Nghiên cứu DNA của 7 người trên 100 tuổi phát hiện điểm chung của trường thọ là sở hữu 2 “đặc điểm” này trong cơ thể

Năm 2023, một nghiên cứu do các nhà khoa học tại Đại học Boston và Trung tâm Y tế Tufts (Mỹ) thực hiện, được công bố trên tạp chí y khoa The Lancet , đã phát hiện một đặc điểm chung đáng chú ý ở những người có tuổi thọ đặc biệt cao.

Theo đó, nhóm nghiên cứu tiến hành phân tích DNA của 7 người trong độ tuổi từ 100 đến 119 thông qua các tế bào bạch cầu, còn gọi là tế bào đơn nhân máu ngoại vi (PBMC). Kết quả cho thấy cơ thể họ sở hữu nhiều yếu tố bảo vệ giúp tăng khả năng phục hồi sau khi bị nhiễm trùng.

Cụ thể, các nhà khoa học phát hiện trong máu của những người trăm tuổi có số lượng lớn tế bào B (lympho B) - một loại tế bào bạch huyết thuộc hệ miễn dịch dịch thể. Loại tế bào này có nhiệm vụ sản xuất kháng thể, giúp cơ thể nhận diện và chống lại các tác nhân gây bệnh như virus và vi khuẩn từng xâm nhập trước đó.

Từ những dữ liệu thu được, nhóm nghiên cứu nhận định hệ miễn dịch của người sống trăm tuổi hoạt động hiệu quả hơn, đồng thời cho thấy họ có “lịch sử” chống chọi lâu dài với bệnh tật và khả năng phục hồi mạnh mẽ, yếu tố góp phần giúp đạt đến tuổi thọ vượt trội.

Tác giả chính của nghiên cứu, nhà sinh học Paola Sebastiani (Đại học Tufts, Boston), cho biết hồ sơ miễn dịch của nhóm người này phản ánh quá trình tiếp xúc lâu dài với các bệnh nhiễm trùng cùng năng lực thích nghi và phục hồi rất cao của cơ thể.

Bên cạnh đó, theo Daily Mail, các nhà khoa học còn xác định được 25 gen hoạt động tích cực hơn rõ rệt ở những người sống trăm tuổi - được xem là kiểu gen liên quan đến tuổi thọ cực cao. Trong số này có gen STK17A, liên quan đến quá trình sửa chữa DNA bị tổn thương, và gen HLA-DPA1, đóng vai trò tạo kháng nguyên giúp cơ thể nhận diện các tác nhân gây nhiễm trùng. Đáng chú ý, nhóm nghiên cứu cũng phát hiện một gen gần như chỉ xuất hiện ở người trăm tuổi, đó là S100A4.

Người sở hữu thêm 3 đặc điểm này cũng sẽ sống thọ

Năm 1938, nhóm Nghiên cứu Phát triển Con người nổi tiếng thế giới của Đại học Harvard đã tiến hành một nghiên cứu kéo dài 80 năm để tìm ra câu trả lời cho câu hỏi trên. Đối tượng của nghiên cứu này là 268 sinh viên đại học Harvard và 456 thanh thiếu niên từ các khu vực khó khăn ở Boston. Theo thời gian, cuộc sống của những người tham gia nghiên cứu có những thay đổi đáng kinh ngạc. Họ làm nhiều ngành nghề khác nhau và trải qua nhiều biến cố riêng trong cuộc sống. Kết quả cho thấy những người khỏe mạnh và sống thọ đều có 3 điểm chung dưới đây:

1. Sống hoà đồng, có nhiều mối quan hệ tốt đẹp

Nghiên cứu đã phát hiện ra rằng mối quan hệ tốt giữa các cá nhân có thể giúp con người luôn ở trạng thái tinh thần vui vẻ trong thời gian dài. Cơ thể khi ở trạng thái đó có thể thúc đẩy sự tiết endorphin, chất có thể làm giảm cơn đau và phản ứng căng thẳng của cơ thể, đồng thời giúp tăng cường hệ miễn dịch. Từ đó góp phần kéo dài tuổi thọ hiệu quả.

2. Sống có mục tiêu, làm điều mình thích

Các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng những người sống có mục đích và làm điều mình thích sẽ sống lâu hơn nhóm người còn lại, kể cả khả năng kiểm soát các yếu tố khác như tâm trạng tiêu cực cũng tốt hơn. Sở dĩ điều này có thể xảy ra là vì nhóm người xác định được mục đích sống của đời mình thường quan tâm chăm sóc cơ thể tốt hơn, nhờ đó họ có được sức khỏe thể chất, tinh thần tốt hơn.

Một nghiên cứu công bố trên tờ Psychological Science cũng cho kết quả tương tự. Theo đó, các chuyên gia nhận thấy rằng cho thấy dù ở độ tuổi nào, việc có mục đích sống sẽ giúp con người tăng thêm nhiều năm tuổi thọ.

3. Làm việc và nghỉ ngơi điều độ

Con người không phải là một cỗ máy chỉ để làm việc mà cần có thời gian để nghỉ ngơi và nạp năng lượng. Do đó, nếu muốn sống khỏe và sống lâu, chúng ta cần cân bằng giữa 2 việc này.

Theo các chuyên gia, sống điều độ hàng ngày chính là một vũ khí kỳ diệu cho sức khỏe. Chúng ta không cần thần dược để sống thọ, chỉ cần tuân theo một chế độ làm việc và nghỉ ngơi đúng giờ, hợp lý cũng đã rất tốt cho sức khỏe. Khi đó, các cơ quan trong cơ thể cũng làm việc một cách hiệu quả và khỏe mạnh, từ đó nâng cao tuổi thọ của bạn.



