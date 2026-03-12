Không cần mỹ phẩm đắt tiền, mẹ U60 chỉ con gái uống loại nước này mỗi tuần: Giảm mỡ bụng, da sáng mịn thấy rõ

Lướt một vòng trên MXH, không khó để bắt gặp rất nhiều kênh chia sẻ tip làm đẹp, từ các bước skincare cầu kỳ đến những dòng mỹ phẩm chuyên sâu. Tuy nhiên, giữa "rừng" nội dung đó, kênh "Mẹ con dưỡng nhan" lại gây ấn tượng theo một cách rất riêng.

Thay vì chạy theo mỹ phẩm đắt tiền, kênh thu hút người xem nhờ những bí quyết làm đẹp giản dị được mẹ U60 truyền lại cho con gái. Đó là các tip chăm sóc sắc đẹp từ nguyên liệu tự nhiên, những kinh nghiệm từng được các bà, các mẹ tin tưởng và nay được chia sẻ lại theo cách gần gũi, dễ áp dụng hơn.

Một trong những bí quyết được nhiều chị em chú ý nhất là loại nước uống giúp hỗ trợ giảm mỡ bụng, giúp eo gọn hơn và cải thiện làn da. Theo lời mẹ U60, chỉ cần duy trì uống vài lần mỗi tuần, cơ thể sẽ cảm thấy nhẹ nhàng hơn, bụng bớt tích mỡ và làn da cũng dần tươi sáng, mịn màng hơn.

Mẹ U60 dạy con gái các dưỡng da, giữ dàng với nước dứa + gừng ấm

Loại nước được nhắc đến là nước dứa nấu cùng gừng ấm. Nghe có vẻ đơn giản, nhưng khi kết hợp hai nguyên liệu này lại mang đến nhiều lợi ích đáng chú ý cho cơ thể.

* Chuẩn bị nguyên liệu:

- 1 quả dứa: Gọt vỏ, rửa sạch, cắt thành các khúc nhỏ.

- 1 củ gừng: Để nguyên vỏ, rửa sạch, cắt thành từng lát nhỏ.

- Cho 2 nguyên liệu vào nồi nước và đun sôi.

- Uống khi nước còn đang ấm là tốt nhất.

* Quả dứa: Giàu vitamin C, enzyme bromelain và nhiều chất chống oxy hóa. Những dưỡng chất này có thể hỗ trợ quá trình tiêu hóa, giúp cơ thể chuyển hóa thức ăn tốt hơn, từ đó hạn chế tình trạng đầy bụng hay tích tụ mỡ vùng eo.

Ngoài ra, vitamin trong dứa cũng góp phần hỗ trợ nuôi dưỡng làn da từ bên trong, giúp da trông sáng và khỏe khoắn hơn.

* Gừng: Nổi tiếng với khả năng làm ấm cơ thể và kích thích trao đổi chất. Khi thêm vài lát gừng vào nước dứa và đun ấm, thức uống không chỉ thơm hơn mà còn giúp cơ thể cảm thấy dễ chịu, hỗ trợ tiêu hóa và hạn chế cảm giác nặng bụng sau bữa ăn.

Nên dùng gừng cả vỏ, vì vỏ gừng chứa nhiều chất chống oxy hóa, giúp lợi tiểu, tiêu sưng và giảm nóng trong (do vỏ có tính hàn, ngược với thịt gừng có tính ấm). Vỏ gừng còn chứa nhiều xơ, hỗ trợ tiêu hóa, kháng khuẩn và giảm hôi miệng.

Theo chia sẻ của mẹ U60, chỉ cần duy trì mỗi tuần vài lần, kết hợp với chế độ ăn uống cân bằng và vận động nhẹ nhàng, cơ thể sẽ dần cảm thấy nhẹ nhõm hơn.

Điều khiến nhiều người yêu thích những chia sẻ trên kênh "Mẹ con dưỡng nhan" chính là sự giản dị và gần gũi. Những bí quyết làm đẹp không quá cầu kỳ, chủ yếu tận dụng nguyên liệu quen thuộc trong căn bếp nhưng vẫn mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe và sắc đẹp.

Đôi khi, hành trình chăm sóc bản thân không cần đến những phương pháp phức tạp. Chỉ cần một vài thói quen nhỏ, như bổ sung những thức uống từ nguyên liệu tự nhiên, duy trì lối sống lành mạnh và lắng nghe cơ thể, bạn cũng có thể từng bước hướng đến vóc dáng gọn gàng và làn da tươi tắn hơn mỗi ngày.

Nguồn: Mẹ con dưỡng nhan