữa ăn.

Đối với nhiều người lớn tuổi hoặc người mắc tiểu đường lâu năm, khả năng tiết và sử dụng insulin thường giảm dần. Vì vậy, việc bổ sung các thực phẩm giàu magie và chất xơ như rau bina có thể giúp ổn định đường huyết tốt hơn.

Một ưu điểm khác của loại rau này là rất ít calo, phù hợp với những người cần kiểm soát cân nặng - yếu tố quan trọng trong việc kiểm soát đường huyết.

Sulforaphane trong súp lơ có khả năng ngăn chặn gan sản xuất quá nhiều glucose, giúp hạ đường huyết lúc đói

Bông cải xanh ( súp lơ)

Bông cải xanh (súp lơ xanh) là loại rau được các chuyên gia dinh dưỡng đánh giá cao nhờ hàm lượng dưỡng chất phong phú.

Loại rau này chứa một hợp chất thực vật tự nhiên gọi là glucosinolate. Khi vào cơ thể, hợp chất này có thể tạo ra các chất chống oxy hóa mạnh, giúp giảm viêm và bảo vệ tế bào.

Tình trạng đường huyết cao kéo dài không chỉ làm tăng lượng đường trong máu mà còn có thể kích hoạt nhiều phản ứng viêm trong cơ thể. Các hợp chất chống oxy hóa trong bông cải xanh được cho là có thể giúp giảm những phản ứng viêm này, đồng thời hỗ trợ duy trì chức năng bình thường của insulin.

Bên cạnh đó, bông cải xanh cũng giàu chất xơ, giúp làm chậm quá trình hấp thu carbohydrate trong bữa ăn. Nhờ vậy, lượng đường trong máu sau bữa ăn có xu hướng tăng chậm và ổn định hơn.

Ngoài lợi ích với đường huyết, bông cải xanh còn chứa nhiều vitamin C, giúp tăng cường hệ miễn dịch và hỗ trợ sức khỏe tổng thể.

Rau cúc đắng (rau tần ô)

Rau cúc đắng, còn gọi là tần ô, là loại rau quen thuộc trong nhiều bữa ăn gia đình, đặc biệt trong các món lẩu hoặc canh.

Loại rau này có vị hơi đắng nhẹ, tương tự như mướp đắng, và chứa nhiều hợp chất thực vật có lợi cho sức khỏe.

Một số hợp chất tự nhiên trong rau cúc đắng được cho là có tác dụng chống oxy hóa và chống viêm, giúp bảo vệ tế bào khỏi những tổn thương do đường huyết dao động.

Ngoài ra, rau cúc cũng chứa hàm lượng chất xơ khá cao, giúp giảm tốc độ hấp thu đường trong ruột và hạn chế tình trạng đường huyết tăng nhanh sau bữa ăn.

Đối với nhiều người mắc tiểu đường, đường huyết sau bữa ăn thường là vấn đề khó kiểm soát nhất. Việc bổ sung các loại rau giàu chất xơ như rau cúc có thể giúp cải thiện phần nào tình trạng này.

Hành tây có GI chỉ khoảng 10, nghĩa là nó được tiêu hóa chậm và không gây ra các đợt tăng đường huyết đột ngột

Hành tây

Hành tây không chỉ là gia vị quen thuộc trong nhiều món ăn mà còn mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe.

Trong hành tây có chứa các hợp chất như flavonoid và sulfide tự nhiên. Những hợp chất này được cho là có khả năng cải thiện độ nhạy insulin, giúp cơ thể sử dụng insulin hiệu quả hơn.

Ngoài ra, hành tây cũng chứa một lượng chất xơ nhất định, giúp làm chậm quá trình hấp thu đường trong ruột.

Khác với nhiều loại thực phẩm tạo cảm giác no nhanh, hành tây chủ yếu hỗ trợ kiểm soát đường huyết thông qua việc cải thiện hoạt động của insulin.

Nhờ vậy, loại củ quen thuộc này không chỉ phù hợp với người muốn giảm cân mà còn có thể trở thành một phần hữu ích trong chế độ ăn của người cần kiểm soát đường huyết.

Rau xanh từ lâu được xem là nhóm thực phẩm quan trọng trong chế độ ăn lành mạnh. Không chỉ cung cấp vitamin, khoáng chất và chất xơ, nhiều loại rau còn có thể hỗ trợ ổn định đường huyết.

Bên cạnh mướp đắng, các loại rau như rau bina, bông cải xanh, rau cúc đắng và hành tây đều có thể mang lại lợi ích cho người cần kiểm soát đường huyết nếu được sử dụng hợp lý.

Tuy nhiên, các chuyên gia dinh dưỡng cũng nhấn mạnh rằng không có loại thực phẩm nào có thể “chữa” đường huyết cao chỉ bằng cách ăn nhiều hơn. Điều quan trọng vẫn là duy trì chế độ ăn cân bằng, vận động thường xuyên và theo dõi sức khỏe định kỳ.

Việc kết hợp đa dạng các loại rau trong bữa ăn hàng ngày không chỉ giúp kiểm soát đường huyết mà còn góp phần cải thiện sức khỏe tổng thể về lâu dài.